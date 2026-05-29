3 smartphones abordables pour ne plus jamais rater vos clichés

Le design de ces trois smartphones reflète des approches distinctes. Le Google Pixel 9a abandonne la célèbre barre photographique horizontale qui caractérisait les précédentes générations de Pixel au profit d’un module photo beaucoup plus discret intégré directement dans la coque arrière. Les deux capteurs sont positionnés horizontalement dans un bloc peu saillant. Ses profils sont plats, avec des bordures relativement droites qui renforcent son apparence moderne. Il est proposé en plusieurs coloris comprenant notamment Obsidian, Porcelain, Iris et Peony.

Le Samsung Galaxy A56 conserve pour sa part le langage esthétique désormais familier de la série Galaxy A avec trois capteurs photo alignés verticalement à l’arrière sans véritable îlot photographique. Son châssis adopte également des tranches plates et des finitions particulièrement soignées. Plusieurs teintes sont proposées.

De son côté, le Motorola Edge 50 Neo affiche un design plus original grâce à ses finitions certifiées Pantone et à son bloc photo rectangulaire placé dans l’angle supérieur gauche. Ses profils sont légèrement arrondis afin de favoriser la prise en main. Avec environ 171 grammes, le Motorola Edge 50 Neo est le plus léger de cette sélection, tandis que le Samsung Galaxy A56 est le plus lourd. Le Pixel 9a occupe une position intermédiaire avec près de 186 grammes.

Le Galaxy A56 est également le plus grand grâce à son écran de 6,7 pouces alors que le Pixel 9a demeure le plus compact.

Côté résistance, le Pixel 9a bénéficie d’une certification IP68, tout comme le Motorola Edge 50 Neo qui ajoute en outre une certification MIL-STD-810H. Le Galaxy A56 profite quant à lui d’une certification IP67.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Sous le capot, le Google Pixel 9a s’appuie sur le processeur Google Tensor G4 gravé en 4 nm. Cette puce, dérivée de celle utilisée sur les modèles haut de gamme de la marque, est associée à 8 Go de mémoire vive et à 128 ou 256 Go de stockage interne.

Le Samsung Galaxy A56 utilise pour sa part le Samsung Exynos 1580, une plateforme conçue pour offrir un bon équilibre entre performances et consommation énergétique. Selon les versions, il peut être accompagné de 8 ou 12 Go de RAM ainsi que de 128 ou 256 Go de stockage.

Enfin, le Motorola Edge 50 Neo embarque le MediaTek Dimensity 7300, également gravé en 4 nm, avec 8 ou 12 Go de mémoire vive et jusqu’à 512 Go de stockage interne.

Le Google Pixel 9a et le Motorola Edge 50 Neo ne permettent pas l’ajout d’une carte microSD, tandis que le Samsung Galaxy A56 se distingue en conservant ce port d'extension, ce qui impose de bien évaluer ses besoins au moment de l’achat.

En matière de puissance brute, le Google Pixel 9a domine cette comparaison grâce au Tensor G4, nettement plus performant dans les tâches exigeantes et les traitements liés à l’intelligence artificielle. Le Samsung Galaxy A56 se positionne ensuite avec un niveau de performances très satisfaisant pour le multitâche et les jeux. Le Motorola Edge 50 Neo complète ce classement avec un processeur davantage orienté vers l’efficacité énergétique que vers la puissance pure. Malgré cela, les trois appareils offrent une expérience fluide dans le cadre d’une utilisation quotidienne.

Concernant les écrans, le Samsung Galaxy A56 propose la plus grande diagonale avec une dalle Super AMOLED de 6,7 pouces offrant un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cette taille généreuse séduira les amateurs de vidéo et de jeux mobiles. Le Google Pixel 9a adopte quant à lui un écran Actua pOLED de 6,3 pouces affichant également une fréquence de 120 Hz. Son principal atout réside dans sa luminosité maximale qui peut atteindre jusqu’à 2700 nits, garantissant une excellente lisibilité en extérieur.

Le Motorola Edge 50 Neo utilise pour sa part une dalle pOLED LTPO de 6,4 pouces affichant une définition de 2670 x 1220 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Les trois écrans sont rigoureusement plats, ce qui facilite la saisie et la pose d’un verre de protection. En termes de qualité globale d’affichage, le Pixel 9a prend l’avantage grâce à sa luminosité très élevée et à sa calibration particulièrement soignée.

