Les couleurs des Galaxy S24 de Samsung dévoilées bien avant sa présentation officielle ?

Les rumeurs n’en finissent plus au sujet des prochains smartphones haut de gamme de Samsung, la série des Galaxy S24. Cette fois-ci, se sont les couleurs pressenties pour les versions Galaxy S24 qui sont mises en avant et dont voici tous les détails.

Selon plusieurs rumeurs, il semblerait que le design du prochain Galaxy S24 Ultra ne soit pas fondamentalement différent de celui de son prédécesseur, le Galaxy S23 Ultra. En effet, le nouveau modèle attendu pour une annonce officielle début janvier 2024 devrait en reprendre les principales lignes, très épurées avec des capteurs photo comme posés dans le coin supérieur, sans aucun artifice.

À l’intérieur, les prochains Galaxy S24 devraient être animés par la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy, une version spécialement optimisée pour les mobiles de la marque sud-coréenne. Concernant la configuration photo, celle-ci ne devrait pas beaucoup changer par rapport à celle du Galaxy S23 Ultra. On pense qu’il sera doté d’un meilleur écran.

Une façade qui change un peu et des couleurs révélées

Une nouvelle fois, c’est le très bien renseigné Digital Chat Station qui publie un message sur le réseau social X mentionnant des détails sur les formes et mesures du Galaxy S24 Ultra. Il pense savoir que l’appareil aura des bords d’écrans symétriques, ce qui signifie qu’ils seront aussi épais en haut qu’en bas et aussi fins du côté droit que du côté gauche. En outre, il affirme également que le poinçon pour le capteur à selfie a changé. Il serait plus bas et plus petit que celui présent sur l’écran du Galaxy S23 Ultra.

Parallèlement, l’informateur pense savoir que la série Galaxy S24 sera déclinée en différents coloris et avance les teintes : noir, gris, violet, jaune, vert, bleu et orange. Il reste parfaitement possible que certains soient disponibles sur certains marchés et pas d’autres. En outre, la marque pourrait proposer des coloris originaux et exclusifs uniquement sur son site Internet. Le Galaxy S24 Ultra serait proposé, en plus dans une édition spéciale, avec un châssis doré dont on peut voir la photo ci-dessus.