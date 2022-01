Le smartphone haut de gamme Huawei P50 Pro et le pliant Huawei P50 Pocket débarquent enfin

Après plusieurs mois d’attentes, les derniers smartphones de la marque Huawei sont enfin disponibles en France à partir d’aujourd’hui, mercredi 26 janvier pour le P50 Pro et la version Premium Edition (dorée) du P50 Pocket et à partir du 1er mars pour le P50 Pocket blanc. En voici tous les détails.

C’est fin juillet 2021 que le géant chinois Huawei lève officiellement le voile sur son dernier smartphone haut de gamme, le P50 Pro qui était aussi accompagné d’une version un peu moins costaude, le P50. Celui-ci ne sera définitivement pas commercialisé en France, mais le P50 Pro oui. En effet, après plusieurs longs mois d'attente, Huawei annonce enfin la mise sur le marché du modèle P50 Pro venant épauler le Mate 40 Pro et le Huawei P40 Pro de l’an passé. Le smartphone haut de gamme est ainsi disponible à partir d’aujourd’hui, mercredi 26 janvier à 14h. Il est proposé à un prix de 1199 € en version Cocoa Gold, dorée ou Golden Black, noire.

Repoussez les limites de la photographie sur smartphone

Avec ce nouveau modèle de la série P, Huawei veut repousser un peu plus encore les limites de la photographie avec un smartphone. En effet, le fabricant propose de nombreuses technologies d’optimisation des images aussi bien logicielles que matérielles, notamment en réduisant à presque néant les effets de diffraction qui peuvent parfois gâcher les photos.

Le Huawei P50 Pro embarque ainsi un système baptisé True Chroma Shot qui lui permet, selon le fabricant, d’obtenir des couleurs en parfaite adéquation avec la réalité. La technologie True-Chroma est « intégrée » sur le capteur principal de 50 mégapixels, mais également sur celui de 40 mégapixels (monochrome) installés à l’arrière du smartphone.

En plus, la technologie XD Fusion Pro True-Chroma Image Engine permet d’optimiser les images. En outre, on peut également compter sur un stabilisateur optique monté sur le capteur de 50 mégapixels pour capturer un maximum de luminosité même lorsque l’éclairage ambiant est faible et limiter les bougés en cas de sujet mobile. Aux deux capteurs photo précédemment cités, vous pouvez ajouter un capteur de photos ultra grand-angle de 13 mégapixels et un téléobjectif (stabilisé) de 64 mégapixels permettant d’offrir un zoom optique 3,5x. Numériquement, on peut monter jusqu’à un niveau de zoom de 200x.

Les autres caractéristiques techniques du Huawei P50 Pro

Sinon, techniquement, le Huawei P50 Pro est animé par une puce Qualcomm Snapdragon 888 en version 4G associée à 8 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 256 Go internes extensibles exclusivement avec une carte Huawei NM Card. Il est certifié IP68, donc totalement étanche à l’eau et à la poussière. Il est doté d’un écran incurvé sur une dalle AMOLED de 6,6 pouces en diagonale avec une définition de 1228x2700 pixels et une fréquence de rafraîchissement adaptative de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 300 Hz, utile pour les jeux. Le P50 Pro de Huawei dispose d’une batterie d’une capacité de 4360 mAh capable de supporter la charge rapide à 66 watts en mode filaire, à 50 watts sans fil et d’offrir la charge inversée. Le capteur photo pour les selfies est un modèle de 13 mégapixels avec un mode grand-angle et doté de la technologie True-Chroma, pour des couleurs aussi fidèles que dans la réalité, selon Huawei. Le Huawei P50 Pro mesure 158,8 x 72,8 x 8,5 mm pour un poids de 195 grammes. Rappelons que le P40 Pro a une épaisseur de 8,95 mm et un poids de 203 grammes. Le lecteur d’empreinte digitale est installé sous l’écran.

Le smartphone pliant Huawei P50 Pocket enfin disponible à partir de 1299 €

Parallèlement, Huawei a également annoncé la disponibilité du smartphone pliant P50 Pocket. Celui-ci est décliné en deux finitions : blanche ou dorée avec des reliefs. Le Huawei P50 Pocket Premium Edition (doré) est disponible à partir d’aujourd’hui à 14h pour un prix de 1599 € alors que la version Huawei P50 Pocket blanc sera proposée à partir du 1er mars pour un prix de 1299 €.

