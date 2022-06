Motorola Razr 3, on sait presque tout à son sujet même son prix

Après des modèles qui n’ont pas trouvé leur public, la marque Motorola ne désespère pas et devrait prochainement annoncer son nouveau smartphone pliant, le Razr 3. On sait presque tout à son sujet grâce à des rumeurs jugées sérieuses mais aussi sur son design et son prix dont voici tous les détails.

La société Motorola a été l’une des premières à lancer un smartphone pliant à clapet sur le marché mais les modèles commercialisés n’ont pas vraiment trouvé leur public, la faute à un appareil doté d’une autonomie faible, un design peu ergonomique, des caractéristiques de milieu de gamme pour un prix équivalent à deux smartphones classiques Premium. Les rumeurs au sujet d’un nouveau modèle vont bon train depuis quelques mois maintenant. Plusieurs observateurs pensent savoir que la version 2022 aurait des caractéristiques haut de gamme. Son design aurait été repensé pour coller plus à celui du Samsung Galaxy Z Flip3 qui malgré un prix assez élevé propose une fiche technique intéressante et semble avoir plus séduit.

Une batterie à la capacité équivalente mais une autre puce, plus économe

L’une des faiblesses des smartphones pliants à clapet est la capacité de la batterie et donc l’autonomie. Samsung semble corriger le tir puisque le Galaxy Z Flip4 pourrait arriver avec une unité de 3700 mAh (contre 3300 mAh pour le Galaxy Z Flip3). Pour le Motorola Razr 3, il est envisagé qu’il intègre une batterie d’une capacité de 2800 mAh, si on en croit un message posté par Digital Chat Station sur le réseau social Twitter. L’actuel Motorola Razr 5G embarque une batterie de 2800 mAh soit autant que le prochain. Toutefois, son autonomie devrait être supérieure étant donné qu’il serait équipé d’une puce Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 offrant plus de puissance que le Snapdragon 695 installé dans le Razr 5G mais aussi plus économe en énergie.

Les autres caractéristiques attendues et le prix du Motorola Razr 3

Le Motorola Razr 3 est attendu avec un écran principal pliant à l’intérieur de 6,7 pouces avec une définition FHD+ et profitant d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz avec un poinçon au centre, tout en haut pour le capteur photo frontal. Un second écran externe serait également présent, sans plus de détails pour le moment. Le capteur photo à l’avant aurait 32 mégapixels tandis qu’à l’arrière, on pourrait avoir un capteur principal de 50 mégapixels avec un autre capteur de 13 mégapixels. Le mobile serait donc animé par le processeur Snapdragon 8+ Gen 1 associé à 12 Go de mémoire vive. Le Motorola Razr 3 pourrait coûter 1149 € avec une finition noire et serait commercialisé fin juillet, début août.

