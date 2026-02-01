« Que Choisir » dresse le top 3 des meilleurs haut de gamme (il y a un intrus)

L’UFC-Que Choisir s’appuie sur un comparatif smartphones régulièrement mis à jour, avec des tests et une méthodologie maison très pertinente. Ainsi, dans le mensuel papier N°654 dédié à février 2026, nous pouvons découvrir plusieurs classements, dont un top intitulé « Plus qu'un smartphone, un assistant personnel », qui correspond plus simplement au top des haut de gamme du moment.

Dans ce top 3 « haut de gamme », on retrouve le Galaxy S25 Ultra en numéro 1, l’iPhone 17 Pro Max en numéro 2, puis le Xiaomi 15 en numéro 3.

Un choix audacieux et fort, car autant le duo de tête paraît assez logique, autant la médaille de bronze mérite, à notre avis, d’être particulièrement étudiée, puisqu’il s’agit d’un choix peu habituel.

1 - Galaxy S25 Ultra : le choix « sans stress » sur la durée

Le Samsung Galaxy S25 Ultra, c'est LE meilleur smartphone de l'année 2025 d'après de nombreux spécialistes, notamment pour sa fiche technique qui propose un écran très ambitieux, une partie photo polyvalente, de la puissance, mais aussi et surtout son écosystème et sa promesse de suivi logiciel très confortable.

Samsung promet 7 ans de mises à jour (Android + sécurité) sur la gamme Galaxy S récente, ce qui fait une vraie différence quand on investit dans un Ultra.

C’est un modèle qui vieillira incroyablement bien, or dans un top 3 haut de gamme, la « valeur dans le temps » compte autant que la fiche technique du jour J.

2 - iPhone 17 Pro Max : régularité, vidéo et longévité logicielle

Difficile de faire un top sans être tenté d’y inclure un appareil d’Apple. L’iPhone 17 Pro Max est l’archétype du haut de gamme « efficace », avec des performances poussées et une vraie régularité en photo/vidéo, mais c’est avant tout la cohérence de son écosystème qui fait de l’appareil un vrai compagnon au quotidien.

Sur la question des mises à jour, Apple ne communique pas toujours avec un chiffre précis, mais la pratique est connue : on sait que des iPhone très anciens continuent de recevoir des mises à jour ciblées lorsque c’est nécessaire.

À titre d’exemple, des correctifs et mises à jour ont encore concerné des modèles jusqu’à l’iPhone 12.

Dans un podium, c’est un choix qui se défend, car il combine une excellente fiche technique, mais surtout une expérience utilisateur de très haut niveau sur plusieurs années.

3 - Xiaomi 15 : bon rapport qualité/prix… pour un « top 3 » qui intrigue

Soyons clairs, le Xiaomi 15 a de solides arguments, et en particulier sa différence de prix. Ici, nous ne voulons absolument pas le descendre, mais au contraire, nous allons montrer que de petits défauts peuvent être contre balancés par de très grosses qualités.

Xiaomi met en avant un format haut de gamme assez compact, un écran de qualité, un SoC premium et une proposition photo ambitieuse. C'est un excellent smartphone haut de gamme.

Mais ce qui peut surprendre dans ce choix, c’est que Xiaomi propose un Xiaomi 15 Ultra plus poussé au niveau de la fiche technique, et que l’on mettrait plus naturellement en rivalité avec les iPhone 17 Pro Max et Galaxy S25 Ultra, qui sont, rappelons-le, les smartphones les plus haut de gamme de leurs marques respectives.

De plus, quand on quitte la fiche technique pour regarder l’usage réel, plusieurs petits éléments empêchent, à nos yeux, le Xiaomi 15 de se positionner en troisième position face aux meilleurs Samsung et Apple… et même face à certains modèles Android très haut de gamme plus cohérents sur le long terme (parfois au sein même de Xiaomi).

Des bloatwares et des pubs (même si désactivables)

Sur HyperOS, les applications préinstallées et les recommandations peuvent vite donner une impression de « pollution » logicielle. En soi, ce n'est pas un véritable problème : Xiaomi propose même des pages d’assistance expliquant comment désactiver les publicités et les recommandations dans certaines apps et services.

Mais sur un smartphone censé jouer dans la même cour qu’un Galaxy Ultra ou un iPhone Pro Max, devoir « nettoyer » son smartphone dès le démarrage est un vrai sujet à prendre en compte.

Un écosystème pratique… mais avec moins d'identité

Xiaomi progresse sur l’intégration entre appareils, les services maison et la cohérence globale. Mais l’expérience reste parfois moins « nette » que chez Apple, ou moins « cadrée » que chez Samsung sur certains aspects (services, duplication d’apps, couches d’optimisation, notifications, etc.).

Ce n’est pas bloquant, mais simplement moins « premium » dans le ressenti.

La question des mises à jour

Autre point important à prendre en compte dans un classement haut de gamme : la durée des mises à jour. Du côté de Xiaomi, les engagements varient selon les gammes, et la communication peut être moins lisible pour le grand public.

Le Xiaomi Trust Center indique par exemple que la marque « peut supporter des mises à jour de sécurité pendant 3 ans ou plus selon les modèles », ce qui laisse entendre une certaine variabilité, et ce qui reste dans tous les cas inférieur à ce que proposent Apple ou Samsung.

Dans un contexte où l'accent est de plus en plus mis sur la durabilité, c'est évidemment un point faible en comparaison des deux mastodontes auxquels il est opposé.

Notre conclusion : « intrus », mais absolument pas « imposteur »

Pourtant, et malgré ce que nous venons de soulever, le Xiaomi 15 peut parfaitement mériter une place dans une sélection haut de gamme, notamment si l’on recherche un excellent rapport qualité/prix.

Et pour aller plus loin, ce top 3 de l’UFC-Que Choisir fait le choix fort et pertinent de privilégier un haut de gamme plus accessible dès la troisième place, preuve qu’aujourd’hui, il est possible d’accéder à d’excellents smartphones sans dépenser près de 1 500 €.