170 € de réduction sur le Pixel 8a, un haut de gamme mini sous les 280 € !

Le Pixel 8a, sous ses aires de petit smartphone, est en réalité un téléphone solide, moderne et durable, un vrai haut de gamme, mais... mini !

Un Pixel compact, puissant et pensé pour durer

Le Pixel 8a reprend en partie ce qui fait la force des smartphones Google, c'est-à-dire une interface Android pure et fluide, un traitement photo impressionnant et des fonctions d’IA bien intégrées (retouche, gomme magique, traduction, etc.).

Et même, la puce Tensor de Google assure des performances haut de gamme, une vraie force au quotidien.

À 279 €, le Pixel 8a est l’un des meilleurs choix pour profiter de l’univers Google dans un format compact.

Un modèle importé, mais compatible et rassurant

Ce Pixel 8a est une version US importée, vendue par un partenaire de Cdiscount et expédiée depuis la France. Concrètement, cela signifie :

Compatibilité avec les opérateurs français (4G et 5G sur les bandes les plus courantes)

Utilisation normale pour appels, data et SMS en France métropolitaine

Garantie légale de 2 ans assurée par le vendeur

Garantie légale de 2 ans assurée par le vendeur

Livraison gratuite avec une date garantie avant Noël

En revanche, il ne faut pas s’attendre à un SAV directement géré par Google France. En cas de pépin, ce sera le vendeur qui prendra le relais. C’est un compromis classique sur ce type de bon plan, mais à ce prix, cela vaut le coup.