Le Huawei P50 Pocket est donc un smartphone pliant qui utilise le même principe que le Samsung Galaxy Z Flip3 ou le Motorola Razr 5G. Il se plie sur un axe horizontal et dispose de deux écrans. Le premier est circulaire installé à l’extérieur alors que le deuxième est donc pliant, à l’intérieur mesurant 6,9 pouces lorsqu’il est totalement ouvert. Rappelons que celui du Samsung Galaxy Z Flip3 mesure 6,7 pouces au format 21:9. L’écran interne du Huawei P50 Pocket affiche une définition de 1188x2790 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage de 300 Hz. Il est capable d’afficher 1 milliard de couleurs avec sa dalle 10 bits. Il est recouvert d’un film protecteur que Huawei conseille de ne pas enlever soi-même au risque d'abîmer l’écran.

L’écran externe est donc circulaire et propose quelques widgets comme le contrôle de la musique, la consultation de la météo locale, l’affichage des notifications ou encore les étapes de guidage d’itinéraires en cas d’utilisation de l’application Petal Maps. Notez la possibilité de changer le fond d’écran de la surface d’affichage externe. Des fonds d’écran animés peuvent également être appliqués s’animant à l’ouverture de l’écran principal.

Le second cercle présent à l’extérieur du smartphone est caractéristique de la série de smartphones Huawei P50. Il contient les capteurs photo du P50 Pocket. Là encore, Huawei ne lésine pas sur les moyens proposant une configuration des plus musclées s’appuyant sur un capteur True-Chroma de 40 mégapixels ouvrant à F/1.8 accompagné d’un capteur de 13 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand-angle et d’un objectif de 32 mégapixels. Le lecteur d’empreinte digitale est installé, comme sur le Galaxy Z Flip3, sur le profil droit au niveau de ce que l’on pourrait considérer comme le volet supérieur.

Une charnière qui colle les volets bord à bord et voulue plus résistante

Compact, le Huawei P50 Pocket utilise une nouvelle charnière revue depuis la sortie du précédent modèle pliant de la marque chinoise, le Mate Xs. Selon le fabricant, la charnière du P50 Pocket offrirait jusqu’à 33% de résistance en plus. À la différence du Samsung Galaxy Z Flip3, la charnière du P50 Pocket permet de fermer complètement les deux volets l’un contre l’autre là où elle laisse un léger espace sur le mobile sud-coréen. Comptez sur une épaisseur de 15,2 mm sur toute la largeur lorsqu’il est fermé alors que le Samsung propose un profil de 15,4 mm à l’endroit le plus fin et de 17,3 mm à l’emplacement le plus épais. Ouvert, il est aussi épais que le Galaxy Z Flip3 avec 7,2 mm de profil. Pour un maximum de confidentialité et grâce au mode Super Privé, lorsque le P50 Pocket est fermé, les fonctions caméras, microphones et localisation peuvent être automatiquement verrouillées.

Quelle configuration technique pour le Huawei P50 Pocket ?

Techniquement, le smartphone pliant Huawei P50 Pocket embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 888 version 4G avec 8 Go de mémoire vive pour la finition blanche et 12 Go de RAM pour la version Premium Edition dorée. Le premier dispose d’une capacité de stockage de 256 Go alors que le deuxième peut stocker jusqu’à 512 Go de données, avec la possibilité d’insérer une carte mémoire Huawei NM Card pour étendre cette mémoire interne. C’est aussi le cas sur le P50 Pro. Le capteur photo frontal est de 10,7 mégapixels avec prise en charge du mode grand-angle pour les groupes.

Notez la présence d’une batterie ayant une capacité de 4000 mAh contre 3300 mAh pour le Samsung Galaxy Z Flip3 qui accuse une autonomie trop légère. Le P50 Pocket supporte la charge à 40 watts en mode filaire, mais pas de charge sans fil, à la différence du Galaxy Z Flip3. Le mobile fait 190 grammes contre 185 grammes pour le Samsung et mesure 170 mm de haut pour 75,5 mm de large lorsqu’il est ouvert. Comme le P50 Pro, le P50 Pocket ne peut pas accéder au GMS ni au Google Play Store devant passer par la plateforme AppGallery ou par le moteur de recherche Petals Search pour télécharger des applications.