…et pourquoi pas ! Ce smartphone très haut de gamme est une alternative efficace et moins chers aux standards du moment

Le OnePlus 12 est un haut de gamme qui propose quelques arguments chocs qui ont largement de quoi faire pencher la balance, parmi lesquels un très grand écran Amoled, une batterie énorme et un processeur Snapdragon 8 Gen 3 boosté avec jusqu’à 24 Go de RAM… Oui 24 Go.

Le OnePlus 12 en impose, notamment grâce à la puissance de feu inédite qu’il propose et pourtant son prix de lancement était beaucoup moins important que pour un iPhone 15 Pro Max pour un smartphone qui ne se contente pas d’être aussi bon, mais même de le dépasser dans pleins de domaines.

Fiche technique du OnePlus 12

Écran : LTPO AMOLED, QHD+ (1440x3168) ,120 hz, de 6,82 pouces avec HDR10+ et Dolby Vision

LTPO AMOLED, QHD+ (1440x3168) ,120 hz, de 6,82 pouces avec HDR10+ et Dolby Vision Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 Mémoire RAM : 12Go, 16Go, 24Go de RAM LPDDR5X

12Go, 16Go, 24Go de RAM LPDDR5X Stockage interne : 256 Go ,512 Go,1To

256 Go ,512 Go,1To Caméra principale : 48 MP

48 MP Caméra frontale : 32 MP

32 MP Batterie : 5400 mAh avec charge rapide 100 W

En comparant l'appareil de OnePlus, le OnePlus 12 à l'Apple iPhone 15 Pro Max, on constate que le OnePlus 12 propose une RAM trois fois plus grande (24 Go contre 8 Go si on compare les deux maximales), une batterie de 5400 mAh plus généreuse de 959 mAh, et une charge rapide de 100W, bien plus rapide que celle de 23W de l'iPhone.

Il est également équipé de la dernière version Bluetooth 5.4, d'un scanner d'empreintes digitales, et d'une meilleure performance d’après le test dAnTuTu Benchmark, avec une avance de 26 %. De plus, il offre une densité de pixels supérieure de 11 %, la compatibilité avec le Wi-Fi 7, et un port infrarouge intégré.

Attention l’iPhone 15 Pro Max brille grâce à d’autres atouts, mais force est de constater que le OnePlus 12 est un smartphone qui propose un meilleur rapport qualité prix, car moins cher puisque l’on peut le trouver pour 899 € sur le site de son constructeur, contre 1230 € pour l’iPhone 15 Pro Max.

Où se procurer le OnePlus 12 au meilleur prix ?

Le OnePlus 12 est disponible pour seulement 648 € dans une version internationale sur la plateforme Rakuten, une très bonne affaire compte tenu que son prix constructeur est déjà un bon rapport qualité-prix. Nous vous conseillons cette offre compte tenu de la grande différence de prix qu'elle propose.