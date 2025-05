Test du Motorola edge 60 Fusion : l'élégance et solidité à l'état pur

Fiche technique

Écran AMOLED 6,67 pouces, 1220x2712 pixels, 120 Hz

Processeur : MediaTek Dimensity 7300

8 Go de mémoire vive extensibles

256 Go d’espace de stockage interne (extensibles)

Double capteur : 50+13 mégapixels / 32 mégapixels

Lecteur d’empreintes digitales sous l’écran

Batterie 5200 mAh, charge filaire 68W

Etanchéité : IP69 et certification MIL-STD 810H

Système d’exploitation : Android 15

Design

En prenant en main le Motorola edge 60 Fusion, on est immédiatement frappé par son design sophistiqué qui repousse les limites de l'esthétique dans la catégorie des smartphones milieu de gamme. Effectivement, ce modèle se distingue par son écran quadri-incurvé, une prouesse technique qui lui confère une allure premium et futuriste. Les dimensions de 161 x 73 x 8 mm et son poids de 177 grammes le placent dans la moyenne des appareils de sa catégorie, offrant un équilibre appréciable entre taille d'écran et maniabilité.

Le dos de l'appareil mérite une attention particulière. Motorola a opté pour une approche originale avec une plaque en haut à gauche, légèrement plus épaisse que le reste du dos, qui abrite le module photo. Cette disposition crée une symétrie parfaite pour l'emplacement des capteurs et du flash, contribuant à l'harmonie visuelle de l'ensemble. Le choix des matériaux est tout aussi remarquable : la finition grise arbore un revêtement en cuir végan, tandis que les versions turquoise et rose bénéficient d'un traitement en fibre de verre. Ces textures offrent non seulement un toucher agréable mais aussi une résistance accrue aux traces de doigts, un détail non négligeable au quotidien.

La tranche du smartphone, vraisemblablement en aluminium, s'intègre parfaitement avec les courbes de l'écran, créant une transition fluide entre le verre de l'écran et le dos. Les boutons de volume et de mise en marche, situés sur le côté droit, offrent un bon retour tactile et sont facilement accessibles, même pour une utilisation à une main.

En comparaison avec ses concurrents directs comme le Realme 14 Pro 5G ou le Xiaomi Redmi Note 14 Pro, le Motorola edge 60 Fusion se démarque par son design plus raffiné et son écran quadri-incurvé unique. Là où les autres modèles optent souvent pour des designs plus conventionnels avec des écrans plats ou légèrement incurvés, Motorola prend un risque calculé qui paie en termes d'esthétique et d'expérience utilisateur.

La robustesse n'est pas en reste avec une double certification d'étanchéité IP68 et IP69, complétée par la norme militaire MIL-STD-810H. Cette triple protection est rare dans cette gamme de prix et témoigne de l'attention portée par Motorola à la durabilité de son appareil. C'est un avantage certain par rapport à des modèles comme le Nothing Phone (3a) qui, bien que design, n'offre pas le même niveau de protection.

En termes de connectivité, le edge 60 Fusion est bien équipé avec la 5G et le Wi-Fi 6E, le plaçant au niveau des meilleurs de sa catégorie. Le Bluetooth 5.4 assure une connexion stable et économe en énergie avec les accessoires sans fil. Cependant, l'absence de prise jack 3,5 mm pourrait décevoir certains utilisateurs, bien que cette tendance soit désormais généralisée dans l'industrie.

Le lecteur d'empreintes digitales, intégré sous l'écran, est un choix judicieux qui contribue à l'esthétique épurée du smartphone. Sa position n’est toutefois pas idéale étant donné qu’il est placé à seulement 1 cm du bord inférieur, ce qui oblige à une petite gymnastique pour poser naturellement le pouce dessus. On s’y fait. Lors de nos tests, nous avons constaté une réactivité satisfaisante, avec un déverrouillage rapide et précis dans la plupart des situations.

Sur le plan audio, le Motorola edge 60 Fusion est équipé de haut-parleurs stéréo, une configuration appréciable pour un appareil de cette gamme. La qualité sonore est correcte, offrant une expérience intéressante pour le visionnage de vidéos ou l'écoute de musique. Les basses sont présentes sans être dominantes, et les médiums sont bien définis. Cependant, à volume élevé, on note une légère distorsion, un point commun à de nombreux smartphones de cette catégorie. La puissance sonore, bien que suffisante pour un usage personnel, pourrait être un peu limitée dans des environnements bruyants.

