Parmi les smartphones récents, ces 3 modèles sont les plus crédibles pour durer plusieurs années

Commençons tout de suite par le sujet qui nous occupe principalement avant de voir les autres caractéristiques techniques. Ainsi, pour l'autonomie, le Pixel 10 Pro profite de sa batterie généreuse de 4870 mAh pour assurer une endurance de premier ordre. Toutefois, l'iPhone 17 et le Galaxy S26 ne déméritent pas grâce à l'efficience de leurs processeurs respectifs. Pour la recharge, la norme s'est stabilisée autour des 45W en filaire pour Samsung et Google, tandis qu'Apple et Google se distinguent sur le sans-fil grâce à la certification Qi2, permettant une charge magnétique sûre et rapide.

En ce qui concerne la connectivité, il y a tout ce qu’il faut : le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6 (ou 5.4 pour Samsung) sont ainsi de la partie sur les trois modèles. On notera un effort appréciable d'Apple qui dote enfin l'iPhone 17 d'un port USB-C rapide, facilitant les transferts de fichiers.

Lequel est le plus beau ?

Sur le plan esthétique, ces trois modèles affichent des identités très marquées. Le Pixel 10 Pro assume son héritage avec une "Camera Bar" transversale désormais taillée au diamant, un choix audacieux qui traverse toute la largeur du dos en verre mat. C'est un appareil imposant, le plus lourd de notre sélection avec 207 g. À l'opposé, le Galaxy S26 joue la carte de la finesse et de la légèreté. Avec seulement 167 g sur la balance et un bloc photo qui semble fusionner avec le châssis, c'est sans doute le modèle le plus agréable à manipuler d'une seule main.

L’iPhone 17, de son côté, conserve ses lignes iconiques avec ses tranches en aluminium brossé et son dos en verre teinté dans la masse. S'il reste le plus compact dans les dimensions globales, il gagne de nouveaux coloris comme le Brume ou le Sauge qui renouvellent bien la gamme. Tous bénéficient d'une certification IP68, même si Apple garantit une immersion record jusqu'à 6 mètres de profondeur.

Puissance et Écran : le duel des plateformes

En matière de performances pures, la hiérarchie est intéressante. Cette année, Samsung a frappé fort en intégrant le Snapdragon 8 Gen 5 "for Galaxy" dans son S26, ce qui en fait un monstre de réactivité pour le jeu et les tâches lourdes. L'iPhone 17 ne reste pas dans l'ombre : avec sa puce A19 et surtout ses 12 Go de RAM (enfin généralisés pour l'IA), il offre une fluidité exemplaire et une gestion thermique très maîtrisée.

Le Pixel 10 Pro adopte une stratégie différente avec le Tensor G5. S'il est un cran en dessous en puissance brute, il compense par ses 16 Go de mémoire vive et une optimisation logicielle pensée pour les fonctions prédictives et l'IA générative.

Côté affichage, le Pixel 10 Pro prend l'ascendant. Sa dalle OLED LTPO de 6,3 pouces est une merveille de précision avec une définition supérieure à celle de ses rivaux et une luminosité de pointe extrêmement haut, rendant l'écran parfaitement lisible même sous un soleil de plomb.

L'iPhone 17 suit de très près grâce à sa technologie ProMotion 120 Hz et une calibration des couleurs toujours impeccable. Le Galaxy S26 ferme la marche avec une définition Full HD+ certes moins flatteuse sur le papier, mais son écran Dynamic AMOLED 2X reste une référence pour le contraste et le dynamisme des couleurs, d'autant qu'il atteint désormais les 3000 cd/m².

Photographie et Vidéo : des optiques pour chaque usage

La photographie reste le terrain de chasse favori de Google. Le Pixel 10 Pro propose le système le plus polyvalent grâce à son véritable téléobjectif périscopique de 48 mégapixels. Son zoom optique 5x est un atout majeur pour capturer des détails lointains ou réussir des portraits avec un flou d'arrière-plan très naturel.

Le Galaxy S26 propose une partition très solide avec son zoom optique 3x dédié, idéal pour ceux qui veulent une polyvalence classique sans l'encombrement d'un modèle Ultra. L'iPhone 17 se concentre sur l'essentiel : il brille par la qualité de son nouveau capteur ultra grand-angle de 48 mégapixels et reste le patron incontesté de la vidéo. Si son zoom 2x est purement numérique (recadrage dans le capteur), le traitement d'image Apple assure une cohérence parfaite entre les objectifs, évitant tout saut brusque de colorimétrie.

Pour conclure, disons que le Pixel 10 Pro est le smartphone de l'excellence pour l’affichage et la photographique, idéal pour ceux qui veulent le meilleur de l'IA. Le Galaxy S26 est le champion de l'ergonomie, offrant une puissance haut de gamme dans un format plume très séduisant tout en offrant des fonctions IA très pratiques au quotidien. Enfin, l'iPhone 17 représente le choix de la sérénité : un appareil extrêmement homogène, roi de la vidéo et soutenu par un écosystème logiciel qui garantit une valeur de revente élevée. Peu importe votre préférence, ces trois terminaux sont armés pour vous accompagner sereinement jusqu'en 2030.