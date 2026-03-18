Derrière ce prix bas : une vente privée 60 Go sous les 6 € pour le réseau Bouygues Telecom

En ce mois de mars 2026, le marché de la téléphonie mobile affiche une stabilité surprenante puisque, selon l’indice du prix du giga Edcom, le coût moyen de la data en France oscille actuellement entre 0,12 € et 0,13 € par Go.

Dans ce contexte, le nouveau forfait mobile Woot 60 Go en 4G de NRJ Mobile sait plutôt bien comment se démarquer en faisant tomber ce coût à seulement 0,09 € par Go.

Pour être le plus transparent possible, ce prix est rendu possible par une vente privée exclusive organisée en partenariat avec nos sites. Avec l’utilisation du réseau Bouygues Telecom, sacré réseau mobile numéro 1 en France selon le dernier baromètre annuel nPerf, cette vente privée permet une qualité de service tout en se positionnant sous la moyenne nationale des prix.

Pourquoi s’intéresser à une enveloppe de 60 Go ? Parce qu’elle correspond précisément aux besoins de la majorité des Français, dont la consommation moyenne réelle se situe à 17,8 Go d'après l'Arcep, bien en deçà des forfaits XXL souvent mis en avant par les opérateurs.

Pour ceux qui utilisent leur smartphone pour le streaming quotidien ou la navigation GPS, c’est une option qui fait sens plutôt que de payer pour un volume de données qui ne sera jamais consommé.

L’analyse du marché, et pourquoi ce prix est-il possible ?

Si ce tarif de 5,99 € est pertinent aujourd’hui, c’est parce qu’il s’inscrit dans une stratégie de volume propre aux ventes privées.

Contrairement aux offres classiques, les accords directs entre les médias et les opérateurs permettent de supprimer certains coûts d'intermédiation étant donné que l’offre a été négociée pour offrir le meilleur équilibre entre service et coût mensuel selon nos recommandations.

Passer par cette vente privée permet ainsi un accès au réseau Bouygues Telecom sans les contraintes de prix du catalogue standard et a un prix cohérent.

NRJ Mobile propose un forfait 60 Go à prix cassé

En examinant les détails de l’offre Woot à 60 Go, quelques points illustrent bien sa force de proposition :

Petit prix : le tarif est bloqué à moins de 6 €, ce qui permet de s’équiper d’un forfait complet pour une fraction du prix d'un abonnement classique.

le tarif est bloqué à moins de 6 €, ce qui permet de s’équiper d’un forfait complet pour une fraction du prix d'un abonnement classique. Réalité du terrain : les appels et SMS sont illimités car NRJ Mobile s'appuie sur la fiabilité des infrastructures de Bouygues Telecom.

les appels et SMS sont illimités car NRJ Mobile s'appuie sur la fiabilité des infrastructures de Bouygues Telecom. La sécurité : L'abonnement est ici géré par un opérateur reconnu et l'offre reste sans engagement de durée.

✅ Les plus Réseau Bouygues : élu numéro 1 par nPerf pour sa stabilité.

élu numéro 1 par nPerf pour sa stabilité. Tarif exclusif : une économie réelle.

une économie réelle. Sans engagement : la liberté de partir quand vous le souhaitez grâce au sans engagement.

la liberté de partir quand vous le souhaitez grâce au sans engagement. Roaming : 22 Go depuis l'Europe et les DOM. ⚠️ Les moins Offre éphémère : les stocks de cartes SIM pour cette opération sont limités.

les stocks de cartes SIM pour cette opération sont limités. Frais d'activation : les 1 € de carte SIM sont à régler à la commande (sauf si vous achetez un smartphone en même temps).

les 1 € de carte SIM sont à régler à la commande (sauf si vous un smartphone en même temps). Virtuel : pas de boutique physique.

On a comparé cette vente privée aux offres à prix identique

Pour bien mesurer la rentabilité de l'offre, il est nécessaire de le confronter aux forfaits positionnés sur le même palier tarifaire, chez d'autres opérateurs virtuels.

Si Lebara ou Coriolis proposent bien des offres au prix de 5,99 €, la vente privée NRJ Mobile prend l'avantage sur le volume de data et la qualité de l'infrastructure réseau.

Opérateur Prix mensuel Volume Data Réseau utilisé Vente Privée NRJ Mobile 5,99 € 60 Go Bouygues Telecom (N°1 nPerf) Lebara 5,99 € 40 Go SFR Coriolis 5,99 € 50 Go SFR

À tarif égal, choisir NRJ Mobile permet de bénéficier de 10 à 20 Go de données supplémentaires chaque mois d'autant que l'accès s'effectue sur le réseau Bouygues Telecom, jugé plus performant par les baromètres techniques.

Ce forfait assure ainsi l’essentiel pour un coût maîtrisé, tout en offrant une marge de confort.

Comment ne pas se tromper avant de souscrire ?

Pour faire un achat qui vous convient, il est nécéssaire de vérifier que cette vente privée correspond à vos habitudes d'utilisation.

Si vous n'êtes pas sûr du nombre de gigas que vous utilisez, n'hésitez donc pas à vous rendre sur la page de notre partenaire Ariase afin de vérifier si 60 Go est suffisant pour vous.