L'absence de prise jack est compensée par la compatibilité avec les codecs audio avancés via Bluetooth, assurant une bonne qualité sonore avec des écouteurs sans fil. Néanmoins, les audiophiles pourraient regretter l'absence d'un DAC haute qualité comme on peut en trouver sur certains modèles concurrents plus orientés vers l'audio. Notez sa compatibilité avec les formats audio haute résolution, ce qui est un plus pour certains.

L'écran

Le Motorola edge 60 Fusion arbore un écran qui constitue indéniablement l'un de ses points forts. Il s'agit d'une dalle pOLED de 6,67 pouces, quadri-incurvée, une caractéristique assez rare dans cette gamme de prix qui lui confère une allure premium. La définition de 1220 x 2712 pixels offre une densité de 446 pixels par pouce, nettement supérieure à celle de son prédécesseur qui se contentait de 397 ppp. Cette augmentation de la définition apporte une netteté accrue même si ce gain n'est pas forcément perceptible à l'œil nu dans toutes les situations.

La fréquence de rafraîchissement maximal de 120 Hz (contre 144 Hz sur le modèle précédent) représente un choix plus raisonnable qui n'impacte pas négativement l'expérience utilisateur. L'écran n'est pas doté de la technologie LTPO, ce qui est logique à ce niveau de prix, et se contente donc de basculer entre deux fréquences : 60 Hz pour les contenus statiques et 120 Hz pour les interactions dynamiques. Cette gestion adaptative contribue à préserver l'autonomie tout en garantissant une fluidité appréciable lors de la navigation ou du défilement des pages.

La luminosité constitue un autre atout majeur de cet écran. Si Motorola annonce un pic impressionnant de 4500 cd/m². En pratique, cette luminosité élevée assure une excellente lisibilité en extérieur, même en plein soleil. Lors de nos tests, nous avons constaté que l'écran restait parfaitement lisible dans toutes les conditions d'éclairage, un point crucial pour une utilisation quotidienne.

La colorimétrie est également très soignée, avec un partenariat Pantone qui se traduit par une fidélité des couleurs remarquable. Trois modes de calibration sont proposés : naturelles, lumineuses et éclatantes. Selon nos observations, le mode « couleurs éclatantes » offre le meilleur équilibre avec un rendu qui surpassent de nombreux concurrents directs comme le Realme 14 Pro ou le Redmi Note 14 Pro. Il y a aussi les modes « Couleurs naturelles » et « Couleurs lumineuses ».

Les réglages de l'écran sont nombreux et accessibles via le menu Paramètres puis Affichage. On y trouve les options classiques de luminosité adaptative, mais aussi des réglages plus avancés comme le mode sombre et différentes options de température des couleurs. Il est possible de personnaliser finement le rendu en sélectionnant Personnalisé et en ajustant manuellement la température via une roue colorimétrique. Cette flexibilité permet d'adapter l'affichage à ses préférences personnelles, un point que nous avons particulièrement apprécié lors de notre test.

La réactivité tactile est excellente, avec un taux d'échantillonnage de 240 Hz qui assure une précision et une rapidité optimales lors des interactions. Cette caractéristique se révèle particulièrement utile dans les jeux qui nécessitent des réactions rapides. Comparé au POCO X7 Pro qui propose des performances similaires, le edge 60 Fusion se distingue par son écran incurvé qui offre une expérience visuelle plus immersive, avec un très grand rapport corps/écran.

La protection de l'écran n'est pas en reste avec l'utilisation du verre Corning Gorilla Glass 7i, une version récente qui assure une bonne résistance aux rayures et aux chutes jusqu'à 1,2 mètre. C'est un avantage certain face à des concurrents comme le Nothing Phone (3a) Pro qui utilise des protections moins avancées. Si ce dernier propose l’alerte de notifications via ses Glyphs, le Motorola se sert des bords de l’écran pour ce faire. Ainsi, même si le téléphone est posé avec l’écran en bas, on peut voir qu’une alerte arrive (appel entrant, alarme, notification des applications).

Le système et les applications

Le Motorola edge 60 Fusion est livré avec Android 15 et la surcouche Hello UI de Motorola. Cette dernière conserve l'essence d'Android Stock tout en y ajoutant quelques fonctionnalités exclusives qui enrichissent l'expérience utilisateur sans la dénaturer. Concernant la politique de mises à jour, Motorola s'engage à fournir 3 ans de mises à jour majeures d'Android et 4 ans de correctifs de sécurité pour ce modèle. Cette politique, bien qu'honorable, reste en deçà de ce que proposent certains concurrents comme Samsung (6 ou 7 ans de mises à jour Android et jusqu’à 7 ans de correctifs de sécurité pour ses modèles récents) ou Nothing qui offre 3 ans de mises à jour Android mais 6 ans de correctifs de sécurité pour son Phone (3a) Pro. Motorola a toutefois progressé par rapport à ses précédentes générations qui ne bénéficiaient que de 2 ans de mises à jour logicielles et 3 ans de correctifs de sécurité.

