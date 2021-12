Le design du Samsung Galaxy S21 FE confirmé ainsi que ses coloris

Reportée, annulée puis finalement remise à plus tard, la présentation du Samsung Galaxy S21 FE 5G se fait attendre. Entre-temps, nous pouvons patienter à la faveur des rumeurs le concernant. L’un des revendeurs de coques et d’étuis a déjà mis en ligne les accessoires confirmant le design. Les coloris sont également connus. En voici tous les détails.

Des rendus du design de ce qui pourrait bien être le futur smartphone Samsung Galaxy S21 FE 5G ont été publiés sur la toile. Il a aussi été aperçu sous Geekbench, l’outil de mesure de performances utilisé pour connaître la puissance des appareils mobiles, mais aussi des ordinateurs. Un lancement était alors pensé comme imminent surtout que des images marketing avaient fuité. Un peu plus tard, plusieurs caractéristiques techniques étaient mises au jour et plusieurs personnes ont pensé que l’appareil ne serait finalement pas commercialisé faute de manque de composants.

Un design et des couleurs confirmés

Malgré ces rebondissements, il semble bien que le Samsung Galaxy S21 FE 5G soit sur sa rampe de lancement. En effet, l’un des plus importants revendeurs britanniques de coques et d’étuis pour les appareils mobiles vient de mettre en ligne les accessoires pour le Galaxy S21 FE 5G confirmant ainsi le design définitif de ce modèle. Plusieurs coques sont prévues pour lui : Clear View Cover, Silicone Cover et Clear Standing Cover.

Parallèlement, les couleurs sont également confirmées. Il s’agit de proposer le Galaxy S21 FE 5G en noir, lavande, blanc et vert.

Quelles caractéristiques attendues ?

Rappelons que nous nous attendons à ce que le Samsung Galaxy S21 FE 5G embarque une puce Qualcomm Snapdragon 888 ou un Samsung Exynos 2100, selon le marché avec un écran AMOLED de 6,41 pouces supportant la fréquence de 120 Hz pour des défilements fluides. Pour la configuration photo, nous attendons un triple objectif avec deux capteurs de 12 mégapixels et un capteur de 8 mégapixels servant de téléobjectif avec un zoom optique 3x. Il serait alimenté par une batterie d’une capacité de 4500 mAh. Reste à connaître sa date de présentation ainsi que son prix.