Galaxy S26 Plus : 300 € de réduction jusqu'à demain soir sur le site de Samsung pour ce modèle

C'est le moment ou jamais de craquer pour le dernier smartphone haut de gamme de la marque coréenne. Samsung vient de lancer une série d'offres flash massives sur sa boutique officielle. Nous vous disons tout !

Rémi Deschamps - publié le 30/05/2026 à 12h15
Des Galaxy S26 Ultra

En cumulant un code promotionnel et un mode de paiement avec PayPal, le prix du Galaxy S26 Plus diminue fortement. Mais attention, les compteurs tournent, car l'événement se termine demain soir et les stocks sont limités.

 

Si vous cherchez à vous offrir ce qui se fait de mieux au sein de la gamme de mobiles Samsung, l'occasion est trop belle. Jusqu'au 31 mai 2026 inclus (demain soir), le constructeur propose des remises immédiates cumulables qui ciblent directement ses modèles premium.

Une mécanique promotionnelle agressive, idéale pour faire chuter la facture sur un appareil sorti il y a seulement quelques mois.

✅ Les points forts retenus

  • Jusqu'à 300 € de remise immédiate cumulée sur le Galaxy S26+
  • Offres directement appliquées sur le site officiel de Samsung
  • Le meilleur compromis de la gamme en termes de taille d'écran

⚠️ À observer

  • Offre PayPal limitée aux 3 000 premières commandes
  • La remise PayPal n'est pas compatible avec la reprise de votre ancien téléphone

Comment cumuler 300 € de remise immédiate sur le Galaxy S26+ ?

En combinant astucieusement les deux offres en cours, vous pouvez faire baisser le prix du Galaxy S26 Plus de 300 € au total.

Premièrement, il faut utiliser le code promotionnel MYS26F avant de valider votre commande. Ce code exclusif permet instantanément une baisse de 200 € sur les versions 256 Go et 512 Go de l'appareil.

Dans un second temps, au moment de choisir votre mode de règlement, sélectionnez PayPal. Cette option ajoute automatiquement une remise supplémentaire de 100 € directement dans votre panier !

 

À noter que si vous louchez plutôt sur le très haut de gamme, cette mécanique fonctionne aussi, car l'avantage PayPal passe à 150 € pour le modèle Ultra, et le code promo grimpe à 300 € si vous optez pour la version de 1 To.

Our guide d'achat pour choisir son Samsung Galaxy S26 détaille les différences techniques entre chaque modèle de la gamme (standard, Plus et Ultra) pour vous aider à trancher.

Les conditions à garder en tête avant de valider son panier

Pour éviter les mauvaises surprises au moment du paiement, deux règles importantes sont à connaître. D'abord, le bonus lié au paiement PayPal est réservé aux 3 000 premières commandes globales sur le site.

Ensuite, sachez que le choix de PayPal bloque l'accès au programme de reprise d'anciens appareils de Samsung. Si vous comptiez faire reprendre votre ancien smartphone pour faire baisser le prix, il faudra calculer quelle option est la plus rentable pour vous.

Quoi qu'il en soit, pour repartir avec un appareil neuf et garanti en direct par le constructeur, ce doublé de promotions constitue l'un des meilleurs plans du moment.

 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
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