Le système et les applications occupent un peu plus de 24 Go dans la mémoire interne de l’appareil.

L'interface Hello UI se distingue par sa sobriété et sa fluidité. Les tests révèlent une expérience utilisateur sans accroc, avec une navigation fluide entre les applications et une gestion efficace du multitâche. Le système ne montre aucun ralentissement lors de l'utilisation quotidienne, que ce soit pour naviguer dans l'interface, basculer entre différentes applications ou effectuer plusieurs tâches simultanément. La gestion de la mémoire vive est particulièrement bien optimisée, permettant de conserver de nombreuses applications actives en arrière-plan sans impact notable sur les performances.

Les possibilités de personnalisation sont nombreuses et bien pensées. Hello UI permet aux utilisateurs de modifier les polices, les palettes de couleurs des icônes d'applications et même les lumières de bordure de l'écran. L'interface propose également un large éventail de gestes intuitifs : un balayage à gauche ou à droite sur la barre de navigation permet de basculer entre les applications, une double rotation du poignet lance rapidement l'appareil photo, tandis que deux mouvements de « karaté chop » activent instantanément la lampe torche. D'autres gestes pratiques incluent la possibilité de prendre le téléphone pour couper la sonnerie d'un appel entrant ou de le poser face contre terre pour activer automatiquement le mode Ne pas déranger.

Concernant les applications préinstallées, le Motorola edge 60 Fusion reste relativement sobre avec seulement quelques applications tierces comme Opera, Booking.com, Netflix, Adobe Scan, Facebook, LinkedIn, TikTok et Weather. Le reste se compose principalement de services et d'applications conçus par Motorola, qui restent discrets pour ceux qui n'en ont pas l'usage. On note toutefois la présence de quelques publicités peu invasives dans certaines applications comme la météo et l'écran de verrouillage dynamique.

L'intelligence artificielle occupe une place importante dans l'expérience utilisateur du edge 60 Fusion, qui est le premier smartphone de Motorola à proposer les fonctionnalités Moto AI dès sa sortie de boîte. Ces fonctionnalités sont accessibles via une barre magique que l'on peut invoquer par différents gestes paramétrables, comme un double tapotement sur le dos du téléphone ou un double appui sur le bouton d'alimentation. Parmi les fonctionnalités d'IA les plus notables :

- Catch Me Up : Cette fonction résume intelligemment les notifications, permettant de gagner du temps en évitant de parcourir chaque notification individuellement.

- Pay Attention (ou "Prends des notes") : Elle permet d'enregistrer, transcrire et résumer des conversations ou des appels téléphoniques en temps réel, même en passant d'une langue à une autre comme du hindi à l'anglais.

- Remember This : Cette fonction capture des moments importants (photos, captures d'écran, textes) et les stocke dans un espace dédié servant de « boîte à souvenirs ».

- Recall : Complémentaire à « Remember This », cette fonctionnalité rappelle à l'utilisateur les moments spéciaux qu'il a sauvegardés.

- Moto AI Journal : Il s'agit d'une ressource centralisée qui rassemble tout ce qui a été capturé par les fonctions « Pay Attention » et « Remember This », organise le contenu et permet de retrouver facilement les informations grâce à une recherche en langage naturel.

- Magic Canvas : Cette fonction génère des images à partir de descriptions textuelles (prompts), similaire à d'autres générateurs d'images IA.

- Style Sync : Elle utilise l'IA générative pour créer un fond d'écran personnalisé basé sur la couleur des vêtements que l'utilisateur porte sur une photo, ajoutant ainsi une touche esthétique en harmonisant l'apparence du téléphone avec la tenue.

Les performances

Le Motorola edge 60 Fusion est équipé d'un processeur MediaTek Dimensity 7300, gravé en 4 nm, qui représente une évolution par rapport au Snapdragon 7s Gen 2 qui équipait son prédécesseur. Ce SoC est accompagné de 8 Go de mémoire vive dans la version de base, avec la possibilité d'opter pour une configuration plus musclée de 12 Go. Motorola a également intégré la fonction RAM Boost, qui permet d'étendre virtuellement la mémoire vive jusqu'à 16 Go supplémentaires, portant théoriquement le total à 24 Go. Cette allocation de mémoire virtuelle s'ajuste automatiquement en fonction des usages grâce à l'intelligence artificielle embarquée.

