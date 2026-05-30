Moins de 400 € : notre sélection des 3 smartphones au rapport qualité/prix imbattable fin mai 2026

Le design constitue l’un des principaux éléments de différenciation entre ces trois smartphones. Le Samsung Galaxy A56 reprend les codes esthétiques des modèles premium de la marque avec des lignes sobres, des profils plats et trois capteurs photo directement intégrés dans la coque arrière sans véritable îlot photographique. Cette disposition verticale marque une apparence épurée. Le smartphone est disponible dans plusieurs coloris selon les marchés européens, notamment graphite, gris, vert sauge et rose.

Le Google Pixel 10a adopte une approche différente avec un bloc photo minimaliste au dos. Ses bordures sont également plates afin de renforcer la prise en main. Plusieurs finitions sont proposées, dont Obsidienne, Porcelaine, Hazel et Rose Pivoine. Quant au Nothing Phone (3a), il conserve l’identité visuelle unique du constructeur avec un dos semi-transparent laissant apparaître certains éléments internes ainsi que le système lumineux Glyph. Son module photo est intégré dans un bloc horizontal occupant la partie supérieure arrière de l’appareil. Le modèle est notamment disponible en noir, blanc et bleu.

En matière de dimensions, le Galaxy A56 est le plus grand, tandis que le Pixel 10a est le plus compact. Le Nothing Phone (3a) occupe une position intermédiaire. Le Galaxy A56 est également le plus lourd de cette sélection avec un poids proche de 198 grammes alors que le Pixel 10a demeure le plus léger à 183 grammes.

Concernant la résistance, le Galaxy A56 bénéficie d’une certification IP67, le Pixel 10a dispose d’une certification IP68 et le Nothing Phone (3a) propose une certification IP65 garantissant une protection accrue contre les projections d’eau et la poussière.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sous le capot, les trois smartphones proposent des configurations particulièrement intéressantes dans cette gamme tarifaire. Le Samsung Galaxy A56 repose sur le processeur Samsung Exynos 1580 gravé en 4 nm. Il est associé à 8 Go de mémoire vive ainsi qu’à 256 Go de stockage interne dans sa configuration française.

Le Google Pixel 10a embarque pour sa part le processeur Google Tensor G5, la toute première puce entièrement conçue sur mesure par Google et gravée par TSMC. Il dispose généralement de 8 Go de RAM et de 128 ou 256 Go de stockage. Le Nothing Phone (3a) utilise le Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, accompagné de 8 ou 12 Go de mémoire vive et de capacités de stockage allant jusqu’à 256 Go.

Aucun de ces trois appareils ne propose de lecteur de cartes microSD, ce qui impose de choisir soigneusement la capacité de stockage au moment de l’achat.

En matière de performances globales, le Google Pixel 10a prend la première place grâce à la puissance de calcul de son Tensor G5 et à ses capacités avancées en intelligence artificielle locale via Gemini. Le Nothing Phone (3a) arrive ensuite avec un Snapdragon 7s Gen 3 particulièrement équilibré, capable de gérer sans difficulté le multitâche et les jeux les plus populaires.

Le Galaxy A56 ferme ce classement avec un niveau de performances solide pour un usage quotidien, porté par l'Exynos 1580, mais se destinant davantage à la régularité qu'aux records de benchmarks. Cela étant, retenez que les trois appareils offrent une fluidité largement suffisante pour la majorité des utilisateurs.

L’affichage est l’un des points forts de cette sélection. Le Samsung Galaxy A56 propose une dalle Super AMOLED de 6,7 pouces affichant une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz ainsi qu’une luminosité élevée grimpant à 1600 cd/m² pour faciliter la lecture en extérieur. Le Google Pixel 10a dispose quant à lui d’un écran Actua OLED de 6,3 pouces compatible LTPO 120 Hz. Malgré sa diagonale plus modeste, il se distingue par une excellente calibration des couleurs et une très forte luminosité maximale atteignant les 3000 cd/m².

Le Nothing Phone (3a) adopte une dalle AMOLED de 6,77 pouces affichant également une fréquence de 120 Hz. Grâce à sa grande surface d’affichage et à sa luminosité pouvant dépasser les 3000 cd/m² en pointe HDR, il constitue un excellent support pour la consultation de contenus multimédias.

Les trois écrans sont plats, ce qui favorise la prise en main et réduit les risques de contacts involontaires sur les bords.

