Oneplus Nord 6 : un teasing officiel pour un smartphone très endurant attendu en avril

À retenir OnePlus tease le OnePlus Nord 6 avec une campagne en Inde, marquant le début d'une nouvelle ère.

avec une campagne en Inde, marquant le début d'une nouvelle ère. Le teasing survient moins d'un an après le lancement du OnePlus Nord 5 .

. Le Nord 6 pourrait adopter la fiche technique du OnePlus Turbo 6 , modèle réservé au marché chinois.

, modèle réservé au marché chinois. Il est prévu avec un écran AMOLED de 6,78 pouces et une fréquence de 165 Hz .

et une fréquence de . La batterie du Nord 6 pourrait atteindre 9000 mAh , avec une charge filaire de 80 W .

, avec une charge filaire de . La présentation du smartphone est attendue dans les premiers jours d'avril.

OnePlus a lancé, via son compte officiel en Inde sur X/Twitter, une première campagne de teasing consacrée à son prochain smartphone Nord. L’image publiée montre une radiographie stylisée d’un sac, dans lequel apparaissent un chargeur USB, une paire d’écouteurs et un téléphone portable, accompagnés du slogan « Entering the Nord era soon » qui laisse peu de doute sur la gamme concernée. Le constructeur ne confirme pas formellement le nom du modèle, mais la plupart des observateurs s’accordent pour y voir le futur OnePlus Nord 6, déjà largement évoqué par les rumeurs ces dernières semaines.

Teasing oblige, sur ce visuel, OnePlus se garde bien de révéler l’intégralité du design de l’appareil. La partie la plus visible reste la batterie, ainsi que le logo OnePlus gravé au dos, tandis qu’un trousseau de clés masque le module photo arrière, indiquant que le fabricant souhaite encore conserver une part de secret sur l’esthétique du smartphone.

Un renouvellement qui arrive vite

Ce teasing intervient moins d’un an après la sortie du OnePlus Nord 5, lancé en juillet sur certains marchés d’Europe et d’Asie. Comme avec lui, le constructeur devrait continuer sa politique de commercialisation réservée à des régions spécifiques. OnePlus semble en revanche cibler en priorité l’Inde, où la gamme rencontre un écho important, et où le nouvel appareil a déjà fait l’objet de multiples apparitions sur des plateformes de certification, notamment la BIS, laissant présager un lancement rapide.

Une fiche technique inspirée du OnePlus Turbo 6

D’après plusieurs fuites concordantes, notamment celles du leaker Yogesh Brar dont la réputation est très bonne, le OnePlus Nord 6 devrait reprendre l’essentiel de la fiche technique du OnePlus Turbo 6, un modèle jusqu’ici réservé au marché chinois. Ce dernier s’appuie sur un écran AMOLED de 6,78 pouces, avec définition 1,5K et fréquence de rafraîchissement annoncée à 165 Hz, ainsi qu’une luminosité de pointe avoisinant 1800 cd/m², des caractéristiques plutôt ambitieuses pour un smartphone de ce segment. Selon le fabricant, ce type de dalle vise à offrir une expérience fluide pour les jeux et le défilement, tout en conservant une bonne lisibilité en extérieur.

Sous le capot, le Turbo 6 intègre un Snapdragon 8s Gen 4, un SoC récent de Qualcomm associé à un GPU Adreno 825, avec jusqu’à 12 ou 16 Go de mémoire vive et un stockage UFS pouvant atteindre 512 Go selon les configurations. Selon les fuites, le Nord 6 reprendrait cette base matérielle, ce qui représenterait une montée en gamme par rapport au Nord 5. Sur la partie photo, le Turbo 6 combine un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique et un module secondaire de 2 mégapixels dédié à la profondeur ou au noir et blanc, tandis que la caméra frontale atteint 16 mégapixels. Là encore, le Nord 6 devrait adopter un ensemble très proche, sans positionnement clairement orienté vers le zoom ou l’ultra‑grand‑angle, mais plutôt vers un usage polyvalent.

Le point qui attire le plus l’attention reste cependant la batterie. Le OnePlus Turbo 6 est en effet doté d’un accumulateur de 9000 mAh, associé à une charge filaire 80 W, un duo rarement vu chez un constructeur grand public. Toutefois, il faut savoir qu’il y a de très sérieuses différences entre les capacités des modèles chinois et leurs alternatives à l’international. Il est parfaitement possible que le nombre de mAh soit revue à la baisse sur le OnePlus Nord 6.

Selon Yogesh Brar, le smartphone serait présenté dans les premiers jours du mois d’avril, avant une commercialisation progressive sur les principaux marchés où la gamme Nord est déjà implantée dont la France.