Côté stockage, le edge 60 Fusion propose 256 Go d'espace interne en configuration standard, ce qui est généreux pour cette gamme de prix. Un atout supplémentaire réside dans la présence d'un emplacement pour carte microSD, permettant d'étendre le stockage jusqu'à 1 To. Cette option devient de plus en plus rare dans ce segment, et constitue donc un avantage concurrentiel non négligeable.

En termes de performances brutes, le Motorola edge 60 Fusion se positionne dans la moyenne haute du milieu de gamme. Les benchmarks révèlent des scores honorables mais sans éclat particulier. La navigation dans l'interface est fluide et réactive, sans ralentissements notables lors du défilement ou du passage d'une application à une autre. Le multitâche est également bien géré, avec une capacité à maintenir plusieurs applications actives en arrière-plan sans impact sur les performances générales. La gestion de la mémoire est particulièrement efficace.

En matière de gaming, le edge 60 Fusion offre des performances correctes mais sans exceller. Les jeux modérément exigeants comme Call of Duty Mobile tournent très bien. Les performances sont légèrement en deçà de celles du Nothing Phone (3a Pro qui bénéficie d'une meilleure gestion thermique. En effet, la gestion de la chaleur constitue un point faible du edge 60 Fusion, avec des augmentations de température lors de sessions prolongées.

Il convient également de noter que l'écran aux bords fortement incurvés peut parfois gêner l'expérience de jeu en provoquant des touches accidentelles. Pour les joueurs occasionnels, ces limitations ne seront probablement pas problématiques.

Le multimédia

Le Motorola edge 60 Fusion est équipé d'une configuration photo qui reprend largement celle de son prédécesseur, avec quelques ajustements mineurs. Le module principal est doté d'un capteur Sony Lytia 700C de 50 mégapixels (1/1,55", pixels de 1,0 µm) avec une ouverture f/1,88, une stabilisation optique (OIS) et un autofocus à détection de phase multidirectionnelle. Ce capteur est accompagné d'un ultra grand-angle de 13 mégapixels (GalaxyCore GC13A2, 1/3,0", pixels de 1,12 µm) avec une ouverture f/2,2 et un angle de vision de 120 degrés[8]. Ce second capteur bénéficie également d'un autofocus, ce qui lui permet de servir aussi pour les prises de vue en mode macro. À l'avant, on trouve un capteur selfie de 32 mégapixels (GalaxyCore GC32E1, 1/3,1", pixels de 0,7 à 1,4 µm) avec une ouverture f/2,2, légèrement améliorée par rapport au f/2,5 du modèle précédent.

Une particularité intéressante du edge 60 Fusion est l'ajout d'un capteur de lumière ambiante 3-en-1, qui n'est pas un capteur photo à proprement parler mais qui est intégré au module arrière, donnant l'impression d'un triple capteur. Ce module utilise la technologie de détection de lumière en temps réel pour analyser l'environnement et calibrer automatiquement la sensibilité lumineuse de l'appareil photo, afin d'assurer une exposition et des couleurs correctes.

L'interface de l'application Appareil photo du Motorola edge 60 Fusion est relativement épurée et intuitive, dans la lignée de ce que propose habituellement la marque. Plusieurs tests mentionnent toutefois des problèmes de performances de l'application, avec une prévisualisation parfois saccadée dans le viseur et des moments où l'application peut devenir momentanément non réactive, notamment dans des conditions de faible luminosié. Ce n'est pas un problème spécifique au edge 60 Fusion, mais plutôt une caractéristique récurrente sur plusieurs téléphones Motorola.

L'application propose deux styles de traitement d'image : « Naturel » et « Amélioré ». Le mode « Amélioré » est censé optimiser le post-traitement, mais force est de constater qu'il est difficile de percevoir une différence significative entre les deux modes. Parmi les fonctionnalités d'intelligence artificielle intégrées à l'appareil photo, on trouve notamment une optimisation automatique des scènes (qui peut être désactivée), un système de gestion intelligent de l'obturation pour figer les sujets en mouvement, ainsi qu'une gomme magique similaire à celle de Google, capable d'effacer les éléments indésirables sur les clichés.

En ce qui concerne la qualité des photos, le capteur principal produit des clichés agréables en conditions de bonne luminosité, avec des couleurs vives, un contraste légèrement accentué, une bonne netteté et un niveau de détail satisfaisant. Un examen plus attentif révèle un léger surtraitement avec une accentuation supplémentaire appliquée lors du post-traitement, mais cela reste dans des limites acceptables. Les portraits réalisés avec ce capteur offrent une bonne détection des contours, bien que celle-ci puisse être améliorée dans certaines situations.

