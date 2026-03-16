iPhone 13 : reconditionné en circuit court, 100% collecté et certifié en France

Acheter un smartphone reconditionné est devenu plutôt courant, mais savoir d'où il vient réellement, c'est un luxe. Pourtant, cette entreprise française propose une traçabilité infaillible puisqu'il vont chercher eux mêmes les modèles. Nous vous disons tout !

Rémi Deschamps - publié le 16/03/2026 à 12h15
iPhone 13 : reconditionné en circuit court, 100% collecté et certifié en France

Le chiffre clé : En 2025, l'iPhone 13 est devenu le smartphone reconditionné le plus vendu en France. Sa disponibilité massive sur le territoire permet aujourd'hui de privilégier des filières 100% locales comme CertiDeal.

Acheter un iPhone 13 reconditionné qui a été certifié en France est avant tout un gage de qualité, car cela veut dire qu'il a été collecté auprès d'utilisateurs ou d'opérateurs français, testé dans des ateliers spécialisés, et remis à neuf avec des standards de qualité stricts.

Fini les trajets en avion, l'objectif est éthique et écologique : tout se passe en France, du rachat à la revente.

 

Pourquoi l'iPhone 13 est le candidat idéal du circuit court chez CertiDeal ?

Si l'iPhone 13 domine le classement des ventes, ce n'est pas par hasard. Contrairement aux modèles plus anciens, il possède une architecture moderne qui facilite sa certification et sa longévité :

  • Une base immense : Puisqu'il a été un best-seller en France, le nombre de téléphones à collecter est énorme et donc le prix plus bas.
  • Puce A15 Bionic : Une puissance qui reste aussi efficace qu'à sa sortie, parfaite pour les 3 ou 4 prochaines années.
  • Réparabilité optimisée : Les réparateurs français maîtrisent parfaitement ce châssis, garantissant un accès facile aux pièces d'origine certifiées.

✅ Les avantages du 100% France

  • 30 jours de retours disponibles
  • Garantie de 24 mois par des pros locaux
  • Suivi de A à Z des smartphones

⚠️ À vérifier avant l'achat

  • Le grade esthétique (Privilégiez le "Parfait état")
  • Les options (batteries neuves, protections d'écran)
 

Une transparence totale pour votre budget

L'achat en circuit court n'est pas forcément plus cher. En supprimant les intermédiaires internationaux et les frais logistiques complexes, les reconditionneurs comme CertiDeal proposent l'iPhone 13 à des prix ultra-compétitifs.

CritèreiPhone 13 Reconditionné France
Collecte100% Utilisateurs français (Circuit court)
TestsUne trentaine de points de contrôle en atelier local
Mises à jouriOS 19 et futurs supportés
GarantieSérénité totale (SAV basé en France)
 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
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