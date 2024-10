180 € de moins chez Amazon pour le nouveau Galaxy S24 FE haut de gamme abordable de Samsung !

Samsung n’avait pas communiqué de date précise pour le lancement de son très attendu Galaxy S24 FE, mais le voilà depuis quelques jours disponible sur nos étales ! Comme à chaque sortie d'une version FE, ou "Fan Edition", l'événement suscite beaucoup d'intérêt.

Ce modèle offre l'essentiel des fonctionnalités haut de gamme de la série S, mais à un prix plus accessible. On peut donc le voir comme une version optimisée et plus abordable du Galaxy S24.

Fiche technique du Galaxy S24 FE

Écran : 6,7 pouces, Dynamic AMOLED 2X (2340x1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

Processeur : Exynos 2400e

RAM : 8 Go

Stockage : 128 Go, 256 Go

Caméra arrière : Triple capteur : 50 MP principale, 12 MP, ultra grand-angle, 8 MP

Batterie : 4700 mAh, Charge rapide, charge sans fil

Le Galaxy S24 FE apporte plusieurs améliorations notables par rapport à son prédécesseur, le S23 FE. Sa batterie est légèrement plus puissante, son écran un peu plus grand, et surtout, il est équipé du nouveau processeur Exynos 2400e, offrant des performances accrues.

Ce qui en fait un smartphone polyvalent et idéal pour un usage quotidien.

Avec son écran Dynamic AMOLED 2X, l'une des technologies d'affichage les plus avancées du marché, le Galaxy S24 FE excelle aussi bien pour le jeu, le travail, ou le visionnage de vidéos. De plus, il s'intègre parfaitement à l'écosystème Samsung, offrant une expérience fluide et harmonieuse.

C’est tout simplement le haut de gamme le plus abordable proposé par Samsung pour ceux qui veulent passer à la catégorie supérieure, mais sans dépenser toutes leurs économies !

Quel prix pour le Galaxy S24 FE ?

Nous pouvons nous procurer le Galaxy S24 FE pour seulement 569 €, un tout petit prix étant donné qu’il est sorti il y a quelques jours sur le site de Samsung à 799 €. En plus des avantages de livraisons permis par Amazon, vous pouvez financer jusqu’en 24 fois votre nouvel appareil !