Le mode zoom 2x par recadrage numérique offre un traitement similaire aux photos standard, mais la qualité globale n'est pas toujours satisfaisante. Certains clichés peuvent apparaître flous, et les artefacts de mise à l'échelle sont assez visibles dans certains cas, notamment sur le feuillage distant.

L'ultra grand-angle se distingue par sa qualité supérieure à la moyenne pour cette catégorie de prix. Bien qu'il offre une plage dynamique plus étroite que le capteur principal, le traitement global est similaire en termes de couleurs et de contraste. À y regarder de plus près, on peut remarquer des halos dus à la surnetteté, mais le résultat final reste solide avec un niveau de détail impressionnant pour un ultra grand-angle dans cette gamme de prix. La présence d'un autofocus est un atout considérable, permettant des prises de vue macro de qualité nettement supérieure à ce que proposent les capteurs macro dédiés habituellement présents dans cette catégorie de prix.

Pour le zoom, le mobile souffre difficilement la comparaison face au Google Pixel 9 Pro XL, certes bien plus cher.

En basse lumière, les performances sont correctes pour un smartphone de cette gamme, avec un bruit bien maîtrisé et une netteté préservée, bien que les hautes lumières puissent parfois être écrêtées. Le mode nuit améliore sensiblement les résultats, offrant un bon équilibre entre réduction du bruit et préservation des détails.

Pour les selfies, le capteur frontal de 32 mégapixels produit des résultats mitigés selon les tests. Certains mentionnent un adoucissement des images, particulièrement autour des bords des objets, tandis que d'autres soulignent que le prédécesseur, l'edge 50 Fusion, offrait de meilleurs selfies avec des détails faciaux plus nets et des tons de couleur plus naturels.

En matière de vidéo, le edge 60 Fusion prend en charge l'enregistrement en 4K à 30 fps avec toutes ses caméras, y compris la caméra selfie. La stabilisation électronique est également prise en charge à cette résolution et se montre très efficace. Les vidéos réalisées avec la caméra principale sont de bonne qualité, avec une netteté et des détails satisfaisants, un rendu très propre et des couleurs proches du naturel. Les vidéos en basse lumière sont également solides pour un téléphone de cette gamme de prix, sans bruit apparent, bien que les hautes lumières puissent être écrêtées.

L'autonomie

Le Motorola edge 60 Fusion est équipé d'une batterie de 5200 mAh, une légère augmentation par rapport à son prédécesseur qui disposait d'une capacité de 5000 mAh. Cette batterie est compatible avec la charge rapide TurboPower de 68W, permettant une recharge complète en seulement 44 minutes selon les tests. Malheureusement, le smartphone ne prend pas en charge la charge sans fil ni la charge inversée, ce qui peut être considéré comme un inconvénient par rapport à certains concurrents.

Par exemple, il offre une autonomie légèrement supérieure à celle du Nothing Phone (3a) Pro qui dispose d'une batterie plus petite de 5000 mAh. De plus, sa vitesse de charge de 68W est compétitive, se situant entre les 50W du Nothing Phone (3a) Pro et les 80W du Realme P3 Pro.

Le contenu de la boîte

Le smartphone Motorola edge 60 Fusion est livré avec une coque de protection , un câble USB-A vers USB-C et un outil d’extraction pour le tiroir à carte SIM.

Notre avis

Le Motorola edge 60 Fusion est un smartphone milieu de gamme solide et bien équilibré. Son design élégant avec l'écran incurvé est un véritable atout visuel, bien que cela puisse parfois gêner lors des jeux. Sa qualité d'affichage est excellente. Les performances du chipset sont satisfaisantes pour un usage quotidien, même si elles ne rivalisent pas avec les flagships. L'appareil photo principal produit des clichés de bonne qualité en conditions de luminosité favorable, tandis que l'ultra grand-angle se distingue par sa qualité supérieure à la moyenne dans cette gamme de prix. En outre, son autonomie est un point fort, avec une batterie qui tient facilement une journée intense d'utilisation. La charge rapide est un véritable plus, permettant de récupérer rapidement de l'autonomie. Le logiciel est un autre atout majeur, avec Android 15 et les fonctionnalités Moto AI qui apportent une réelle valeur ajoutée à l'expérience utilisateur. En conclusion, le Motorola edge 60 Fusion offre un excellent rapport qualité-prix. Il se positionne comme un choix judicieux pour ceux qui recherchent un smartphone polyvalent, avec un design premium et des fonctionnalités AI innovantes, sans pour autant se ruiner.