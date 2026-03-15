Notre sélection des trois iPhone dont la décote est la plus importante pour faire une bonne affaire

Selon une étude menée par EasyCash, les smartphones qui subissent la plus grosse décoque en 2025, ce sont les iPhone 15 Plus, iPhone 14 Plus et iPhone 14. Comparons-les afin de savoir lequel est le plus pertinent pour vous.

Sur le plan du design, les trois appareils appartiennent à la même famille visuelle, avec un dos en verre, un châssis en aluminium et un bloc photo carré placé dans l’angle supérieur gauche. Les iPhone 14 et iPhone 14 Plus conservent des tranches plates très marquées, tandis que l’iPhone 15 Plus adopte un contour plus profilé, donc un ressenti un peu moins anguleux en main.

À l’arrière, tous intègrent deux caméras disposées en diagonale dans un module aux angles arrondis, une organisation familière chez Apple sur ces modèles non Pro. L’iPhone 15 Plus y ajoute un dos en verre teinté dans la masse, là où les iPhone 14 et 14 Plus restent sur un dos en verre plus classique.

Côté couleurs, l’iPhone 15 Plus existe en noir, bleu, vert, jaune et rose, tandis que les iPhone 14 et 14 Plus sont proposés en minuit, mauve, lumière stellaire, bleu, jaune et (Product)RED. En outre, l’iPhone 14 est nettement le plus petit alors que l’iPhone 15 Plus est le plus grand. Le plus lourd reste toutefois l’iPhone 14 Plus. Enfin, notez que les trois modèles sont certifiés IP68, avec une résistance annoncée jusqu’à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes maximum.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sous le capot, l’iPhone 15 Plus prend logiquement l’avantage grâce à la puce A16 Bionic, composée d’un CPU 6 cœurs, d’un GPU 5 cœurs et d’un Neural Engine 16 cœurs. Les iPhone 14 Plus et iPhone 14 utilisent pour leur part la puce A15 Bionic dans sa version à GPU 5 cœurs, avec la même structure CPU 6 cœurs et le même Neural Engine 16 cœurs.

Apple propose sur les trois modèles les mêmes capacités de stockage interne, à savoir 128 Go, 256 Go ou 512 Go, et aucun n’accepte d’extension par carte microSD, ce qui impose de bien choisir sa configuration au départ. Quant à la mémoire vive, Apple ne la mentionne pas dans ses fiches publiques, mais les relevés techniques disponibles attribuent 6 Go de RAM aux trois appareils.

Dans la hiérarchie, l’iPhone 15 Plus se place logiquement en tête, car l’A16 Bionic apporte une marge supplémentaire en calcul, en traitement photo mais aussi en efficacité énergétique. Derrière, l’iPhone 14 Plus et l’iPhone 14 se retrouvent à égalité théorique, puisqu’ils partagent la même plateforme, les mêmes options de stockage et la même quantité de RAM. Le choix entre ces deux-là ne relève donc pas de la puissance, mais essentiellement du format et de l’autonomie.

Pour l’écran, Apple reste fidèle à sa dalle Super Retina XDR OLED sur les trois références. L’iPhone 15 Plus dispose d’un écran de 6,7 pouces affichant 2796 x 1290 pixels à 460 ppp. L’iPhone 14 Plus propose lui aussi une dalle OLED de 6,7 pouces, mais en 2778 x 1284 pixels à 458 ppp. L’iPhone 14 reprend la même recette technologique dans un format 6,1 pouces, en 2532 x 1170 pixels à 460 ppp, avec la même luminosité que l’iPhone 14 Plus.

Aucun de ces trois modèles ne bénéficie d’un écran incurvé : les panneaux sont plats, avec des bords droits sur les iPhone 14 et 14 Plus, et une sensation extérieure un peu plus adoucie sur l’iPhone 15 Plus. Aucun non plus ne monte à 120 Hz, les trois restant limités à 60 Hz.

