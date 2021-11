Des rendus réalistes du futur OnePlus 10 Pro ?

Alors que les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro sont sortis depuis maintenant plusieurs mois, il est largement temps de se tourner vers leurs successeurs. Le site Zouton a ainsi publié des images de rendus de ce qui pourrait bien être le futur OnePlus 10 Pro dont voici tous les détails.

Il semble établi que les successeurs des OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro ne révolutionneront pas l’industrie vu la réduction de la voile de la marque sur ses ambitions stratégiques et sa « non-fusion » mais « sérieux rapprochement » avec Oppo. On attend donc une version légèrement améliorée. Toutefois, certaines sources pensent que la version Pro embarquera un téléobjectif permettant de faire un zoom optique 5x ce qui serait effectivement dans l’évolution et une donnée importante pour se démarquer de la concurrence sur ce point. Nous attendons également des solutions de la part de Hasselblad, partenaire de la marque chinoise depuis maintenant deux séries.

OnePlus 10 Pro : Un bloc optique avec un air de « déjà vu »

Le site Zouton, en collaboration avec OnLeaks a pu réaliser un premier aperçu du futur OnePlus 10 Pro. Les rendus s’appuient sur de vraies images d’un prototype, selon la source ce qui peut donner un modèle final mais qui peut aussi être différent étant donné qu’il reste pas mal de temps avant la présentation officielle attendue pour le mois de mars ou d’avril de l’année prochaine.

On peut voir sur les images de rendu que le mobile aurait un bloc photo ressemblant très légèrement à celui des Samsung Galaxy S21 avec un débord sur l’un des profils. Toutefois, ce bloc est beaucoup plus large que sur les mobiles sud-coréens étant donné qu’ils sont organisés à la fois en hauteur et en largeur. Le bloc occuperait ainsi une bonne moitié de la largeur de l’appareil.

Quelles autres caractéristiques attendues pour le OnePlus 10 Pro ?

Pour le moment, il est très délicat de présager des composants proposés au sein des OnePlus 10 et OnePlus 10 Pro. Certaines sources avancent que le premier serait proposé avec 8 Go de mémoire vive alors que la version Pro embarquerait au moins 12 Go sans plus de détails. Comptez sur nous pour vous tenir au courant de la moindre information crédible à leur sujet d’ici à leur présentation officielle.