Le Motorola Edge 50 Neo arrive en deuxième position grâce à sa définition supérieure et à sa technologie LTPO. Le Galaxy A56 complète le classement avec un affichage très convaincant qui se distingue principalement par sa grande diagonale de 6,7 pouces.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

La photographie est précisément le principal argument de cette sélection. Ainsi, le Google Pixel 9a embarque un capteur principal de 48 mégapixels associé à un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels. À l’avant, une caméra selfie de 13 mégapixels est intégrée dans un poinçon central. Si sa fiche technique paraît plus modeste que celle de certains concurrents, Google compense largement grâce à son traitement logiciel réputé parmi les meilleurs du marché.

Le Samsung Galaxy A56 s’appuie sur un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels ainsi qu’un capteur macro de 5 mégapixels. Pour les autoportraits, il utilise une caméra frontale de 12 mégapixels. Le Motorola Edge 50 Neo adopte une configuration particulièrement complète avec un capteur principal Sony LYTIA de 50 mégapixels stabilisé optiquement, un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels permettant un zoom optique d’environ trois fois. Sa caméra selfie atteint 32 mégapixels.

Malgré cette richesse matérielle, le Pixel 9a conserve la première place grâce à l’excellence du traitement d’image de Google, notamment en basse lumière et pour les portraits. Le Motorola Edge 50 Neo se classe deuxième grâce à sa polyvalence et à la présence d’un véritable téléobjectif.

Le Samsung Galaxy A56 arrive ensuite avec des résultats homogènes mais légèrement moins ambitieux sur le plan photographique.

Concernant la connectivité, les trois smartphones prennent en charge la 5G, le NFC pour les paiements sans contact ainsi que le Bluetooth. Le Google Pixel 9a et le Samsung Galaxy A56 bénéficient tous deux du Wi-Fi 6E et d’une connectivité réseau solide, le Samsung y ajoutant le Bluetooth 5.4. Le Motorola Edge 50 Neo dispose du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.3 et du NFC.

Aucun de ces trois modèles ne possède de prise audio jack 3,5 mm, une caractéristique devenue rare dans cette catégorie de prix. Aucun ne propose non plus d’émetteur infrarouge. Les lecteurs d’empreintes digitales sont placés sous l’écran sur les trois appareils, une solution pratique et discrète qui évite d’utiliser le bouton d’alimentation pour l’authentification biométrique.

Dans l’ensemble, les différences demeurent relativement limitées, même si le Pixel 9a conserve un léger avantage grâce à sa cohérence dans l’écosystème et à son suivi logiciel particulièrement long.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie constitue également un critère important pour un smartphone destiné à immortaliser le quotidien. Le Google Pixel 9a embarque une batterie de 5100 mAh, la plus importante de cette sélection. Associée à l’optimisation logicielle de Google, elle lui permet généralement de dépasser une journée complète d’utilisation intensive et parfois davantage dans le cadre d’un usage modéré.

Le Samsung Galaxy A56 dispose d’une batterie de 5000 mAh, très proche de celle du Pixel. Grâce à son processeur relativement efficace, il offre lui aussi une endurance confortable permettant d’envisager une journée et demie d’utilisation dans de bonnes conditions. Le Motorola Edge 50 Neo adopte une batterie plus modeste de 4310 mAh. Malgré cette capacité inférieure, son processeur Dimensity 7300 et son écran LTPO limitent efficacement la consommation énergétique. Néanmoins, sur la durée, le Pixel 9a apparaît comme le modèle le plus endurant.

En matière de recharge, le Motorola Edge 50 Neo prend sa revanche grâce à sa charge filaire de 68 W ainsi qu’à sa charge sans fil de 15 W. Le Samsung Galaxy A56 prend en charge une recharge rapide de 45 W tandis que le Pixel 9a se limite à 23 W en filaire et à 7,5 W en charge sans fil.

Au final, si vous cherchez avant tout le meilleur appareil photo dans cette gamme de prix, le Google Pixel 9a représente le choix le plus pertinent. Le Motorola Edge 50 Neo séduira ceux qui souhaitent davantage de polyvalence photographique grâce à son téléobjectif, tandis que le Samsung Galaxy A56 représente une solution équilibrée entre photographie, autonomie et confort d’utilisation.

