Pourquoi l'iPhone 15 Plus est le smartphone le plus rentable des Apple reconditionnés ?

Dans la galaxie des smartphones Apple, l’iPhone 15 Plus sait comment se démarquer auprès des acheteurs avisés. Plus équilibré qu’un modèle standard et bien moins onéreux qu’un Pro Max, il représente un équilibre idéal entre prix et longévité.

Le constat de la rédaction : avec l’arrivée de l’USB-C et de la Dynamic Island sur cette génération, l’iPhone 15 Plus ne subit pas le « coup de vieux » visuel des modèles précédents. C’est un appareil moderne, même trois ans après sa sortie initiale.

Pourquoi parler de rentabilité ? Parce qu’un iPhone 15 Plus reconditionné offre aujourd’hui l’une des meilleures autonomies du marché pour un prix qui a enfin fondu. Pour ceux qui travaillent sur leur téléphone ou qui détestent chercher une prise à 16h, c’est une option qui fait sens plutôt que de courir après le tout dernier cri.

L’effet « décote » analysé par des experts du marché

Si ce modèle est si intéressant aujourd’hui, c’est parce qu’il profite de la baisse de prix la plus marquée pour un iPhone cette année. Selon les spécialistes du secteur, certains modèles perdent de la valeur plus vite sans pour autant perdre en qualité, cela étant dû paradoxalement à leur grand plébiscite : plus de gens achètent, plus il y a de modèles sur le marché et plus rapidement leur prix baisse.

C’est d’ailleurs ce que souligne notre sélection des trois iPhone dont la décote est la plus forte qui s'appuie sur une analyse partagée par les experts d’Easy Cash.

Attention toutefois à ne pas confondre le reconditionné avec une simple vente d’occasion entre particuliers. Là où l’occasion comporte une part d’inconnu sur l’historique du téléphone, le reconditionnement permet de bénéficier d’une expertise humaine puisque chaque téléphone est ouvert, vérifié et certifié par un technicien.

Passer par une enseigne comme CertiDeal garantit que la baisse de prix ne cache aucun défaut technique, avec une vraie garantie à la clé.

CertiDeal propose un iPhone 15 Plus sous les 470 €

En fouillant les stocks des reconditionneurs français, on tombe sur des pépites qui illustrent bien cette rentabilité. Chez CertiDeal, un exemplaire de l’iPhone 15 Plus est actuellement proposé à un tarif particulièrement intéressant.

Petit prix : il est proposé en état « Correct », ce qui permet de s’équiper d’un grand écran Apple pour un prix nettement inférieur aux grades « Parfait état ».

il est proposé en état « Correct », ce qui permet de s’équiper d’un grand écran Apple pour un prix nettement inférieur aux grades « Parfait état ». La réalité du terrain : un grade « Correct » signifie que le châssis ou l’écran présente des traces d’utilisation. Mais soyons honnêtes : une fois glissé dans une coque et protégé par un verre trempé, ces marques s’oublient.

un grade « Correct » signifie que le châssis ou l’écran présente des traces d’utilisation. Mais soyons honnêtes : une fois glissé dans une coque et protégé par un verre trempé, ces marques s’oublient. La sécurité : contrairement à l’occasion, l’appareil est ici testé sur plus de 30 points de contrôle et bénéficie d’une garantie de 30 mois ainsi que d'un retour possible sous 30 jours.

✅ Pourquoi c’est un bon calcul ? Batterie XXL : il tient mieux la charge qu’un modèle Pro.

il tient mieux la charge qu’un modèle Pro. Port USB-C : enfin un seul câble pour votre Mac, iPad et iPhone.

enfin un seul câble pour votre Mac, iPad et iPhone. Poids : beaucoup plus léger et agréable en main qu’un Pro Max en titane ou acier. ⚠️ Ce qu’il faut accepter Écran 60 Hz : il est moins fluide que les modèles Pro, mais on s’y habitue en quelques minutes.

il est moins fluide que les modèles Pro, mais on s’y habitue en quelques minutes. État esthétique : quelques marques de vie sur les tranches (facilement masquables).

On a comparé l'iPhone 15 Plus à d'autres modèles

Pour bien mesurer la rentabilité, il suffit de regarder ce que propose le comparateur reconditionné en ce moment. L’iPhone 15 Plus se place parfaitement là où les autres font des concessions.

Modèle Prix Approx. (2026) Atout Majeur Indice de rentabilité iPhone 14 Plus ~390 € Prix bas ⭐⭐ (Connectique Lightning datée) iPhone 15 Plus ~465 € USB-C + Autonomie ⭐⭐⭐⭐⭐ (La meilleure option) iPhone 15 Pro Max ~620 € Zoom optique X5 ⭐⭐⭐ (Surcoût plus important)

Si vous n’êtes pas un photographe professionnel ayant besoin du format ProRAW, dépenser 150 € de plus pour un Pro Max ne semble pas nécessaire. Le 15 Plus assure l’essentiel avec brio pour un prix plus doux.

Comment ne pas se tromper avant d'acheter ?

Acheter avec discernement, c’est aussi vérifier l’origine du produit. Avant de valider votre achat, prenez le temps de lire notre dossier sur comment bien choisir son smartphone reconditionné.

L’avantage du reconditionnement français réside dans le circuit court, étant donné que l’appareil est reçu, testé et expédié depuis des ateliers locaux, ce qui évite les déconvenues sur la provenance ou le blocage opérateur.

CertiDeal source d'ailleurs tous leurs smartphones, ce qui leur permet d'avoir la main de A à Z sur la chaîne de reconditionnement de leurs appareils.