Nothing lance Essential Voice, une fonctionnalité vocale pour ses smartphones

À retenir Essential Voice transforme la parole en texte structuré, rendant la dictée vocale plus efficace.

transforme la parole en texte structuré, rendant la dictée vocale plus efficace. La fonctionnalité corrige automatiquement les textes, supprimant les hésitations et réorganisant les phrases.

Disponible sur Phone (3) et Phone (4a) Pro, avec une extension prévue pour d'autres modèles.

Nothing Essential Voice se veut être une extension naturelle de ses outils Essential AI. Rappelons que ces derniers entendent faciliter la capture, la recherche et la création d'informations en s'ajustant aux habitudes des utilisateurs. D'après la marque, la communication mobile repose encore majoritairement sur la frappe, alors que la parole humaine remonte à au moins 135000 ans et s'avère instinctive.

Faciliter la parole plutôt que l’écrit

La marque note que la vitesse moyenne de frappe sur smartphone atteint 36 mots par minute, contre 150 mots par minute pour la parole, soit plus de quatre fois plus rapide. Pourtant, les dictées classiques produisent souvent un texte brut, parsemé de hésitations comme « euh » ou « hum », et manquant de cohérence. Essential Voice veut corriger cela en restructurant automatiquement les propos pour un rendu édité et prêt à l'emploi. D’un point de vue pratique, l'activation se fait par un appui long sur la touche Essential ou via le clavier, avec une intégration directe dans les applications de messagerie ou d'édition, sans besoin de basculer d'un outil à l'autre.

Par rapport aux solutions existantes comme Google Voice Typing ou Apple Dictation, qui se limitent souvent à une transcription littérale, Essential Voice se distingue par sa capacité à reformuler et clarifier. Les concurrents tels que Samsung Bixby ou les assistants vocaux intégrés à Android nécessitent bien souvent des corrections manuelles, alors que cette fonctionnalité veut prioriser un flux continu. En outre, Nothing dit que cette solution peut bien évidemment être aussi bien utilisée pour un des conversations informelles que pour des notes professionnelles.

Fonctionnalités disponibles et déploiement

Essential Voice propose dès son lancement plusieurs options avancées. La correction automatique améliore la clarté en supprimant les mots de remplissage et en organisant la structure des phrases. Les raccourcis personnalisés permettent d'insérer rapidement des mots récurrents, liens ou modèles vocaux prédéfinis. Un agent de traduction convertit la parole d'une langue vers un texte dans une autre, couvrant plus de 100 langues avec détection automatique et variantes régionales, comme l'espagnol d'Amérique latine ou le chinois simplifié.

Selon Nothing, ces outils complètent l'écosystème Essential, déjà enrichi par des mises à jour antérieures comme l'enregistrement vocal via la touche Essential sur Phone (3) ou les résumés AI dans Essential Space. Des fonctionnalités similaires, telles que l'enregistrement d'appels avec transcription, ont été déployées en 2025 sur les modèles Nothing. En outre, notez que la marque prévoit l'ajout de la reconnaissance contextuelle, pour adapter le style au type de contenu – messages courts, e-mails formels ou recherches approfondies. L'extension à l'ensemble du portefeuille produits connectés marque une orientation vers une interface vocale dominante.

Essential Voice est disponible en premier sur les modèles Phone (3) et Phone (4a) Pro, avec une arrivée prochaine sur Phone (4a).

