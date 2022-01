Pipit, le nom de code du smartphone pliant Google passe sous Geekbench

Alors que beaucoup pensaient voir le premier smartphone pliant de la marque Google en 2021, ce sera certainement cette année qu’il montrera le bout de sa charnière. Connu sous le nom de code Pipit, il a été aperçu sous l’outil de mesure de performances Geekbench ce qui indique qu’une présentation pourrait être envisagée prochainement.

2021 devait être l’année des smartphones pliants, mais finalement, ce fût que le dernier mois qu’on a eu droit à la présentation des Oppo Find N et Huawei P50 Pocket, pour le moment réservés au seul marché chinois. Le modèle de Google était particulièrement attendu. Toutefois, il était aussi difficile d’envisager la présentation d’un tel appareil aussi proche des annonces concernant les Pixel 6 et Pixel 6 Pro sur lesquels la firme américaine misait beaucoup pour revenir dans la course parmi les meilleurs. Il est donc logique que la société espace ses annonces même si le mobile est prêt. Mais l’est-il vraiment ? C’est toute la question qui reste encore aujourd’hui en suspens.

Un processeur Tensor et 12 Go de RAM à bord

En effet, un rapport publié par Geekbench semble mettre en avant un smartphone qui porte le nom de code Pipit, c’est justement celui du smartphone pliant prévu par Google. Le document montre que l’appareil testé embarque une puce Tensor, comme les Pixel 6 et les Pixel 6 Pro. Cette constatation est logique étant donné que la société américaine s’est efforcée de développer une puce pour ses appareils qu’elle doit ensuite intégrer à d’autres pour rentabiliser ses investissements en la matière. Toujours d’après la publication Geekbench, le mobile testé est équipé d’une mémoire vive de 12 Go ce qui est beaucoup, correspondant à une configuration similaire à celle que l’on trouve dans le Pixel 6 Pro, la version la plus haut de gamme.

Google Pixel 6 acheter au meilleur prix Boulanger

649,00 € Boulanger

Fnac 649,00 € acheter Fnac

Rakuten 649,00 € acheter Rakuten Voir tous les prix

Est-ce bien le prochain smartphone pliant de Google ?

Malgré le fait que le mobile Pipit passe sous Geekbench, n’implique pas obligatoirement qu’il sera très prochainement présenté. En effet, il est déjà arrivé que des téléphones portables passent sous cette application et ne voient finalement jamais le jour s’agissant d’appareils en cours de développement ou de prototypes. Il est aussi envisageable qu’il s’agisse d’un téléphone mobile conçu uniquement à des fins de développement étant donné que les smartphones pliants vont devenir de plus en plus nombreux et qu’il est nécessaire d’avoir une interface qui s’adapte à ses nouveaux formats. Le temps nous dira si, effectivement, Google annonce son premier smartphone pliant dans les prochaines semaines ou dans les mois à venir.