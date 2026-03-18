Notre sélection des 3 smartphones milieu de gamme du moment

En matière de design, ces trois smartphones affichent des identités visuelles bien distinctes, notamment dans l’intégration de leurs modules photo. Ainsi, le Samsung Galaxy A56 reprend une approche minimaliste avec trois capteurs disposés verticalement, directement intégrés dans la coque arrière, sans véritable bloc surélevé, chaque capteur étant cerclé individuellement.

Les tranches sont plates, ce qui renforce la prise en main, et le smartphone est proposé en coloris Awesome Lightgray, Awesome Graphite, Awesome Olive et Awesome Pink.

De son côté, le Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus adopte un module photo rectangulaire assez imposant, positionné dans l’angle supérieur gauche, intégrant notamment son capteur principal de 200 mégapixels. L’écran présente des bords légèrement incurvés, ce qui donne un aspect plus fluide au profil. Il est généralement disponible en noir, argent et en variantes avec finition dégradée.

Enfin, le Nothing Phone (4a) conserve l’ADN visuel de la marque avec un dos transparent laissant apparaître certains composants internes ainsi que des bandes lumineuses caractéristiques. Les capteurs photo sont regroupés dans un module discret, souvent aligné horizontalement. Le téléphone adopte également des tranches plates.

Concernant les dimensions, le Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus est le plus grand, notamment en raison de son écran de grande taille, tandis que le Nothing Phone (4a) est le plus compact. En termes de poids, le modèle de Xiaomi est aussi le plus lourd avec plus de 210 grammes, alors que le Nothing Phone (4a) est le plus léger, le Galaxy A56 se situant entre les deux.

Enfin, en matière d’étanchéité, le Galaxy A56 est certifié IP67, le Redmi Note 15 Pro Plus bénéficie d’une certification IP68 voire IP69 selon les marchés, tandis que le Nothing Phone (4a) se limite à une certification IP54 contre les éclaboussures.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sur le plan des performances, les différences entre ces trois modèles reposent essentiellement sur les processeurs embarqués et les configurations mémoire. Le Samsung Galaxy A56 intègre le processeur Samsung Exynos 1580, gravé en 4 nm. Il est proposé avec 8 ou 12 Go de RAM et un stockage interne de 128 ou 256 Go, sans possibilité d’extension via carte microSD.

Le Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus embarque le processeur Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, lui aussi gravé en 4 nm, qui offre un bon compromis entre performance et efficacité énergétique. Il est décliné avec 8 ou 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne, sans extension possible. De son côté, le Nothing Phone (4a) utilise un processeur Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, légèrement moins récent, accompagné de 8 ou 12 Go de mémoire vive et de 128 ou 256 Go de stockage interne, également sans port microSD.

En comparant ces trois plateformes, le Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus s’impose comme le plus puissant grâce à son processeur plus récent. Le Nothing Phone (4a) suit de près avec des performances solides pour un usage polyvalent, tandis que le Samsung Galaxy A56 se positionne légèrement en retrait en puissance brute, tout en restant fluide au quotidien.

Concernant les écrans, les trois smartphones proposent des dalles AMOLED avec des caractéristiques proches mais quelques différences notables. Le Samsung Galaxy A56 dispose d’un écran Super AMOLED de 6,7 pouces avec une définition Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il s’agit d’un écran plat, ce qui facilite l’utilisation quotidienne.

Le Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus est équipé d’un écran AMOLED de 6,83 pouces avec une définition plus élevée de 2772 x 1280 pixels, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale très élevée. L’écran est légèrement incurvé sur les bords. Le Nothing Phone (4a) propose quant à lui une dalle AMOLED de 6,67 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’écran est plat.

En comparant ces écrans, le Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus arrive en tête grâce à sa luminosité et à sa définition plus élevée.

Le Nothing Phone (4a) propose un bon compromis entre taille et qualité d’affichage. Le Galaxy A56 arrive en troisième position, avec un écran efficace mais plus classique.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Sur le plan photographique, ces trois smartphones adoptent des stratégies différentes. Le Samsung Galaxy A56 propose un module composé d’un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique, d’un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels et d’un capteur macro de 5 mégapixels. La caméra frontale est de 12 mégapixels.

Le Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus mise sur un capteur principal de 200 mégapixels, accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et parfois d’un capteur secondaire pour la profondeur. La caméra frontale atteint environ 20 mégapixels. Le Nothing Phone (4a) adopte une configuration double avec un capteur principal de 50 mégapixels et un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels, ce qui favorise la polyvalence, tandis que la caméra frontale atteint 32 mégapixels.

En comparant ces configurations, on peut voir que le Nothing Phone (4a) propose un ensemble cohérent et polyvalent. Le Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus se fait remarquer par son capteur principal très défini, tandis que le Galaxy A56 propose une configuration plus classique mais équilibrée.

En matière de connectivité, les trois modèles sont compatibles avec la 5G, le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.3. Le Samsung Galaxy A56 ne dispose pas de prise audio jack ni d’émetteur infrarouge, mais propose un capteur d’empreintes sous l’écran. Le Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus propose également un lecteur d’empreintes sous l’écran et conserve un émetteur infrarouge, mais ne dispose pas de prise jack.

Le Nothing Phone (4a) propose une configuration similaire avec un lecteur sous l’écran, sans prise jack ni infrarouge. Tous prennent en charge la technologie NFC.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie constitue un critère déterminant pour de nombreux utilisateurs et ces trois modèles affichent des capacités intéressantes. Le Samsung Galaxy A56 embarque une batterie de 5000 mAh compatible avec une charge rapide de 45 W. Cette capacité permet généralement de tenir une journée complète d’utilisation.

Le Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus se démarque avec une batterie de 6500 mAh, ce qui lui confère un avantage potentiel en autonomie, bien que celle-ci dépende toujours des usages. Il supporte une charge rapide pouvant atteindre 100 W, ce qui réduit considérablement le temps de recharge.

Le Nothing Phone (4a) propose une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide d’environ 45 W. Aucun des trois modèles ne propose de recharge sans fil. Ainsi, le Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus apparaît comme le plus endurant et le plus rapide à recharger, suivi du Nothing Phone (4a) et du Galaxy A56, qui restent néanmoins adaptés à une utilisation quotidienne classique.

