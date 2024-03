Samsung Galaxy Z Flip6, tout ce que nous savons à son sujet, prévu pour un lancement cet été

Actuellement, le smartphone pliant au format clapet Samsung Galaxy Z Flip5 est disponible et pourrait prochainement voir son prix largement baisser afin de faire de la place pour son successeur le Galaxy Z Flip6. Ce dernier est attendu pour une présentation au début du mois de juillet et une disponibilité cet été. Voici tout ce que nous en savons pour le moment.

Malgré des capacités physiques impressionnantes pouvant se replier sur eux-mêmes et des configurations techniques des plus abouties offrant des écrans de très haute qualité, des performances à la pointe et des aptitudes en photo qui n’ont pas à envier certains mobiles haut de gamme, les smartphones pliants peinent encore à trouver un large public. Samsung propose actuellement le Galaxy Z Flip5, au format clapet qui est très petit lorsqu’il est fermé et aussi grand qu’un mobile conventionnel lorsqu’il est ouvert. Prochainement, il sera remplacé par le Galaxy Z Flip6. Comme le Galaxy Z Fold6, un autre mobile pliant au format livre, celui-ci, ils devraient être officiellement annoncés lors d’une présentation le 10 juillet à Paris, à quelques jours de l’ouverture des Jeux olympiques dont la marque est l’un des sponsors principaux. Les deux appareils devraient profiter des fonctionnalités Galaxy AI disponibles déjà au sein des Galaxy S24. En outre, on s’attend également, comme les modèles les plus haut de gamme, à ce qu’ils bénéficient de 7 ans de mises à jour Android et de sécurité.

Quel design et quelle configuration technique pour le Galaxy Z Flip6 ?

Concernant les lignes du Galaxy Z Flip6, il semblerait qu’elles ne soient pas fondamentalement différentes de celles du Galaxy Z Flip5. Les bords seraient tout aussi plats avec les deux volets qui sont collés lorsqu’il est totalement fermé. L’appareil aurait des dimensions de 165x71,7 mm pour 7,4 mm d’épaisseur, ouvert contre des mesures de 165,1x71,9 pour 6,9 mm de profil. Cette augmentation de l’épaisseur pourrait venir de la plus grande capacité de sa batterie qui passerait de 3700 mAh à 4000 mAh, répartie en deux unités.

Le Galaxy Z Flip6 devrait être animé par la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, à l’image du Galaxy S24 Ultra dont vous pouvez lire notre test complet. Il est possible que l’appareil embarque jusqu’à 12 Go de mémoire vive.

Il aurait deux écrans. L’un externe aurait une diagonale de 3,9 pouces alors que l’écran pliant, interne aurait une surface d’affichage de 6,7 pouces, en diagonale. La technologie Corning Gorilla Glass Armor, identique à celle du Galaxy S24 Ultra protégerait l’écran.

Il y aurait un capteur photo principal de 50 mégapixels avec un autre capteur de 12 mégapixels.

Ces rumeurs semblent tout à fait crédibles, mais il est important de savoir qu’elles peuvent être infirmées par la marque lors de la présentation officielle du produit. Nous verrons également, à ce moment, à quel prix, il sera proposé et quelles seront les dates de disponibilité.