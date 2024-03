Un rendu réaliste pour le prochain smartphone pliant format clapet Honor Magic Flip

Honor prévoit de marquer son territoire avec le lancement d'un nouveau téléphone pliable de style à clapet cette année. Cette initiative a été annoncée par George Zhao, le PDG d'Honor à la fin du MWC 2024 de Barcelone. Elle s'inscrit dans une stratégie visant à diversifier et à enrichir la gamme de produits de la marque qui compte déjà plusieurs modèles pliants au format livre avec le récent Magic V2 ou sa déclinaison, le Magic V2 RSR Porsche Design, étant les plus fins au monde dans cette catégorie et qui viennent concurrencer le Samsung Galaxy Z Fold5. Un leaker chinois a récemment partagé une représentation pour mettre en avant le design arrière du supposé Honor Magic Flip dont le nom est encore provisoire.

Deux ans de développement pour un design alléchant

Selon les informations révélées, le Magic Flip est le fruit de plus de deux ans de développement et devrait être officiellement lancé avant la fin du deuxième trimestre de cette année. Bien que l'authenticité de l'image partagée reste incertaine, on peut tout de même suggérer que le produit final pourrait être relativement fidèle à cette représentation.

Le Honor Magic Flip devrait se distinguer par un écran de couverture particulièrement, évoquant le design du Motorola Razr 40 Ultra, ainsi qu'un système de double caméra disposé verticalement. Le matériau choisi pour la moitié inférieure de l'appareil suggère un revêtement en similicuir, comme le Magic V2, conférant au téléphone une allure à la fois élégante et pratique.

Quelle configuration technique pour le Magic Flip ?

Du point de vue technique, le Magic Flip vise à établir de nouveaux standards en termes de finesse et de légèreté dans le domaine des téléphones pliables, offrant ainsi une expérience utilisateur des plus optimales. Bien que les détails complets de l'appareil restent confidentiels, des fuites récentes indiquent la présence d'une batterie double cellule de 4500 mAh. Sur le marché chinois, ce modèle est attendu pour concurrencer directement les futurs Xiaomi Mix Flip ou le Samsung Galaxy Z Flip6 dont l’annonce est prévue début juillet.

Au-delà du Magic Flip, Honor prévoirait de lancer deux autres téléphones à écran pliant au cours de l'année : le Magic V3, qui se pliera vers l'intérieur, et le V Purse 2, doté d'un design se pliant vers l'extérieur et successeur du V Purse lancé en Chine juste après le salon IFA 2023. Nous verrons dans les prochaines semaines si d’autres informations crédibles vont dans le même sens.