Honor 200 Pro : ses lignes se dévoilent bien avant sa présentation officielle

Alors que la série Honor s’enrichit de nouveautés avec le récent Honor 200 Lite, le Honor 200 Pro devrait prochainement être officialisé. Toutefois, avant cela, il fait déjà parler de lui grâce à des images divulguées sur le réseau social X par une personne qui semble très bien renseignée et qui a posté des photos type marketing de l’un des prochains modèles Premium de la marque chinoise. Ce modèle haut de gamme promet des améliorations notables par rapport à ses prédécesseurs.

Un design raffiné et des caractéristiques avancées

La conception du Honor 200 Pro s’inscrit dans la continuité du Honor 100 Pro qui n’a jamais été commercialisé en France. En effet, le nouveau modèle affiche un dos bicolore alliant verre et simili cuir, qui combine élégance et modernité. La nouveauté la plus frappante réside dans son module caméra ovale. Ce dernier abrite un trio de capteurs photo, incluant apparemment une perche télescopique permettant un zoom numérique impressionnant de 50x. Le capteur principal promet une performance de haute volée avec ses 50 mégapixels et une ouverture variable de f/1.9 ou f/2.4 comme sur des modèles plus haut de gamme dont le Honor Magic6 Pro, garantissant une qualité d'image exceptionnelle même dans des conditions de faible luminosité.

En termes de puissance, le Honor 200 Pro est attendu avec le processeur Snapdragon 8 Gen 3, tandis que le modèle Honor 200 devrait embarquer le Snapdragon 8s Gen 3. Cette distinction place le Honor 200 Pro comme un appareil pouvant offrir une expérience utilisateur fluide et rapide pour les applications et jeux les plus exigeants.

Affichage et fonctionnalités multimédias améliorés

Les deux modèles, Honor 200 et Honor 200 Pro, devraient bénéficier d’écrans OLED incurvés sur les 4 côtés avec une résolution supérieure au classique 1080x2400 pixels. Cette technique des bords de l’écran permet d’assurer une clarté visuelle et une immersion des plus intéressantes, idéale pour les amateurs de multimédia. De plus, on pourrait compter sur la présence de doubles caméras selfie intégrées dans une découpe en forme de pilule promet des autoportraits de grande qualité et une facilité d’utilisation en visioconférence.

Honor prévoit d'annoncer officiellement ces nouveaux appareils de la série 200 plus tard ce mois-ci en Chine.