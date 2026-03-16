Galaxy S26 Ultra : un test de résistance révèle sa robustesse

Selon Samsung, l'écran du Galaxy S26 Ultra utilise le verre Gorilla Armor 2 de Corning, optimisé pour une meilleure tenue mécanique. Dans le test de JerryRigEverything qui torture chaque appareil passé entre ses mains, les rayures apparaissent à partir du niveau 6 avec un médiator, mais restent peu visibles ; au niveau 7, elles deviennent nettes sans altérer profondément la surface.

Cette performance surpasse celle de nombreux concurrents où par exemple, l'iPhone 17 Pro Max montre des rayures plus prononcées dès le niveau 6 profond, tandis que le Pixel 10 Pro XL marque plus facilement sous la même contrainte.

Le lecteur d'empreintes ultrasonique intégré continue de fonctionner parfaitement, même après ces marques superficielles, ce qui démontre une intégration solide.

Le test de la flamme et de la flexion

Exposé à la flamme d'un briquet, l'affichage supporte environ 20 secondes de chaleur intense. Les pixels subissent des dommages temporaires, mais récupèrent leur état normal une fois la source de chaleur retirée, grâce à une conception résistante.

Le Galaxy S26 Ultra endure sans fléchir la pression appliquée à l'avant ou à l'arrière, confirmant une structure rigide malgré le retour à un châssis en Armor Aluminum au lieu du titane intégré au sein du Galaxy S25 Ultra. Selon le fabricant, ce cadre monobloc facilite le recyclage et intègre un joint en caoutchouc gris pour la certification IP68, assurant une étanchéité jusqu'à 1,5 mètre.

Comparé au Galaxy Z TriFold, qui plie sous la contrainte en raison de ses charnières multiples, le S26 Ultra se comporte comme un monolithe stable. Des tests de chute récents, à hauteur de poitrine sur béton, montrent que l'écran reste intact après impacts multiples, avec seulement des éraflures mineures sur le cadre inférieur, similaire au S25 Ultra malgré le matériau différent. Techniquement, l'aluminium se raye plus que le titane de la précédente génération, mais reste plus accessible pour les réparations, selon Samsung.

Globalement, le Samsung Galaxy S26 Ultra est donc plus résistant que son prédécesseur, ce qui est toujours une bonne chose.



