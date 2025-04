Les meilleurs smartphones compacts pour les petites mains et les poches serrées

Les trois smartphones sélectionnés adoptent des philosophies de design bien distinctes, en accord avec leurs identités respectives. L’iPhone 13 mini, fidèle à l’approche d’Apple, propose une forme rectangulaire aux bords plats et des coins arrondis. À l’arrière, les deux capteurs photo sont logés dans un carré situé en haut à gauche, de manière inclinée, ce qui confère à l’appareil une identité visuelle propre à la marque. Disponible en rose, vert, bleu, noir, blanc et rouge, il se distingue également par son format extrêmement compact, avec une hauteur de seulement 131,5 mm et un poids plume de 140 grammes. Il est ainsi le plus petit et le plus léger des trois modèles comparés.

De son côté, le Samsung Galaxy S24 FE joue la carte de la sobriété. Son design se veut minimaliste, avec des capteurs photo disposés à la verticale et semblant flotter à la surface de la coque arrière. Le cerclage des modules reprend la couleur du dos, disponible en graphite, bleu, jaune ou vert. Ses profils sont plats, ses coins arrondis, et sa prise en main s'avère confortable malgré une taille plus imposante : 162 mm de hauteur pour un poids de 213 grammes, ce qui en fait le plus grand et le plus lourd appareil de notre sélection.

Le Google Pixel 8a adopte une esthétique intermédiaire. Sa particularité repose sur sa barre de capteurs qui traverse toute la largeur de l’arrière de l’appareil, un élément distinctif propre aux smartphones Pixel. Ce modèle propose des profils légèrement arrondis et un dos en verre, dans des coloris bleu, vert, noir ou blanc. Avec une hauteur de 152,1 mm et un poids de 188 grammes, il se place entre ses deux concurrents, tant en matière de taille que de poids.

Concernant l'étanchéité, l’iPhone 13 mini et le Galaxy S24 FE sont tous deux certifiés IP68, garantissant une résistance à l’eau et à la poussière. Le Pixel 8a, quant à lui, se limite à une certification IP67, ce qui le protège contre les immersions temporaires mais avec une tolérance inférieure. Ainsi, sur le plan du design, chaque smartphone affirme une identité marquée, mais seul l’iPhone 13 mini se distingue par une véritable compacité.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Côté performances, chacun des trois modèles embarque un processeur de dernière génération, bien que leurs architectures diffèrent sensiblement. L’iPhone 13 mini est équipé de la puce Apple A15 Bionic, un SoC gravé en 5 nm, reconnu pour son efficacité énergétique et sa puissance brute, même si ce modèle a déjà deux ans. Il est associé à 4 Go de mémoire vive, une capacité modeste, mais suffisante grâce à l’optimisation logicielle d’iOS. Le stockage est proposé en 128, 256 ou 512 Go, sans possibilité d’extension via carte microSD.

Le Samsung Galaxy S24 FE embarque un processeur Exynos 2400e, couplé à 8 Go de RAM, avec une option d’expansion virtuelle allant jusqu’à 16 Go grâce à la RAM Plus. Il propose des variantes de 128 ou 256 Go de stockage, mais là aussi, sans support microSD. Ce modèle tire également avantage de ses 7 ans de mises à jour logicielles, ce qui en fait une option pérenne.

Enfin, le Google Pixel 8a s’appuie sur le processeur maison Tensor G3, également associé à 8 Go de RAM. Il est décliné en versions de 128 ou 256 Go, également sans slot microSD. Ce modèle bénéficie aussi de 7 années de mises à jour Android garanties, à l’instar de son concurrent de chez Samsung.

En termes de hiérarchie de puissance, le Galaxy S24 FE prend l’avantage, notamment grâce à son processeur plus récent et à sa gestion de la RAM plus avancée. Il est suivi de près par le Pixel 8a, qui bénéficie d’un SoC optimisé pour l’intelligence artificielle. L’iPhone 13 mini, bien qu’ancien, conserve une bonne réactivité, mais se classe en retrait face aux deux autres du fait de sa mémoire vive plus limitée.

Sur la question des écrans, chacun des trois smartphones propose une dalle AMOLED. L’iPhone 13 mini mise sur un format très compact de 5,4 pouces, avec une définition de 1080 x 2340 pixels, une luminosité maximale standard de 800 cd/m² pouvant monter à 1200 cd/m² en HDR, et une fréquence de rafraîchissement limitée à 60 Hz. L’écran est plat et supporte les formats HDR10 et Dolby Vision.

Le Samsung Galaxy S24 FE affiche un grand écran de 6,7 pouces, également plat, avec une définition équivalente à celle de l’iPhone mais une fréquence de rafraîchissement bien plus élevée à 120 Hz. Il offre également une luminosité maximale de 1900 cd/m², idéale pour une lisibilité optimale en plein soleil, et une compatibilité HDR10+.

