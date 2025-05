Google Pixel 9a VS Pixel 9 : faut-il se tourner vers le nouveau modèle abordable de Google ?

Dès le premier regard, les Pixel 9a et Pixel 9 affichent des lignes distinctes, bien que signés par le même constructeur. Le Pixel 9a opte pour un dos totalement plat avec une « pilule » discrète positionnée dans le coin supérieur gauche pour intégrer ses deux capteurs photo. Cette intégration, qui dépasse très légèrement, se démarque nettement de l’esthétique habituelle des Pixel.

Le flash LED est placé à l'extérieur de cette zone, ce qui accentue la rupture visuelle avec les autres modèles de la gamme. En main, le Pixel 9a adopte un cadre en métal aux bords plats mais arrondis dans les coins, apportant un bon équilibre entre ergonomie et modernité.

De son côté, le Pixel 9 conserve l’identité visuelle forte des précédents modèles avec une large bande horizontale au dos, traversant presque toute la largeur de l’appareil. Cette bande accueille les capteurs photo et le flash, et dépasse plus que celle du Pixel 9a.

Le cadre est également en métal, avec des profils plats et des coins arrondis, créant une continuité dans le design Google. Les deux smartphones sont disponibles dans des coloris sobres ou plus originaux. Le Pixel 9a est proposé en porcelaine, noir, rose et violet, tandis que le Pixel 9 est disponible en porcelaine, noir, rose et un ton vert amande.

Sur le plan dimensionnel, le Pixel 9 est légèrement plus petit, mais il est aussi plus lourd : 198 grammes contre 185 grammes. En main, cette différence de poids peut se faire sentir. Les deux appareils sont certifiés IP68, ce qui signifie qu’ils sont étanches à l’eau et à la poussière.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Les deux smartphones sont animés par le même processeur, le Tensor G4, conçu par Google. Ce SoC assure de bonnes performances générales, notamment dans les tâches de traitement d’image ou d’intelligence artificielle, domaines dans lesquels les Pixel se distinguent souvent.

Toutefois, une différence notable réside dans la mémoire vive : le Pixel 9 dispose de 12 Go de RAM, contre 8 Go pour le Pixel 9a. Ce surplus de mémoire favorise une meilleure fluidité lors du multitâche ou des usages intensifs.

Pour le stockage interne, les deux modèles sont proposés en versions 128 Go ou 256 Go, sans possibilité d’extension via carte micro SD. Cette absence est courante dans la gamme Pixel, il convient donc de bien choisir sa capacité au moment de l’achat.

Concernant l’affichage, les deux smartphones sont équipés d’écrans AMOLED avec une définition de 1080 x 2424 pixels et une compatibilité HDR10+. Le Pixel 9a propose une dalle de 6,3 pouces, légèrement plus grande que celle du Pixel 9, qui s’étend sur 6,2 pouces. Tous deux atteignent un pic de luminosité de 1800 cd/m², pouvant aller jusqu’à 2700 cd/m² dans certaines conditions, ce qui garantit une bonne lisibilité même en plein soleil. Les bords sont plus épais sur ce modèle.

La fréquence de rafraîchissement est identique pour les deux modèles, atteignant jusqu’à 120 Hz, avec un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz, assurant une grande fluidité dans l’usage au quotidien. Cependant, l'écran du Pixel 9 est légèrement plus compact, ce qui peut plaire à ceux qui recherchent un format plus maniable. Les deux écrans sont plats et protégés par du Corning Gorilla Glass Victus 2, un standard haut de gamme.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Sur le plan photographique, les différences sont marquées entre les deux modèles. Le Pixel 9a est doté d’un double capteur : un capteur principal de 48 mégapixels avec stabilisation optique et un ultra grand-angle de 13 mégapixels, également utilisé pour la photographie macro. La caméra frontale atteint 13 mégapixels, adaptée pour les selfies et les appels vidéo.

Le Pixel 9, plus haut de gamme, propose une configuration photo plus avancée avec un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, et un ultra grand-angle de 48 mégapixels, également dédié aux prises de vue en mode macro. Pour les autoportraits, il est équipé d’une caméra frontale de 10,5 mégapixels.

Grâce à ses capteurs plus définis et plus récents, le Pixel 9 prend l’avantage en matière de qualité d’image, notamment dans les scènes nocturnes ou à haute dynamique. Le traitement logiciel, déjà performant sur le Pixel 9a, est encore mieux valorisé par une base matérielle plus solide sur le Pixel 9.

Du côté de la connectivité, les deux smartphones sont compatibles 5G et eSIM, avec la possibilité de gérer deux cartes SIM. Le Pixel 9a prend en charge le Wi-Fi 6E, tandis que le Pixel 9 est compatible avec le Wi-Fi 7, plus récent, offrant de meilleures performances et une latence réduite. Les deux modèles intègrent le Bluetooth 5.3, la technologie NFC, mais aucun ne dispose de prise jack audio ni d’émetteur infrarouge.

Le lecteur d’empreinte digitale est situé sous l’écran sur les deux modèles, une position pratique et désormais standard sur les smartphones de cette gamme. Enfin, les deux appareils sont équipés de haut-parleurs stéréo, contribuant à une meilleure expérience multimédia.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Sur la question de l’autonomie, le Pixel 9a prend une légère avance grâce à une batterie de 5100 mAh, contre 4700 mAh pour le Pixel 9. Cette capacité supérieure pourrait théoriquement offrir une meilleure autonomie, surtout avec un écran légèrement plus grand mais aux spécifications similaires. Toutefois, il convient de rappeler que l’autonomie réelle dépendra toujours des usages spécifiques, de l’intensité du signal réseau, et de la gestion logicielle de l’énergie.

En matière de recharge, le Pixel 9 est plus rapide avec une puissance de charge filaire de 30 watts, tandis que le Pixel 9a est limité à 23 watts. Concernant la recharge sans fil, le Pixel 9 prend à nouveau l’avantage avec une puissance de 23 watts, alors que le Pixel 9a est bridé à 7,5 watts. Les deux modèles permettent toutefois la charge inversée, utile pour recharger des accessoires comme des écouteurs sans fil.