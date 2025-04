iOS ou Android : quel système choisir selon votre usage ?

En matière de design, chaque constructeur adopte un langage esthétique bien distinct. Le Samsung Galaxy S25 joue la carte de l’épure avec ses capteurs photo parfaitement alignés verticalement sur la coque arrière, sans module apparent, soulignés uniquement par un cerclage discret. Son profil est plat, avec des coins subtilement arrondis. Il est disponible en bleu clair, bleu nuit, gris, vert d’eau, ainsi qu’en noir absolu, corail et or rose (ces derniers uniquement sur Samsung.com).

En comparaison, le Google Pixel 9 conserve une identité forte avec une large bande horizontale occupant presque toute la largeur supérieure du dos pour intégrer ses capteurs photo. Le Pixel 9 affiche également un design plus massif avec une épaisseur de 8,5 mm, contre seulement 7,2 mm pour le Galaxy S25. Le Pixel présente aussi un profil plat, avec un cadre en verre et se décline en porcelaine, noir, rose et vert amande.

De son côté, l’iPhone 16 reste fidèle à sa lignée avec un module photo carré situé en haut à gauche, accueillant ses deux capteurs principaux. Le smartphone adopte également un profil plat avec des coins arrondis et un cadre en aluminium. Il innove toutefois avec un bouton Action personnalisable, déjà vu sur les modèles Pro, ainsi qu’un nouveau bouton dédié à la commande photo. Côté coloris, l’iPhone est proposé en noir, blanc, rose, vert ou bleu.

En termes de gabarit, c’est le Samsung Galaxy S25 qui est le plus compact, tandis que le Google Pixel 9 est le plus imposant. En ce qui concerne le poids, le Galaxy S25 est également le plus léger avec seulement 162 grammes, contre 198 grammes pour le Pixel 9, qui est donc aussi le plus lourd.

Enfin, sur la question de la robustesse, les trois smartphones sont certifiés IP68, ce qui garantit leur résistance à la poussière et à une immersion temporaire dans l’eau. Ils sont donc tous aptes à supporter des conditions d’usage exigeantes.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

En matière de puissance, les smartphones sélectionnés embarquent chacun des processeurs de dernière génération. Le Samsung Galaxy S25 est équipé du Qualcomm Snapdragon 8 Elite For Galaxy, une version optimisée pour les appareils Samsung. Il est épaulé par 12 Go de mémoire vive, et décliné en versions de 128, 256 ou 512 Go de stockage, sans possibilité d’extension via carte microSD.

Le Google Pixel 9, quant à lui, repose sur le Tensor G4, le processeur maison de Google, lui aussi accompagné de 12 Go de RAM et de 128 ou 256 Go de stockage interne, également non extensible.

De son côté, l’iPhone 16 intègre la toute dernière puce Apple A18, réputée pour son efficacité énergétique et sa puissance de calcul, mais associée à 8 Go de RAM, soit moins que ses concurrents Android. Il est disponible avec 128, 256 ou 512 Go de stockage, non extensible non plus.

Si l’on compare la puissance brute, l’Apple A18 de l’iPhone 16 reste, selon les premières analyses, le processeur le plus performant grâce à une meilleure optimisation du système iOS. Il est suivi par le Snapdragon 8 Elite du Galaxy S25, qui offre d’excellentes performances notamment en jeu et en multitâche. Le Tensor G4 du Pixel 9 ferme la marche, même s’il reste tout à fait capable pour la majorité des usages.

Concernant les écrans, les trois modèles proposent des dalles AMOLED avec des fréquences de rafraîchissement maximales jusqu’à 120 Hz, assurant une bonne fluidité dans l’usage quotidien. Le Galaxy S25 et le Pixel 9 ont des écrans plats de 6,2 pouces, tandis que l’iPhone 16 arbore une dalle légèrement plus petite à 6,1 pouces. En termes de luminosité, le Galaxy S25 atteint un pic impressionnant de 2600 cd/m², contre 2000 cd/m² pour l’iPhone 16, et entre 1800 et 2700 cd/m² pour le Pixel 9 selon les conditions d’éclairage.

La définition d’écran est légèrement plus élevée sur l’iPhone 16 (1179x2556 pixels), suivi par le Pixel 9 (1080x2424 pixels), puis le Galaxy S25 (1080x2340 pixels). Enfin, tous trois proposent un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz.

En conclusion, pour la qualité d’affichage pure, le Galaxy S25 domine avec sa luminosité maximale très élevée, suivi du Pixel 9, qui excelle sous certaines conditions, et enfin de l’iPhone 16, légèrement en retrait en termes de taille et de luminosité, mais qui propose une excellente compatibilité HDR (HDR10+ et Dolby Vision).

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Les configurations photo diffèrent sensiblement entre les modèles. Le Samsung Galaxy S25 embarque un triple module comprenant un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique, un ultra grand-angle de 12 mégapixels, et un téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique 3x. À l’avant, le capteur selfie est de 12 mégapixels.

Le Google Pixel 9 propose une configuration double avec un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé, accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 48 mégapixels, qui sert également pour la macrophotographie. En façade, il dispose d’un capteur selfie de 10,5 mégapixels.

L’iPhone 16 offre un capteur principal de 48 mégapixels stabilisé, associé à un téléobjectif de 12 mégapixels avec zoom optique 2x. La caméra frontale est également de 12 mégapixels.

En termes de qualité photo, le Google Pixel 9 est souvent salué pour son traitement logiciel et la qualité de ses clichés, surtout en conditions difficiles. Il serait donc le plus adapté pour les amateurs de photographie. Le Galaxy S25 se montre plus polyvalent grâce à son téléobjectif 3x, tandis que l’iPhone 16 reste très compétent, notamment en vidéo.

Côté connectivité, le Galaxy S25 et le Pixel 9 sont compatibles avec le Wi-Fi 7, tandis que l’iPhone 16 se limite au Wi-Fi 6E. Tous les modèles sont compatibles 5G, NFC et Bluetooth (5.4 pour le Galaxy, 5.3 pour les autres). Aucun ne dispose d’une prise jack, ni d’un émetteur infrarouge. Le lecteur d’empreintes digitales est situé sous l’écran pour le Galaxy S25 et le Pixel 9, tandis que l’iPhone 16 n’en dispose pas, misant exclusivement sur la reconnaissance faciale via Face ID.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

La capacité de la batterie varie sensiblement selon les modèles. Le Google Pixel 9 est doté de la batterie la plus imposante avec 4700 mAh, suivi du Samsung Galaxy S25 avec 4000 mAh, puis de l’iPhone 16 qui embarque une batterie de 3274 mAh. En théorie, le Pixel 9 pourrait offrir la meilleure autonomie, même si cela dépend fortement de l’optimisation logicielle et de l’usage individuel.

Concernant la recharge, le Galaxy S25 supporte une charge filaire jusqu’à 25 watts, contre 30 watts pour le Pixel 9 et l’iPhone 16. En matière de recharge sans fil, l’iPhone 16 prend l’avantage avec 25 watts, contre 23 watts pour le Pixel 9 et 10 watts pour le Galaxy S25. Tous trois proposent aussi la charge inversée, utile pour recharger de petits accessoires.