En termes d’intérêt global, l’iPhone 15 Plus arrive premier grâce à sa meilleure luminosité extérieure et HDR, puis l’iPhone 14 Plus suit pour ceux qui privilégient la grande diagonale, et l’iPhone 14 ferme la marche, non en raison d’une faiblesse qualitative de sa dalle, mais parce qu’il offre moins de surface d’affichage à fréquence identique.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En photo, l’iPhone 15 Plus prend une avance tangible. Son module arrière associe une caméra principale de 48 mégapixels, utilisée pour les prises de vue courantes et pour produire aussi un cadrage téléobjectif 2x de 12 mégapixels via le capteur quad-pixel, à une caméra ultra grand-angle de 12 mégapixels dédiée aux scènes larges. La caméra avant TrueDepth est de 12 mégapixels.

Les iPhone 14 Plus et iPhone 14 reposent, eux, sur une formule identique : un capteur principal de 12 mégapixels stabilisé par déplacement du capteur, un ultra grand-angle de 12 mégapixels pour élargir le champ, et une caméra selfie TrueDepth de 12 mégapixels. En pratique, cela place l’iPhone 15 Plus en tête, car son capteur principal de 48 mégapixels lui donne davantage de latitude en détail, en recadrage et en polyvalence.

Derrière, l’iPhone 14 Plus et l’iPhone 14 jouent strictement dans la même catégorie puisque leur équipement photo est le même ; il n’y a donc pas de vainqueur réel entre eux pour la qualité d’image pure.

Côté connectivité, les trois modèles prennent en charge la 5G, le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.3, l’UWB et le NFC avec mode lecteur. Aucun ne possède de prise audio jack, aucun ne dispose d’émetteur infrarouge, et aucun n’intègre de lecteur d’empreintes digitales, Apple s’en remettant ici uniquement à Face ID et donc à la reconnaissance faciale, sans capteur sous l’écran ni sur le bouton latéral.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Sur la batterie, les deux modèles Plus dominent naturellement l’iPhone 14. Les relevés techniques situent l’iPhone 15 Plus à 4383 mAh, l’iPhone 14 Plus à 4325 mAh et l’iPhone 14 à 3279 mAh. Rappelons que ces chiffres ne suffisent jamais à résumer l’endurance, mais ils donnent une tendance. Dès lors, le modèle susceptible d’offrir la plus grande autonomie au quotidien est l’iPhone 15 Plus, grâce à sa batterie légèrement plus grande et à sa puce plus récente, tout en rappelant que le résultat varie toujours selon la qualité du réseau, la luminosité, les usages photo, la vidéo ou le jeu.

Pour la recharge filaire, Apple évoque dans les trois cas une montée à 50 % en environ 30 minutes avec un adaptateur de 20 W ou plus. La vraie différence tient surtout au connecteur: USB-C sur l’iPhone 15 Plus, Lightning sur les iPhone 14 Plus et 14. Enfin, les trois modèles acceptent la recharge sans fil MagSafe jusqu’à 15 W et la recharge Qi jusqu’à 7,5 W. Sur ce chapitre, il n’y a donc pas de rupture technologique majeure, mais l’iPhone 15 Plus apparaît comme le plus complet et le plus durable dans le temps.

Vient le moment de trancher : les trois appareils ne s’adressent pas exactement au même profil, malgré leur proximité technique. L’iPhone 15 Plus représente le choix le plus cohérent pour qui veut un grand écran, une très bonne autonomie, une connectique USB-C désormais plus commode, une luminosité d’écran supérieure et un module photo plus moderne.

L’iPhone 14 Plus reste cependant un achat rationnel si l’objectif premier est d’obtenir un très grand iPhone à moindre coût, tout en conservant l’excellente endurance propre au format Plus. Quant à l’iPhone 14, il demeure le plus pertinent pour ceux qui privilégient un appareil plus compact et sensiblement plus léger, sans renoncer à l’essentiel de l’expérience Apple, même s’il cède du terrain sur l’autonomie et la taille d’affichage. Autrement dit, pour faire une bonne affaire après décote, le meilleur équilibre technique revient à l’iPhone 15 Plus, le meilleur compromis prix en grand format à l’iPhone 14 Plus, et la meilleure porte d’entrée compacte à l’iPhone 14.

