Notre top des trois meilleurs smartphones haut de gamme de Samsung à suivre pour le Black Friday

Ces trois smartphones Samsung se distinguent nettement en matière de design. Le Galaxy S24 FE 5G et le Galaxy S24 Ultra adoptent une esthétique épurée avec des capteurs photo semblant « posés » sur la coque arrière, reprenant la couleur du dos. Le Galaxy S24 FE est disponible en graphite, bleu, jaune et vert, tandis que l’Ultra offre des coloris plus sobres : noir, gris, violet et ambre. Le Galaxy Z Flip6, quant à lui, propose un design pliable en format clapet, avec un écran extérieur compact accompagné de deux capteurs photo positionnés à côté. Il se démarque par des options de couleur variées, notamment jaune, argent, menthe, bleu, noir, blanc et pêche.

En termes de gabarit, le Galaxy S24 Ultra est le plus imposant avec une hauteur de 162,3 mm, tandis que le Galaxy Z Flip6, une fois plié, est particulièrement compact à seulement 85,1 mm de hauteur. Côté poids, le Galaxy Z Flip6 est aussi le plus léger avec 187 g, contre 213 g pour le S24 FE et 232 g pour le Galaxy S24 Ultra.

Pour les profils, les trois modèles affichent des tranches plates, mais le Galaxy Z Flip6 ajoute une touche d'originalité avec sa charnière pliable capable de résister à 200 000 manipulations. Enfin, tous bénéficient d'une certification d’étanchéité, bien que celle du Galaxy Z Flip6 (IP48) soit moins poussée que celle des autres modèles (IP68).

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Côté processeur, le Galaxy S24 Ultra et le Galaxy Z Flip6 sont équipés du puissant Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, mais le modèle du Flip est spécifiquement optimisé pour Galaxy. Le Galaxy S24 FE 5G, quant à lui, embarque l’Exynos 2400e, légèrement en retrait en termes de puissance brute. Le classement des performances place donc le Galaxy S24 Ultra en tête, suivi du Galaxy Z Flip6, avec le Galaxy S24 FE 5G en troisième position. En mémoire vive, le Galaxy S24 Ultra et le Galaxy Z Flip6 offrent 12 Go de RAM, contre 8 Go pour le Galaxy S24 FE, extensible virtuellement de 8 Go. Côté stockage, les deux premiers proposent jusqu’à 1 To et 512 Go respectivement, tandis que le modèle FE est limité à 256 Go sans possibilité d’extension.

Les écrans AMOLED des trois modèles affichent une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz pour une fluidité optimale. Le Galaxy S24 Ultra se distingue toutefois par sa définition exceptionnelle de 1440x3120 pixels et un pic de luminosité record de 2600 cd/m², surpassant même le Galaxy Z Flip6. Ce dernier offre un double écran : un extérieur de 3,4 pouces et un intérieur de 6,7 pouces. Le Galaxy S24 FE, avec une luminosité de 1900 cd/m² et une définition classique de 1080x2340 pixels, reste une option solide mais moins éclatante. En conclusion, le Galaxy S24 Ultra offre l’écran le plus impressionnant, suivi de près par le Galaxy Z Flip6, tandis que le Galaxy S24 FE occupe la troisième place.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Le Galaxy S24 Ultra se démarque avec son capteur principal de 200 mégapixels et ses deux téléobjectifs (50 mégapixels et 10 mégapixels) offrant des zooms optiques impressionnants (5x et 3x). Le Z Flip6, bien que plus simple avec deux capteurs de 50 mégapixels et 12 mégapixels, brille par sa capacité à capturer des clichés créatifs grâce à son format pliable. Le S24 FE propose un trio de capteurs polyvalents, mais moins performants. Pour les selfies, les trois modèles restent équilibrés avec des capteurs de 12 mégapixels pour les S24 et 10 mégapixels pour le Flip.

Tous les modèles supportent la 5G, le Wi-Fi 6E ou 7, et le Bluetooth 5.3, mais aucun n’intègre de prise jack ni d’émetteur infrarouge. Les lecteurs d’empreintes digitales se situent sous l’écran pour les modèles S24, tandis que celui du Flip est intégré au bouton d’alimentation.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

La capacité des batteries varie : 5000 mAh pour le Galaxy S24 Ultra, 4700 mAh pour le Galaxy S24 FE, et 4000 mAh pour le Galaxy Z Flip6. Bien que l’autonomie dépende des usages, le Galaxy S24 Ultra est le mieux armé pour durer. En matière de recharge, l’Ultra prend l’avantage avec une charge rapide à 45 W, contre 25 W pour les deux autres. Enfin, tous trois prennent en charge la recharge sans fil, mais avec une puissance maximale de 15 W pour le Flip et 10 W pour les autres.