Test realme GT 2 Pro : aussi puissant que les Xiaomi 12, Samsung Galaxy S22 et Oppo Find X5

Le smartphone realme GT 2 Pro est le premier flagship de la marque chinoise. Jusqu’ici cantonnée au milieu de gamme, realme propose ici un design qui se veut des plus aboutis avec un écran AMOLED haut de gamme, le dernier processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 pour la puissance, deux capteurs photo de 50 mégapixels, un microscope grossissant jusqu’à 40x, une grosse batterie et une large connectivité. Le tout pour un prix plutôt contenu. Il vient se frotter aux meilleurs du marché mais saura-t-il résister ? Nous avons pu le tester et voici nos impressions.

Principales caractéristiques techniques du realme GT 1 Pro :

Écran AMOLED de 6,7 pouces, 1440x3216 pixels 120 Hz

Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

8 ou 12 Go de mémoire vive

128 Go de stockage interne non extensibles

Triple capteur photo 50+50+microscope mégapixels

Capteur frontal 32 mégapixels

Lecteur d’empreinte digitale sous l’écran

Batterie 5000 mAh compatible charge 67 watts

Système d’exploitation : Android 12 avec une surcouche logicielle realme UI

Design du realme GT 2 Pro

Le design du realme GT 2 Pro est très abouti. En effet, nous avons droit à un mobile qui propose un écran plat mais un dos qui revient légèrement sur les profils pour donner une plus grande impression de finesse sur les parties latérales. L’appareil fait seulement 8,18 mm d’épaisseur, ce qui est parfaitement dans la moyenne. Le châssis est en métal, comme tous les mobiles haut de gamme laissant apparaître les différentes antennes qui font le tour de l’appareil afin d’assurer une émission et une réception optimale quelle que soit la position du téléphone.

Les profils supérieur et inférieur sont presque plats. Le mobile offre une excellente prise en main. Ce qui est très agréable, c’est le toucher ressenti au dos du smartphone. En effet, celui-ci profite d’un revêtement texturé plutôt doux, antidérapant et totalement anti-traces de doigts. Il s’agit du premier panneau au monde fabriqué à partir d’un biopolymère certifié ISCC et issu d’un an de recherche et développement et plus de 1000 heures de tests de couleur, nous dit la marque. Le nom du designer, Naoto Fukasawa, déjà l’origine du realme GT Master Edition, est inscrit sur la coque arrière, sous le logo de la marque, à côté du bloc optique. Celui-ci est installé sur une plaque qui reprend la couleur du reste du dos du smartphone. Il inscrit les trois capteurs dont deux cercles plutôt imposants à gauche et le capteur pour le microscope encadré par deux flashes. Une mention indiquant « Dual 50MP » affiche les intentions du téléphone. Au dos, le bloc reprend l’organisation des realme GT Neo 2 et realme 9 Pro+ avec lesquels on peut le confondre.

Avec ses 189 grammes, le realme GT 2 Pro est dans la moyenne des autres smartphones et ses dimensions n’en font pas un appareil spécialement compact. En faisant le tour du mobile, on note la présence du bouton de mise en veille sur le profil droit. Il y a un double bouton pour gérer le volume sur le profil gauche. La tranche inférieure abrite le tiroir à cartes SIM. Deux sont supportées simultanément mais notez l’impossibilité d’insérer une carte mémoire pour étendre la capacité de stockage. Il faut faire avec les 128 ou 256 Go intégrés, selon la configuration choisie. Juste à côté, il y a le port USB-C et le haut-parleur. L’appareil propose un son stéréo mais qui, par défaut, est légèrement plus fort à droite qu’à gauche. On peut corriger cela depuis les paramètres d’accessibilité dans l’onglet Ouïe pour rééquilibrer la balance.

Le realme GT 2 Pro dispose de toute la connectivité attendue à savoir de la 5G, du NFC et du Wi-Fi 6. Il est équipé d’un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran. Celui-ci est placé à 3,5 cm du bord inférieur ce qui est, selon nous, une bonne place, limitant la gymnastique du pouce pour l’atteindre. Sa réactivité et sa reconnaissance se sont avérés sans faille lors de nos tests.

Dommage que le realme GT 2 Pro ne soit pas certifié étanche ce que l’on est en droit d’attendre d’un mobile à ce prix.

Un excellent écran installé sur le realme GT 2 Pro

Pour son flagship, realme n’a pas fait de compromis sur l’écran puisque le GT 2 Pro est équipé d’une dalle AMOLED sur 6,7 pouces, à plat affichant une définition maximale de 1440x3216 pixels, comme les meilleurs ainsi qu’une fréquence de rafraîchissement variable jusqu’à 120 Hz, selon l’application utilisée. Il est possible de bloquer la fréquence à 60 Hz pour des raisons d’économie d’énergie ou de laisser choisir le mobile pour qu’il adopte automatiquement la meilleure fréquence. L’écran est compatible HDR10+ pour les contenus multimédia et il propose une luminosité suffisante pour être utilisé en plein soleil, à l’extérieur.

On profite de plusieurs schémas de couleur disponibles : vive, naturel, mode pro avec la possibilité de jouer sur la température des couleurs afin d’adapter le rendu. Celui que nous trouvons le plus pertinent est le mode naturel. À titre de comparaison, le Xiaomi 12 propose aussi un écran AMOLED 120 Hz HDR10+ mais, plus petit, sur 6,28 pouces et avec le support, en plus de la technologie Dolby Vision et un taux d’échantillonnage plus élevé. L’écran du Oppo Find X5 lui est comparable alors que le Google Pixel 6 avec lequel le realme GT 2 Pro entre en concurrence propose une fréquence de seulement 90 Hz sans compatibilité HDR10+. Le Samsung Galaxy S22 qui est un peu plus cher propose, de son côté un écran plus petit, sur 6,1 pouces HDR10+, 120 Hz et avec une définition classique de 1080x2400 pixels donc précis que la dalle du realme GT 2 Pro. La surface d’affichage en façade occupe une très grande partie de l’avant de l’appareil avec des bords assez peu épais sur les côtés et très légèrement plus sur les parties inférieures et supérieures qui sont, à peu près équivalentes.

