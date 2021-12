Quels sont les Smartphones les plus attendus en début d'année 2022 ?

L’année 2022 s’annonce bien pour le marché des smartphones même si plusieurs fabricants pourraient continuer à rencontrer certaines difficultés concernant l’approvisionnement de composants. En effet, plusieurs nouveautés sont particulièrement attendues notamment chez Samsung avec le Galaxy S21 FE, mais aussi les modèles plus haut de gamme de la série S22, chez Xiaomi avec le Xiaomi 12, mais également le OnePlus 10 Pro et le Huawei P50 ou P50 Pro.

Chronologiquement, ce devrait être le Xiaomi 12 qui pourrait être le prochain smartphone à être officiellement présenté. Il devrait être accompagné des déclinaisons Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12 Ultra, Xiaomi Ultra Enhanced et plus abordables, les Xiaomi 12 Lite et Xiaomi 12 Lite Zoom. Les modèles les plus haut de gamme seront équipés de la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 que l’on trouve dans le Motorola Moto Edge X30, mais aussi dans d’autres smartphones à venir. Les Xiaomi 12 pourraient disposer d’un triple capteur photo de 50 mégapixels au dos dont un téléobjectif, pour zoomer. Les versions Ultra pourraient disposer d’une coque en céramique particulièrement résistante.

Chez Samsung, on attend toujours la présentation officielle du Galaxy S21 FE qui était normalement prévue courant octobre puis reportée. Elle devrait intervenir dans les premières semaines de l’année 2022. La quasi-totalité des caractéristiques techniques est connue ainsi que son design. Reste à savoir son prix et sa date de disponibilité. Sa fiche technique s’appuie sur un processeur Qualcomm Snapdragon 888 ou un Samsung Exynos 2100, selon les marchés avec un écran AMOLED 120 Hz de 6,41 pouces. Il est alimenté par une batterie d’une capacité de 4500 mAh et profite d’une configuration photo de deux capteurs de 12 mégapixels et d’un téléobjectif de 8 mégapixels avec un zoom optique 3x.

La série Galaxy S22 très attendue

Pour ne pas brouiller le message et bien distinguer les différentes gammes, la série des Galaxy S22 devrait être officialisée courant février 2022 au cours d’un évènement dédié. Il s’agira des modèles les plus haut de gamme conçus par le fabricant sud-coréen même si nous n’attendons pas de réelle révolution, mais plutôt de petites améliorations au regard des caractéristiques techniques annoncées çà et là. Les designs des différentes déclinaisons sont connus tout comme la plupart des composants à l’intérieur de chaque modèle, la série des Galaxy S22 se déclinant en Galaxy S22, Galaxy S22 Plus, Galaxy S22 Ultra. Tous devraient profiter du chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 et de capteurs photo particulièrement aboutis associés à un traitement logiciel de pointe.

Retour sur le devant de la scène pour OnePlus ?

Bien qu’un peu en retrait en cette fin d’année, la marque OnePlus entend bien revenir sur le devant de la scène en 2022, notamment grâce à la sortie de ses modèles haut de gamme OnePlus 10 et OnePlus 10 Pro. Ils ne sont pas attendus avant le mois de mars, voire avril 2022, mais il y a déjà des rumeurs insistantes au sujet de la version Pro. Des rendus réalistes du OnePlus 10 Pro ont ainsi pu être publiés sur la toile montrant un bloc optique qui ressemble à celui des Galaxy S21 de Samsung. Un peu plus tard, nous entendions dire qu’il serait capable de supporter la charge à 125 watts ce qui permettrait de le recharger en moins de 20 minutes. Le OnePlus 10 Pro devrait logiquement disposer du Soc Snapdragon 8 Gen 1 et s’appuierait sur un bloc optique 48+50+48 mégapixels à l’arrière avec un capteur de 32 mégapixels à l’avant.

Huawei P50 Series avec un an de retard ?

En 2022, nous espérons enfin voir débarquer la version internationale du Huawei P50 et éventuellement le Huawei P50 Pro. La série a été officiellement lancée en Chine, mais aucun appareil ne peut, pour le moment, être acheté hors de Chine. Un lancement est prévu, mais nous n’avons pas encore de date officielle. Normalement, la série P50 aurait du être officielle en avril 2021 et finalement, la version internationale sera peut-être proposée un an plus tard montrant bien les difficultés à la fois industrielles à cause de la pénurie de composants, mais également stratégique enregistrant des baisses de ventes de tous les smartphones de la marque hors de Chine ne pouvant pas exploiter les GMS. Les Huawei P50 et P50 Pro sont attendus avec des chipsets Qualcomm Snapdragon 888 version 4G avec 8 Go de RAM avec des écrans de 6,5 pouces 90 Hz pour le premier et de 6,6 pouces 120 Hz pour le deuxième. Le P50 aurait une configuration photo de 50+13+12 mégapixels au dos alors que le P50 Pro s’appuierait sur 50+40+64+13 mégapixels.