En matière de qualité globale, le Pixel 10a prend une légère avance grâce à la précision colorimétrique de son affichage Actua et à sa gestion rigoureuse des contrastes. Le Nothing Phone (3a) se positionne juste derrière grâce à sa très grande diagonale immersive. Le Galaxy A56 complète ce classement avec une dalle particulièrement agréable au quotidien mais un peu moins lumineuse en pointe que ses deux rivaux.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

La photographie représente l’un des principaux critères de choix dans cette catégorie de prix. Le Google Pixel 10a embarque un capteur principal de 48 mégapixels stabilisé optiquement associé à un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels. À l’avant, une caméra selfie de 13 mégapixels est intégrée dans un poinçon central. Comme souvent chez Google, l’accent est mis sur le traitement logiciel computationnel et les fonctions magiques d'IA plutôt que sur la multiplication des capteurs.

Le Samsung Galaxy A56 dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement (OIS), accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels et d’un capteur macro de 5 mégapixels. Sa caméra frontale de qualité affiche une définition de 12 mégapixels.

Le Nothing Phone (3a) adopte une configuration épurée et très homogène s'appuyant sur deux capteurs arrière de 50 mégapixels (un capteur principal stabilisé et un ultra grand-angle performant), complétés à l'avant par une caméra selfie de 32 mégapixels. Pour les photos quotidiennes réussies instantanément et sans réglage, le Pixel 10a conserve la première place grâce à la justesse de ses algorithmes, particulièrement efficaces en basse lumière et pour les portraits. Le Nothing Phone (3a) arrive en deuxième position grâce à la netteté globale de son duo de capteurs de 50 mégapixels. Le Galaxy A56 complète ce classement avec une prestation qui reste malgré tout très homogène, idéale pour les clichés réguliers du quotidien.

Côté connectivité, les trois smartphones prennent en charge la 5G, le NFC destiné aux paiements sans contact ainsi que le Bluetooth. Le Pixel 10a se détache nettement en bénéficiant de la compatibilité avec le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6.0 apportés par sa nouvelle puce. Le Galaxy A56 se montre lui aussi très moderne en prenant en charge le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.4, tandis que le Nothing Phone (3a) propose le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.4.

Aucun des trois modèles ne dispose d’une prise audio jack 3,5 mm analogique. Les lecteurs d’empreintes digitales sont installés sous l’écran sur les trois appareils, offrant un déverrouillage quotidien intuitif et rapide. Dans l’ensemble, le Pixel 10a conserve un léger avantage réseau grâce au Wi-Fi 7, suivi de près par la configuration solide du Galaxy A56.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie demeure un critère essentiel lorsqu’il s’agit d’évaluer le rapport qualité/prix d’un smartphone. Le Samsung Galaxy A56 intègre une batterie de 5000 mAh qui lui permet généralement de dépasser une journée complète d’utilisation intensive et d’atteindre les deux jours lors d’un usage plus modéré. Le Google Pixel 10a dispose également d’une batterie optimisée de 5100 mAh.

Grâce à la sobriété du Tensor G5, son endurance figure parmi les meilleures de sa catégorie. Le Nothing Phone (3a) embarque lui aussi une batterie de 5000 mAh mais profite d’un processeur efficace qui lui permet d’afficher des résultats très compétitifs. Dans la pratique, les écarts d'endurance brute restent minimes entre ces trois appareils.

Concernant la recharge, le Nothing Phone (3a) prend l’avantage avec une puissance filaire de 50 W. Le Galaxy A56 et le Google Pixel 10a s'alignent juste derrière en supportant tous deux une recharge rapide de 45 W en filaire. Le smartphone de Google se démarque toutefois de ses rivaux en proposant la recharge sans fil magnétique au nouveau standard universel Qi2, un équipement haut de gamme encore rare sous la barre des 400 €.

Au final, si l’on considère l’ensemble des critères, le Google Pixel 10a apparaît comme le smartphone offrant actuellement le meilleur rapport qualité/prix fin mai 2026 grâce à son traitement photo de pointe, son Wi-Fi 7 et son support logiciel à long terme. Le Nothing Phone (3a) constitue une alternative particulièrement séduisante pour ceux qui recherchent un design transparent original, tandis que le Samsung Galaxy A56 demeure une valeur sûre pour son grand écran de 6,7 pouces et son parfait équilibre de fabrication.