Un système personnalisable et plutôt fluide

Le realme GT 2 Pro est animé par le système Android 12 avec une surcouche logicielle realme UI 3. Nous avons pu tester l’appareil dans sa version RMX3301_11_A.09. L’interface ressemble beaucoup à celle proposée au sein de ColorOS, le système embarqué sur les mobiles Oppo. Les paramètres sont organisés exactement de la même façon. On a droit à un très bon niveau de personnalisation avec des couleurs qui peuvent être puisées depuis l’image en fond d’écran pour une meilleure harmonisation. Il y a une barre latérale pour accéder rapidement à certaines applications ou fonctionnalités du mobile. Le gestionnaire multitâche permet de voir toutes les applications en cours d’exécution, de fermer certaines et d’en ouvrir d’autres via un écran scindé en deux. On peut changer la forme des icônes et leur style. Le Google Discover est disponible en faisant glisser la page d’accueil vers la droite. Par défaut, plusieurs applications sont installées : Booking.com, Boutique Amazon, Clone Phone, LinkedIn, Notes Keep, PUBG Mobile.

Des performances au top

En ce qui concerne les performances, le realme GT 2 Pro embarque la puce la plus puissante du moment pour les mobiles sous Android, soit un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 avec 12 Go de mémoire vive et une possibilité d’ajouter jusqu’à 7 Go de RAM en puisant dans la mémoire de stockage. Ce sont les mêmes caractéristiques que sur le Oppo Find X5 Pro, par exemple. Le realme GT 2 Pro dispose d’un système de refroidissement particulièrement efficace car le mobile ne chauffe que très peu lorsqu’il est soumis à rude épreuve. On apprécie. Avec une telle configuration, autant dire que le mobile réagit en moins de temps qu’il ne faut pour le dire et qu’il s’avère extrêmement fluide au quotidien même avec beaucoup d’applications en cours d’exécution et des sollicitations poussées.

Aucun problème pour jouer à des jeux avec le realme GT 2 Pro où la fluidité et la jouabilité sont bel et bien au rendez-vous.

Comme tous les autres smartphones testés, nous l’avons soumis à plusieurs outils de mesure de performances dont voici les principaux résultats (à froid).

Deux capteurs de 50 mégapixels et un microscope à bord

Pour la partie multimédia, le mobile est parfaitement apte à lire des contenus Full HD sur les différents services de streaming. En photo, le realme GT 2 Pro dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels Sony IMX766 ouvrant à f/1.8 pour le grand-angle et un autre capteur de 50 mégapixels, Samsung JN1, cette fois ouvrant à f/2.4. Comme le Oppo Find X3 Pro, il embarque un capteur microscope d’un peu moins de 2 mégapixels pouvant agrandir 20x ou 40x (le Oppo Find X3 Pro peut zoomer à 30x ou 60x). Ce capteur est intéressant et propose donc un facteur de grossissement bien plus important qu’en mode macro. Il faut toutefois bien tenir le mobile pour limiter les bougés. La mise au point peut ne pas être évidente mais on y arrive tout de même.

Il n’y a pas de zoom optique comme en proposent les modèles les plus haut de gamme et on doit se contenter ici d’un zoom numérique 2x toutefois de très bonne qualité. Les photos réalisées par le realme GT 2 Pro sont plutôt satisfaisantes avec une colorimétrie assez maîtrisée avec assez de détails. Les effets de flou sont limités et lorsque la lumière vient à manquer, l’appareil propose des clichés finalement assez clairs sans trop de bruit. On est toutefois assez loin des résultats obtenus avec le Google Pixel 6 qui propose des images plus réussies, dans l’ensemble. L’interface de l’application Appareil photo est personnalisable ce qui permet de placer les modes préférés, en bas, sur la page principale plutôt que d’aller les chercher dans le menu Plus.

Le smartphone est capable de faire une captation vidéo avec une définition Ultra HD 8K à 24 images par seconde mais les rendus Ultra HD ou Full HD sont bien plus stables.

Une charge très rapide et une autonomie correcte

Le realme GT 2 Pro est équipé d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh capable de supporter la charge à 67 watts. Il n’est malheureusement pas question ici de charge sans fil ou inversée, ce qui reste une caractéristique des plus haut de gamme. Avec le bloc d’alimentation fourni dans la boîte, utilisant la technologie SuperDart, nous avons pu passer de 4% à 64% en seulement 15 minutes. On apprécie. En termes d’autonomie, nous avons pu utiliser le smartphone pendant une bonne journée et demie. Plusieurs choses peuvent être faites pour optimiser l’autonomie notamment sur la définition de l’écran ou sa fréquence de rafraîchissement, pour ne citer que cela.

Notre avis sur le realme GT 2 Pro

Le realme GT 2 Pro est un très bon smartphone qui propose d’excellentes performances, un écran de très haute qualité, une interface fluide et une charge très rapide. Ses compétences en photo ne sont pas si extraordinaires, satisfaisantes mais pas au-dessus du lot. Certains peuvent apprécier la fonction microscope, ludique et globalement, le mobile offre un très bon rapport qualité/prix même s’il a un peu de mal à se distinguer de la concurrence.