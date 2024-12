207 € de réductions sur cette version européenne du Galaxy S24 FE qui arrivera avant Noël

Le Galaxy S24 FE est un smartphone sorti il n’y a que quelques mois pour proposer une alternative plus abordable à la série de Galaxy S24. Il n’en reste pas moins un excellent haut de gamme qui se concentre sur les composants les plus appréciés par les fans. FE signifie d’ailleurs « Fan Edition ».

En ce moment, vous pouvez vous le procurer pour 542 € dans une version européenne, avec également une garantie fabricant de 2 ans.

Fiche technique du Galaxy S24 FE

Écran : 6,7 pouces, Dynamic AMOLED 2X (2340x1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

6,7 pouces, Dynamic AMOLED 2X (2340x1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz Processeur : Exynos 2400e

Exynos 2400e RAM : 8 Go

8 Go Stockage : 128 Go, 256 Go

128 Go, 256 Go Caméra arrière : Triple capteur : 50 MP principale, 12 MP, ultra grand-angle, 8 MP

Triple capteur : 50 MP principale, 12 MP, ultra grand-angle, 8 MP Batterie : 4700 mAh, Charge rapide, charge sans fil

Le Galaxy S24 FE est comme nous le disions une version pensée pour être plus abordable que les autres haut de gamme S de Samsung. Cela fait de lui un appareil prisé par les fans de la marque qui attendent souvent sa sortie. Nous nous souvenons de la déception engendrée par l’absence d’un Galaxy S22 FE !

Ses points forts sont plutôt nombreux, mais nous pouvons citer son écran Dynamic Amoled 2X de 6,7 pouces, qui est tout simplement de la même qualité que le S24 Ultra, le smartphone le plus puissant de Samsung. Il est fluide grâce à sa puce combinée à 8 Go de RAM virtuellement extensible et propose une autonomie appréciable. Une véritable expérience haut de gamme.

Une belle réduction pour le Galaxy S24 FE

Pendant tout le mois de décembre, Rakuten propose des réductions sur les smartphones et tablettes pour Noël. Le Galaxy S24 FE n’y échappe pas. Ainsi, nous pouvons le trouver pour 542 € au lieu des 749 € proposés par Samsung en temps normal.

Il est à noter cependant que Samsung fait un prix à 679 € actuellement pour les fêtes. La version proposée sur Rakuten est européenne, et compatible avec tous les opérateurs français et vous donne accès à deux ans de garantie. De plus, la livraison gratuite est assurée avant Noël !