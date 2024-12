207 € de réduction sur le Pixel 9 de Google pour les passionnés de photo

Cela n’aura échappé à personne, les températures tombent dans certains endroits, c’est l’approche de l’hiver, et par conséquent des fêtes de Noël ! Black Friday et Cyber Monday touchent à leur fin pour cette année, mais que nenni, les marchands n’ont pas encore dit leurs dernières offres et continuent à nous abreuver de bons plans un peu partout.

C’est le cas de Rakuten qui ne cessent depuis le début novembre d’enchaîner les offres intéressantes. Ainsi, nous découvrons le Google Pixel 9 à moins de 700 €, ce haut de gamme qui frôle, à un euro symbolique, les 900 € sur le site de son constructeur.

Fiche technique du Google Pixel 9

Écran : 6,1 pouces, Oled (2424 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

6,1 pouces, Oled (2424 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz Processeur : Google Tensor G4

Google Tensor G4 RAM : 12 Go

12 Go Stockage : 128 Go

128 Go Caméra arrière : Configuration double caméra avec capteurs de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle)

Configuration double caméra avec capteurs de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle) Caméra avant : 50mp, 48Mp, 48 Mp

50mp, 48Mp, 48 Mp Batterie : 4700 mAh, Charge rapide, charge sans fil

Le Pixel 9 est très certainement l’une des meilleures générations de smartphones que le géant américain a réussi à nous mijoter.

Non pas que les gammes précédentes n’avaient pas de mordants, mais celle-ci réussit à sincèrement impressionner et notamment pour deux de ses aspects : des écrans qui grimpent dans le haut du panier, et des top de Dxomark (le site de référence du test smartphone) ; et un appareil photo qui fournit des résultats toujours plus impressionnants grâce à son IA de post-traitement.

Bien sûr, ces deux points forts ne veulent pas dire que le reste de la fiche technique du Pixel 9 est à jeter, bien au contraire. L’appareil sait se faire polyvalent et en main, aucun doute n'est permis : ce smartphone est un haut de gamme.

Quelle offre pour le Google Pixel 9 ?

C’est du côté de Rakuten que nous pouvons tourner afin de découvrir un Pixel 9 à 692 €. Cela reste une somme, mais rappelons que le prix affiché par Google est de 899 €. Une différence nette de 207 € qui s’explique simplement : le smartphone proposé est importé.

Pour autant, il est tout à fait compatible avec les opérateurs européens et se voit livré avec une garantie de 2 ans, ainsi que l'assurance. C’est également un financement en plusieurs fois que vous propose la plateforme afin d’arrondir les angles et permettre un achat plus simple.

En plus de cela, jusqu’à ce soir, vous obtenez 20% de cashback en plus sur le programme de fidélité ClubR.