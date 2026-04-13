670 € moins cher qu'un iPhone 17, et pourtant vous n'avez pas besoin de plus entre les mains qu'un iPhone 14

Pourquoi dépenser près de 1 000 € quand l'essentiel de l'expérience Apple est disponible pour le tiers du prix ? C'est la question fatidique que se posent de plus en plus d'utilisateurs qui se tournent vers un smartphone reconditionné.

L'iPhone 14 n'est pas seulement « moins cher », il profite toujours du support logiciel exemplaire d'Apple, ce qui en fait un smartphone toujours à jour aujourd'hui !

L'iPhone 14 face au 17 : le match

Certes, l'iPhone 17 a introduit de nouvelles puces, du 120 Hz et des capteurs photo plus grands. Mais au quotidien, pour vos réseaux sociaux, vos mails, vos appels en visio et vos photos de famille, l'iPhone 14 ne concède presque rien.

Son écran Super Retina XDR reste une belle référence de lisibilité et sa puce A15 Bionic, optimisée par les dernières mises à jour d'iOS, ne montre aucun signe de fatigue.

C'est simple, aujourd'hui, l'iPhone 14 est le modèle qui se situe à la meilleure place du catalogue Apple pour ceux qui veulent un ratio optimal entre prix et fonctionnalités.

Investir dans un modèle plus ancien mais toujours « dans le coup » est la stratégie gagnante pour ceux qui veulent la qualité Apple sans le crédit sur trois ans. Pour bien comprendre comment faire le bon choix, nous vous invitons à lire notre guide pour bien choisir son smartphone reconditionné.

L'offre Certideal : 30 mois de garantie et la batterie incluse

Actuellement, l'iPhone 14 est disponible chez Certideal dès 299 €. Et à ce prix, vous n'achetez pas seulement un bon téléphone, mais une tranquillité totale, car l'appareil est entièrement reconditionné en France, ce qui assure une traçabilité et une expertise technique locale.

L'appareil est récupéré et reconditionné en France directement par CertiDeal, ce qui permet de s'assurer de la qualité.

C'est cette assurance dans la qualité proposée qui permet à l'enseigne de proposer une garantie de 30 mois. C'est plus long que la plupart des garanties sur les produits neufs !

Cette couverture est totale et inclut bien la batterie, point souvent sensible sur les modèles d'occasion.

Vous avez également 30 jours pour tester l'appareil et s'il ne vous convient pas, vous êtes remboursé.

✅ Les avantages financiers Prix choc : 299 € seulement (670 € d'économie vs iPhone 17).

299 € seulement (670 € d'économie vs iPhone 17). Paiement souple : Règlement en 4 fois sans frais via PayPal.

Règlement en 4 fois sans frais via PayPal. Valeur sûre : Un iPhone conserve toujours une excellente cote à la revente. ⚠️ La sécurité Certideal Garantie XXL : 30 mois de protection (batterie incluse).

30 mois de protection (batterie incluse). Droit à l'erreur : 30 jours de retour "satisfait ou remboursé".

30 jours de retour "satisfait ou remboursé". Origine : Diagnostic et reconditionnement 100% français.