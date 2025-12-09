Android 16 QPR2 : la mise à jour des Pixel qui change vraiment la donne sur les performances

Chaque début de mois, les propriétaires de smartphones Pixel ont l’habitude d’installer une nouvelle mise à jour, souvent réduite à de simples corrections de bugs et à quelques optimisations peu perceptibles au quotidien. Cette fois, le correctif de décembre 2025, qui embarque Android 16 QPR2, suscite des réactions bien différentes, avec des témoignages faisant état d’un changement très visible dans le comportement des appareils. La mise à jour est en cours de déploiement sur l’ensemble des modèles compatibles, dans le cadre du cycle habituel associant correctifs de sécurité et améliorations fonctionnelles.

Selon la documentation officielle, Android 16 QPR2 fait partie de ces versions trimestrielles qui introduisent à la fois de nouvelles fonctions et des ajustements techniques en profondeur. Contrairement à un simple patch mensuel, ce format permet à Google d’intégrer des changements plus lourds dans Android Runtime, le moteur d’exécution des applications, et d’affiner la manière dont le système gère la mémoire ou les ressources processeur.

Par rapport aux correctifs précédents, cette version de décembre se concentre beaucoup sur la perception de la fluidité, ce qui explique les retours particulièrement enthousiastes sur les réseaux sociaux et les forums d’utilisateurs Pixel.

Avec Android 16 QPR2, Google cherche manifestement à réduire l’écart perçu en usage réel, en se focalisant sur la constance des performances plutôt que sur les seuls scores de benchmarks, un terrain où d’autres constructeurs comme Samsung ou OnePlus investissent déjà beaucoup.

Fluidité, réactivité et chauffe : ce qui change pour les utilisateurs

Les premiers retours d’utilisateurs rapportent une nette amélioration de la fluidité générale après l’installation d’Android 16 QPR2 sur les Pixel. L’ouverture et la fermeture des applications semblent plus rapides, tout comme le passage d’une application à une autre, avec des animations jugées plus propres et plus stables, y compris pour l’animation de démarrage du smartphone. De nombreux témoignages évoquent l’impression d’avoir un appareil plus récent ou « rafraîchi », alors même que le matériel reste strictement identique.

Parallèlement, il semblerait que les smartphones de Google profitent d’une meilleure gestion de la température, avec des Pixel qui chauffent moins dans des usages intensifs ou prolongés. Les gains ne se traduisent pas forcément par une hausse spectaculaire des performances brutes, mais par une capacité à tenir un certain niveau de fluidité dans le temps, impliquant une expérience plus agréable au quotidien.

Face aux surcouches concurrentes, qui ajoutent souvent leurs propres optimisations de gestion mémoire, cette évolution d’Android 16 QPR2 est intégrée au cœur même du système, ce qui pourrait à terme bénéficier à d’autres marques au-delà des Pixel lorsque ces versions seront généralisées. En attendant, les appareils de Google servent de vitrine à ces changements, avec un ressenti immédiat sur la fluidité qui vient compléter d’autres apports d’Android 16, comme les améliorations autour de Health Connect ou certaines nouveautés d’interface.

Jeux vidéo et GPU PowerVR : un problème qui demeure sur les pixel 10

Si Android 16 QPR2 apporte un gain appréciable pour la majorité des usages, les joueurs sur Pixel 10 restent pour l’instant sur leur faim. La mise à jour ne modifie pas la version du pilote PowerVR DXT-48-1536, qui équipe la série Pixel 10 avec la puce Tensor G5 et qui est pointé du doigt depuis plusieurs mois pour ses performances irrégulières et ses problèmes de compatibilité avec certains titres. Des jeux très populaires, comme Genshin Impact, ont été particulièrement cités, avec des comportements anormaux allant de simples saccades à de véritables artefacts graphiques sur ces appareils.

Le choix de ce GPU PowerVR et la présence d’un pilote jugé trop ancien expliquent une partie de ces difficultés, alors même qu’un pilote plus récent a été publié par le fournisseur pour Android 16, sans encore être déployé sur les Pixel 10. Google a déjà assuré qu’un correctif plus complet pour le GPU était prévu dans une prochaine mise à jour, sans calendrier public très précis à ce stade.

Pour l’instant, Android 16 QPR2 améliore légèrement la stabilité et la constance des performances dans certains tests graphiques, mais ne transforme pas le comportement des Pixel 10 sur les jeux les plus lourds.