Quant au Pixel 8a, il se place entre les deux avec une diagonale de 6,1 pouces. Son écran AMOLED plat affiche une définition de 1080 x 2400 pixels, une luminosité maximale de 1400 cd/m² et une fréquence de 120 Hz, ce qui en fait un excellent compromis entre compacité et confort visuel.

En résumé, pour la qualité d'affichage, le Galaxy S24 FE domine grâce à sa grande taille, sa fréquence de 120 Hz et sa très haute luminosité. Le Pixel 8a suit avec une belle prestation technique et une bonne compacité. L’iPhone 13 mini, bien que précis et lumineux, est limité par sa fréquence de 60 Hz, ce qui le place en dernière position dans ce domaine.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Sur le plan photographique, les trois smartphones proposent des configurations variées. L’iPhone 13 mini est équipé de deux capteurs à l’arrière : un capteur principal de 12 mégapixels avec stabilisation optique et un ultra grand-angle de 12 mégapixels. À l’avant, on retrouve un capteur selfie de 12 mégapixels. Cette configuration permet des clichés nets et bien équilibrés, notamment en pleine lumière, mais souffre face aux capteurs plus récents et plus nombreux des deux autres modèles.

Le Samsung Galaxy S24 FE propose une configuration triple capteur : un module principal de 50 mégapixels stabilisé, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels avec zoom optique 3x. À cela s’ajoute un capteur frontal de 12 mégapixels. Cette combinaison offre une grande polyvalence, avec des performances solides en zoom et des clichés de qualité dans toutes les conditions.

Du côté du Pixel 8a, on trouve un capteur principal de 64 mégapixels stabilisé optiquement, accompagné d’un ultra grand-angle de 13 mégapixels, qui fait également office de capteur macro. Le capteur avant affiche 13 mégapixels. Bien que limité à deux capteurs à l’arrière, la puissance du traitement logiciel de Google permet d’obtenir des photos très détaillées, avec une excellente gestion du HDR et des performances convaincantes de nuit.

En matière de qualité photo globale, le Pixel 8a tire son épingle du jeu grâce à l’optimisation logicielle de Google. Il est suivi de près par le Galaxy S24 FE, qui propose un éventail plus large de possibilités grâce à son téléobjectif. L’iPhone 13 mini, malgré sa qualité d’image fidèle, reste derrière en raison de sa configuration plus ancienne.

Côté connectivité, les trois modèles prennent en charge la 5G, le NFC et le Bluetooth, bien que les versions diffèrent : Bluetooth 5.0 pour l’iPhone 13 mini, 5.3 pour le Pixel 8a et le Galaxy S24 FE. Le Wi-Fi varie également : le modèle Apple prend en charge le Wi-Fi 6, tandis que les deux autres optent pour le Wi-Fi 6E, plus rapide. Aucun des modèles ne dispose de prise jack ni d’émetteur infrarouge.

Le lecteur d’empreinte est absent sur l’iPhone 13 mini, remplacé par la reconnaissance faciale Face ID. Le Galaxy S24 FE et le Pixel 8a disposent, quant à eux, d’un lecteur d’empreinte sous l’écran, une solution moderne et pratique.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

En ce qui concerne l’autonomie, les capacités de batterie varient sensiblement entre les trois modèles. L’iPhone 13 mini dispose de la plus petite batterie avec 3227 mAh, ce qui limite son endurance, même si l’optimisation iOS permet de tenir une journée d’utilisation modérée. Aucun chiffre officiel n’est communiqué pour la puissance de charge, mais Apple autorise généralement jusqu’à 20 watts sur ce modèle. La charge sans fil est supportée, tout comme la charge inversée.

Le Galaxy S24 FE se distingue avec une batterie de 4700 mAh, la plus généreuse du comparatif. Associée à un écran AMOLED à 120 Hz et à une puce récente, cette capacité laisse espérer une autonomie étendue, pouvant dépasser une journée en usage normal. La charge filaire se fait à 25 watts, la charge sans fil est limitée à 10 watts, et la charge inversée est également présente.

Le Pixel 8a, avec sa batterie de 4500 mAh, propose lui aussi une autonomie confortable. Sa recharge filaire atteint 20 watts, et la charge sans fil est plus rapide que celle du Samsung, avec une puissance allant jusqu’à 18 watts. En revanche, il ne prend pas en charge la charge inversée.

En somme, le Galaxy S24 FE est celui qui offre la meilleure autonomie potentielle et une polyvalence complète en matière de recharge. Le Pixel 8a suit de près, grâce à un bon équilibre entre capacité et vitesse de charge. L’iPhone 13 mini, plus limité en batterie et puissance, s’adresse davantage à un public recherchant la compacité avant tout.