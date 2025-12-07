170 € de réduction sur le Pixel 8a, un haut de gamme mini sous les 280 € !

Noël approche. Aujourd’hui, c’est le Google Pixel 8a, l’un des meilleurs « mini » smartphones haut de gamme du marché, qui s’affiche à 279 € au lieu de 449 €. Une ristourne d’environ 170 € qui fait du bien.

Rémi Deschamps - publié le 07/12/2025 à 12h15
Le Pixel 8a, sous ses aires de petit smartphone, est en réalité un téléphone solide, moderne et durable, un vrai haut de gamme, mais... mini !

 

Un Pixel compact, puissant et pensé pour durer

Le Pixel 8a reprend en partie ce qui fait la force des smartphones Google, c'est-à-dire une interface Android pure et fluide, un traitement photo impressionnant et des fonctions d’IA bien intégrées (retouche, gomme magique, traduction, etc.).

Et même, la puce Tensor de Google assure des performances haut de gamme, une vraie force au quotidien.

À 279 €, le Pixel 8a est l’un des meilleurs choix pour profiter de l’univers Google dans un format compact.

Un modèle importé, mais compatible et rassurant

Ce Pixel 8a est une version US importée, vendue par un partenaire de Cdiscount et expédiée depuis la France. Concrètement, cela signifie :

  • Compatibilité avec les opérateurs français (4G et 5G sur les bandes les plus courantes)
  • Utilisation normale pour appels, data et SMS en France métropolitaine
  • Garantie légale de 2 ans assurée par le vendeur
  • Livraison gratuite avec une date garantie avant Noël

En revanche, il ne faut pas s’attendre à un SAV directement géré par Google France. En cas de pépin, ce sera le vendeur qui prendra le relais. C’est un compromis classique sur ce type de bon plan, mais à ce prix, cela vaut le coup.

✅Points forts

  • Réduction d’environ 170 € par rapport au prix conseillé
  • Format compact agréable au quotidien
  • Très bonne qualité photo
  • Suivi logiciel Google sur plusieurs années
  • Livraison gratuite et garantie légale 2 ans

☑️À considérer

  • Version importée US (SAV assuré par le vendeur, pas par Google France)
  • Chargeur non fourni
  • Stock limité et prix susceptible d’évoluer
 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
Voir tous ses articles
