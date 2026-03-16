Galaxy S26 : Samsung fait cadeau d'un gros code promo, mais pour un temps limité !

Si vous attendiez le moment parfait pour, c'est peut-être maintenant. Samsung vient lance une nouvelle série d'offres agressives pour booster le lancement de sa nouvelle gamme. Entre remises immédiates par code promo, bonus de reprise et réductions sur les accessoires, le prix final du Galaxy S26 devient bien plus digeste.

Rémi Deschamps - publié le 16/03/2026 à 17h45
Le Samsung Galaxy S26 Ultra

Jusqu'au 25 mars 2026, Samsung propose jusqu'à 200 € de remise immédiate avec le code NEWGALAXY, cumulable avec un bonus de reprise de 50 € sur votre ancien smartphone.

La série Galaxy S26, composée du Galaxy S26, du S26+ et du surpuissant Galaxy S26 Ultra, est la nouvelle gamme premium très plébiscitée de Samsung, mais aussi très onéreuse. Pour rendre cette technologie accessible, Samsung a donc décidé de frapper fort sur son propre store officiel.

Code promo NEWGALAXY : Jusqu'à 200 € offerts immédiatement

C'est l'offre phare de ce mois de mars pour le lancement. Contrairement aux offres de remboursement, il s'agit ici d'une remise immédiate au panier.

Le montant dépend du modèle choisi :

Pour le S26 et S26+

  • Code : NEWGALAXY
  • Remise : 100 €
  • Valable sur tous les coloris
  • Valable sur toutes les capacités

Pour le S26 Ultra

  • Code : NEWGALAXY
  • Remise : 200 €
  • Valable sur l'Ultra 512 Go et 1 To
  • Cumulable avec le bonus reprise
 

L'art du cumul : Reprise et écosystème à prix cassé

Le point fort de cette opération réside dans le cumul des offres. Samsung ne se contente pas d'un code promo, il facilite également le renouvellement de votre équipement :

  • Bonus Reprise : En plus de la valeur de votre ancien téléphone (estimée sur le site), Samsung rajoute 50 € de bonus net sur votre prix d'achat.
  • Écosystème -10% : Si vous ajoutez des Galaxy Buds ou une Galaxy Watch (hors Watch8 personnalisées) à votre panier, une remise de 10% s'applique automatiquement.
  • Accessoires -30% : Les coques, chargeurs et protections d'écran bénéficient d'une réduction de 30% lors du parcours d'achat.
AvantageMontant / Condition
Code Promo (S26 Ultra)- 200 € avec NEWGALAXY
Code Promo (S26 / S26+)- 100 € avec NEWGALAXY
Bonus Reprise Mobile+ 50 € sur l'estimation de votre ancien téléphone
Accessoires Samsung- 30 % de remise immédiate

Attention toutefois, le code NEWGALAXY est à usage unique et les stocks sur certains coloris exclusifs du Samsung Store risquent de partir très vite.

 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
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