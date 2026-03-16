Galaxy S26 : Samsung fait cadeau d'un gros code promo, mais pour un temps limité !

Jusqu'au 25 mars 2026, Samsung propose jusqu'à 200 € de remise immédiate avec le code NEWGALAXY, cumulable avec un bonus de reprise de 50 € sur votre ancien smartphone.

La série Galaxy S26, composée du Galaxy S26, du S26+ et du surpuissant Galaxy S26 Ultra, est la nouvelle gamme premium très plébiscitée de Samsung, mais aussi très onéreuse. Pour rendre cette technologie accessible, Samsung a donc décidé de frapper fort sur son propre store officiel.

Code promo NEWGALAXY : Jusqu'à 200 € offerts immédiatement

C'est l'offre phare de ce mois de mars pour le lancement. Contrairement aux offres de remboursement, il s'agit ici d'une remise immédiate au panier.

Le montant dépend du modèle choisi :

Pour le S26 et S26+ Code : NEWGALAXY

Remise : 100 €

Valable sur tous les coloris

Valable sur toutes les capacités Pour le S26 Ultra Code : NEWGALAXY

Remise : 200 €

Valable sur l'Ultra 512 Go et 1 To

Cumulable avec le bonus reprise

L'art du cumul : Reprise et écosystème à prix cassé

Le point fort de cette opération réside dans le cumul des offres. Samsung ne se contente pas d'un code promo, il facilite également le renouvellement de votre équipement :

Bonus Reprise : En plus de la valeur de votre ancien téléphone (estimée sur le site), Samsung rajoute 50 € de bonus net sur votre prix d'achat.

En plus de la valeur de votre ancien téléphone (estimée sur le site), Samsung rajoute net sur votre prix d'achat. Écosystème -10% : Si vous ajoutez des Galaxy Buds ou une Galaxy Watch (hors Watch8 personnalisées) à votre panier, une remise de 10% s'applique automatiquement.

Si vous ajoutez des Galaxy Buds ou une Galaxy Watch (hors Watch8 personnalisées) à votre panier, une remise de s'applique automatiquement. Accessoires -30% : Les coques, chargeurs et protections d'écran bénéficient d'une réduction de 30% lors du parcours d'achat.

Avantage Montant / Condition Code Promo (S26 Ultra) - 200 € avec NEWGALAXY Code Promo (S26 / S26+) - 100 € avec NEWGALAXY Bonus Reprise Mobile + 50 € sur l'estimation de votre ancien téléphone Accessoires Samsung - 30 % de remise immédiate

Attention toutefois, le code NEWGALAXY est à usage unique et les stocks sur certains coloris exclusifs du Samsung Store risquent de partir très vite.