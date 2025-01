Voici les cinq meilleurs smartphones toujours disponibles cette année selon les scores de Dxomark !

L’autre atout majeur de ce smartphone est son endurance exceptionnelle qui est garantie par sa batterie de 5600 mAh compatible avec la charge rapide 80W filaire et 66W sans fil. Avec un score de 157 points, il se positionne au sommet du classement sur cet aspect aussi.

Au-delà de ses prouesses photographiques, le Honor Magic 6 Pro offre une expérience utilisateur complète et raffinée. Son écran OLED LTPO de 6,76 pouces affiche une résolution généreuse de 1280 x 2800 pixels, avec une fréquence de rafraichissement ajustable entre 1 et 120 Hz. Sous sa coque, la puce Snapdragon 8 Gen 3 assure des performances exceptionnelles.

Les performances en basse lumière sont également impressionnantes, grâce à un excellent contrôle du bruit et une préservation remarquable des détails. Le système de mise au point automatique rapide et précis garantit des clichés nets en toutes circonstances.

Cette configuration permet d'obtenir des résultats remarquables en toutes conditions, avec une gestion particulièrement impressionnante des contrastes et des zones d'ombre.

Le Honor Magic 6 Pro est doté d’un système photo ultraperformant. Son capteur principal de 50 mégapixels travaille en parfaite harmonie avec son ultra grand-angle de même définition et son téléobjectif périscope de 120 mégapixels.

L'écran de 6,7 pouces de l'iPhone 15 Pro Max offre une qualité d'affichage exceptionnelle. La technologie ProMotion adapte intelligemment le taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz, pour une fluidité optimale dans toutes les situations. Et avec une luminosité maximale de 2000 nits, les utilisateurs bénéficient d’une excellente lisibilité en plein soleil.

Le rendu des teintes de peau est naturel et la gestion de la profondeur de champ permet d'obtenir un effet bokeh convaincant. Enfin, la stabilisation vidéo de la caméra frontale assure des vlogs fluides et stables.

La puce A16 Bionic de l’iPhone 14 Pro Max continue d'offrir des performances remarquables pour toutes les tâches quotidiennes. L'écran ProMotion 120 Hz de 6,7 pouces assure une expérience visuelle fluide. Autre point fort de ce modèle : sa construction premium en acier inoxydable, qui garantit durabilité et élégance.

Sur le plan de la vidéo, l’appareil fait également des merveilles, avec la possibilité d’enregistrer en 4K, une excellente stabilisation et un rendu fidèle des couleurs.

La caméra frontale de l'iPhone 14 Pro Max continue d'impressionner par ses excellentes performances. Les tests DXOMARK mettent en avant l'excellent rendu des détails dans les autoportraits, avec des visages et des arrière-plans très détaillés.

Cette configuration unique permet de capturer des clichés nets et détaillés dans toutes les situations de zoom.

L’ancien fleuron de Samsung reste en bonne place dans les classements DXOMARK grâce à ses très bonnes aptitudes en matière de photo et vidéo. Avec un score global de 140 sur ce plan, il coiffe au poteau plusieurs des nouvelles sorties de cette année 2024.

iPhone 15 Pro : compact et performant

L'iPhone 15 Pro se distingue par son excellent score global DxOMark de 154 points, particulièrement impressionnant pour un appareil de cette taille. Cette performance démontre qu'un format compact n'implique pas nécessairement des compromis.

La puissance dans la poche

Malgré son format plus ramassé, l'iPhone 15 Pro embarque le même processeur A17 Pro que son grand frère, l’iPhone 15 Pro Max. Cette puce gravée en 3nm assure des performances exceptionnelles dans un boîtier plus compact. L'écran de 6,1 pouces offre la même qualité d'affichage premium, avec une luminosité et une précision colorimétrique exemplaires.

Un concentré de technologie

Le système photo de l'iPhone 15 Pro, bien que privé du téléobjectif x5 du Pro Max, reste extrêmement performant. Le capteur principal de 48 mégapixels s'accompagne d'un ultra grand-angle de 12 MP et d'un téléobjectif x3, permettant une grande polyvalence photographique sans compromis sur la qualité.

Les autres tests DXOMARK mettent par ailleurs en avant la cohérence des performances dans tous les domaines : photo, affichage, audio et batterie.