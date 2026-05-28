Autonomie : 3 smartphones endurants pour oublier votre chargeur pendant 2 jours

Le design de ces trois smartphones traduit des philosophies différentes. Le Honor Magic8 Lite adopte un format relativement fin et léger malgré sa batterie haute densité de 5800 mAh. Son module photo arrière est organisé autour de capteurs intégrés dans un grand bloc circulaire central, tandis que ses profils sont plats. Il est proposé selon les marchés dans plusieurs finitions sobres, notamment noir et argent.

Le Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ mise sur une apparence moderne avec un large module photographique rectangulaire placé dans la partie supérieure gauche du dos, mettant en avant un capteur principal de 200 mégapixels. Son écran et son châssis profitent de lignes plates et épurées. Des coloris noir, bleu et brun sont notamment disponibles.

Quant au Honor 400 Smart, il privilégie un design plus compact avec un bloc photo vertical installé dans l’angle supérieur gauche, complété par des lignes plates.

En matière de dimensions, le Redmi Note 15 Pro+ et le Magic8 Lite partagent des diagonales généreuses (6,67 et 6,78 pouces), alors que le Honor 400 Smart est à peu près du même gabarit (6,77 pouces). Avec environ 207 grammes, le Xiaomi est le plus lourd, tandis que le Honor Magic8 Lite conserve un poids contenu de 189 grammes. Côté résistance, le Magic8 Lite bénéficie d’une certification IP68/IP69K ultra-robuste, le Redmi Note 15 Pro+ dispose d’une certification IP68, tandis que le Honor 400 Smart propose une protection IP54 contre les éclaboussures.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sous le capot, les trois smartphones reposent sur des plateformes techniques différentes. Le Honor Magic8 Lite embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 gravé en 4 nm, très économe. Il est associé à 8 Go de mémoire vive et à 256 ou 512 Go de stockage interne. Le Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ utilise pour sa part le Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, également en 4 nm. Plus rapide, il est accompagné de 8 ou 12 Go de RAM ainsi que de 256 ou 512 Go de stockage. Le Honor 400 Smart repose quant à lui sur une plateforme Snapdragon de série 6s, plutôt équilibrée pour les tâches courantes.

Aucun de ces trois appareils ne propose d’extension de stockage par carte microSD sur les configurations françaises de cette gamme.

En matière de performances brutes, le Redmi Note 15 Pro+ occupe la première place grâce à son Snapdragon 7s Gen 4 qui offre davantage de ressources pour les applications exigeantes, le multitâche et le jeu vidéo. Le Honor 400 Smart se positionne ensuite pour la fluidité de son interface au quotidien.

Enfin, le Honor Magic8 Lite privilégie l’efficacité énergétique et l’autonomie plutôt que les benchmarks.

Concernant l’affichage, le Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ prend une longueur d’avance avec sa dalle AMOLED CrystalRes de 6,67 pouces affichant une définition d'image très précise, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 3200 cd/m².

Le Honor Magic8 Lite dispose d’une dalle AMOLED plate de 6,78 pouces à 120 Hz, réputée pour sa technologie de protection oculaire et sa très faible consommation. Notez également sa résistance aux chocs et aux chutes, bien plus que les deux autres smartphones de ce comparatif.

Le Honor 400 Smart adopte un écran AMOLED de 6,77 pouces avec une définition plus faible que les deux autres.

En termes de hiérarchie, le Redmi Note 15 Pro+ domine grâce à sa gestion des formats HDR et sa grande précision, suivi du Honor 400 Smart pour son format pratique, tandis que le Honor Magic8 Lite privilégie l’endurance à la surenchère de pixels.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En photographie, les écarts sont marqués. Le Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ s’appuie sur un capteur principal impressionnant de 200 mégapixels stabilisé optiquement (OIS), accompagné d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un capteur selfie de 32 mégapixels. Le Honor Magic8 Lite dispose d’un capteur principal de 108 mégapixels (OIS) complété par un capteur ultra grand-angle de 5 mégapixels, avec une caméra frontale de 16 mégapixels. Le Honor 400 Smart propose un module de 108 mégapixels associé à un capteur de profondeur de 2 mégapixels.

Dans la pratique, le Redmi Note 15 Pro+ apparaît comme le plus polyvalent et performant grâce à la puissance de son capteur principal et à sa capacité de recadrage numérique sans perte.

Tandis que le Honor Magic8 Lite ferme la marche, ses modules étant pensés pour un usage purement quotidien.

Côté connectivité, les trois smartphones intègrent la 5G, la puce NFC et placent leur lecteur d’empreintes digitales sous l'écran pour un déverrouillage rapide. Le Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ profite du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.4. Comme le Honro Magic8 Lite, il dispose d'un émetteur infrarouge pour piloter les appareils domestiques.

Le Honor Magic8 Lite et le Honor 400 Smart intègrent le Bluetooth 5.4 et le Wi-Fi 6. Aucun des modèles ne dispose d’une prise audio jack 3,5 mm analogique.

En connectivité pure, le Redmi Note 15 Pro+ conserve un léger avantage matériel, tandis que les modèles Honor brillent par leur accroche réseau.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

C’est évidemment sur ce terrain que ce trio se départage. Le Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ embarque une batterie massive de 6500 mAh, qui permet de franchir sans sourciller le cap des deux jours complets d'usage intensif. C'est également le cas du Honor 400 Smart. Mais, le Honor Magic8 Lite va plus loin avec sa batterie Silicium-Carbone soit de 7500 mAh associé à l'extrême sobriété de son processeur Snapdragon 6 Gen 4 lui permet d'offrir une autonomie équivalente, assurant les deux jours d'autonomie en usage mixte.

Concernant la recharge, le Redmi Note 15 Pro+ écrase la concurrence avec son bloc HyperCharge 100 W (charge complète en moins de 30 minutes).

Le Honor Magic8 Lite propose une recharge rapide efficace de 66 W, tandis que le Honor 400 Smart se limite à une puissance plus sage.

En conclusion, le Redmi Note 15 Pro+ est le choix ultime pour coupler batterie géante et charge éclair, le Honor Magic8 Lite s'impose comme le champion du rapport finesse/endurance/résistance avec sa protection IP69K, et le Honor 400 Smart ferme la marche comme alternative compacte et économique.

