Xiaomi Poco F7 Pro : une précommande à ne pas manquer pour ce haut de gamme abordable ultra performant

Une fiche technique taillée pour les performances

Le Poco F7 Pro intègre sous le capot une puce Snapdragon 8 Gen 3, l’un des meilleurs processeurs du marché juste derrière la nouvelle Snapdragon 8 Elite.

Accompagné de 16 Go de RAM LPDDR5X et d'un stockage UFS 4.0, il garantit des vitesses de lecture et d’écriture ultra-rapides, idéales pour les sessions de gaming intense. Ce smartphone est conçu pour offrir des performances exceptionnelles, qu’il s’agisse de jeux lourds ou de multitâche.

L'écran AMOLED de 6,67 pouces affiche une résolution WQHD+ avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120Hz. Il offre un PPI de 526 (c’est énorme !) et une luminosité maximale de 1500 nits, permettant une lisibilité optimale.

Son taux d’échantillonnage tactile très avancé permet une réactivité sans latence, un atout majeur pour les joueurs qui aiment le compétitif et qui ne peuvent se permettre le moindre retard.

Autonomie et recharge ultra-rapide

Côté autonomie, le Poco F7 Pro a de lourds arguments avec sa batterie de 6000 mAh qui donne accès à une charge rapide à 90W via USB-C, permettant une recharge complète en seulement 37 minutes, bien plus rapide que la majorité des appareils concurrents comme ceux de Samsung, Google ou Apple.

Un système de refroidissement amélioré

Le système de refroidissement IceLoop 3D à double canal a été repensé pour améliorer la dissipation thermique et maintenir des performances constantes pendant les longues sessions de jeu. Grâce à un meilleur contact entre le caloduc et le SoC, ce système assure une gestion thermique plus efficace, un facteur crucial pour les performances en gaming.

Le système de refroidissement IceLoop 3D

Un smartphone polyvalent, bien plus qu'un simple appareil gaming

Contrairement à d’autres modèles ultra-spécialisés dans le gaming comme les Asus ROG Phone ou les RedMagic de Nubia, le Poco F7 Pro adopte un design plus sobre tout en conservant des performances de premier plan pour le gaming.

Ce design est logique puisqu'il s’adapte parfaitement à un usage quotidien, offrant ainsi une polyvalence qui en fait un choix de premier ordre pour ceux qui cherchent un appareil puissant sans se cantonner à un usage exclusivement dédié au jeu.

De plus, le logiciel Xiaomi HyperOS 2 offre des optimisations gaming supplémentaires, avec un mode performance ajustable, une gestion avancée de la consommation énergétique et une compatibilité étendue avec les manettes Bluetooth, comme la Razer Kishi V2 (disponible en offre groupée). Ce branchement en Type-C évite les latences du Bluetooth, permettant une expérience de jeu fluide.

Offre de précommande et bon plan

En ce moment, le Poco F7 Pro est en précommande sur Amazon. Profitez d'une réduction, ce qui fait passer son prix de 599 € à 499 €. L’offre inclut une garantie constructeur de 2 ans et une livraison rapide.

Et vous pouvez obtenir un coupon pour une réduction supplémentaire de 30 € en ce moment !