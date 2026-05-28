Moins de 400 euros : 3 smartphones au rapport qualité-prix imbattable ce mois-ci

Sur le plan du design, les trois smartphones adoptent des silhouettes proches mais avec des partis pris assumés. Le Google Pixel 9a reprend l'esthétique de la gamme Pixel A, avec ses bords arrondis et son module photo en pilule horizontale au dos. Il mesure 154,7 mm de hauteur pour 186 g et se décline en Noir Volcanique, Porcelaine, Iris et Pivoine.

Le Samsung Galaxy A56 mise sur la finesse avec son cadre en métal de 7,4 mm d'épaisseur pour 198 g, dans des coloris Graphite, Gris, Vert Sauge et Rose.

Le Motorola Edge 50 Neo se distingue par sa compacité, avec 154,1 mm de hauteur, 8,1 mm d'épaisseur et seulement 171 g, disponible en Bleu Nautique, Latte, Gris Ardoise et Rouge Poinciana.

Côté résistance, le Pixel 9a se conforme à la certification IP68 et le Galaxy A56 à l'IP67, alors que le Motorola Edge 50 Neo protège son écran avec du verre Gorilla Glass 3.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

La puissance

Pour la puissance, le Motorola Edge 50 Neo prend l'avantage en multitâche avec son MediaTek Dimensity 7300 épaulé par 12 Go de RAM, une dotation rarement vue à ce prix qui permet de jongler entre plusieurs applications lourdes sans ralentissement.

Le Google Pixel 9a suit avec sa puce Google Tensor G4 et 8 Go de RAM, calibrée pour les traitements d'intelligence artificielle embarqués, notamment la retouche photo et la transcription audio.

Le Samsung Galaxy A56 ferme la marche avec son Exynos 1580 et 8 Go de RAM, suffisants pour la bureautique mobile et la navigation web, mais en retrait sur les jeux 3D les plus exigeants.

Les écrans

Pour l'écran, le Motorola Edge 50 Neo domine en lisibilité extérieure avec sa dalle P-OLED de 6,4 pouces affichant un pic à 3000 cd/m², parfait pour consulter ses mails sur un terrain ensoleillé.

Le Google Pixel 9a suit avec son OLED Actua de 6,3 pouces grimpant à 2700 cd/m², compact et lumineux pour un usage en main.

Le Samsung Galaxy A56 propose le panneau le plus généreux en surface, une dalle Super AMOLED de 6,7 pouces qui plafonne à 1200 cd/m², suffisante pour les usages en intérieur et la consommation vidéo. Les trois écrans tournent à 120 Hz pour des défilements fluides.

Quel équipement photo et quelle autonomie au quotidien ?

Côté photo

Le Samsung Galaxy A56 prend la tête par sa polyvalence avec son triple capteur 50+12+5 mégapixels, qui couvre le grand-angle, l'ultra grand-angle et la macro, complété par les outils Awesome Intelligence pour effacer un objet ou retoucher un cliché de groupe.

Le Motorola Edge 50 Neo se distingue par son téléobjectif x3 de 10 mégapixels, rare dans cette tranche, idéal pour les portraits et les détails à distance.

Le Google Pixel 9a suit avec son double capteur 48+13 mégapixels, dépourvu de zoom optique mais soutenu par le traitement logiciel de Google, parmi les plus efficaces du marché sur les scènes en basse lumière.

Côté autonomie

L'autonomie creuse les écarts entre les trois modèles. Le Google Pixel 9a passe devant avec sa batterie de 5100 mAh, qui assure deux journées d'usage modéré sans recharge.

Le Samsung Galaxy A56 suit de près avec ses 5000 mAh et se rattrape sur la recharge filaire à 45 W, qui récupère 65 % d'autonomie en 30 minutes.

Le Motorola Edge 50 Neo (4310 mAh) ferme la marche en endurance pure, mais propose la recharge filaire la plus rapide du trio à 68 W ainsi qu'une recharge sans fil à 15 W absente chez ses rivaux.

Quelle expérience logicielle et quel suivi des mises à jour ?

L'expérience logicielle distingue clairement les trois modèles. Le Samsung Galaxy A56 bénéficie de l'interface One UI riche en personnalisation et de la suite Awesome Intelligence accessible sur le milieu de gamme, avec ses outils d'effacement d'objet, de retouche de groupe et de filtres IA personnalisés.

Le Google Pixel 9a propose une version pure d'Android et capitalise sur les fonctions d'intelligence artificielle maison, notamment la retouche photo et la transcription audio mises en avant sur la gamme Pixel. Le Motorola Edge 50 Neo s'appuie sur une surcouche Motorola légère, proche d'Android stock, avec quelques ajouts Moto Actions pour les raccourcis gestuels.

Sur le suivi logiciel, Samsung confirme jusqu'à 6 générations de mises à jour Android et 6 années de patchs de sécurité pour le Galaxy A56, ce qui place le smartphone sur un horizon de support jusqu'en 2031.

Google propose un suivi de durée similaire sur ses Pixel récents, ce qui sécurise le Pixel 9a sur la même perspective de long terme. Le Motorola Edge 50 Neo reste en retrait sur cet aspect, sans engagement aussi clairement affiché par la marque, à prendre en compte si vous gardez votre smartphone plus de 3 ans.

Notre avis

Le Google Pixel 9a est le plus polyvalent pour la photo et le suivi logiciel, le Samsung Galaxy A56 le plus complet pour le grand écran et l'écosystème One UI, et le Motorola Edge 50 Neo le plus généreux dans la fiche technique brute, avec sa RAM, son téléobjectif et sa charge rapide.