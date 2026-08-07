Apple prépare le lancement de l'iPhone 18 Pro et de son premier pliable, l'iPhone ultra

Un mémo interne relayé par Bloomberg confirme qu'Apple tiendra sa keynote automnale début septembre, avec au programme l'iPhone 18 Pro et le très attendu iPhone Ultra, premier smartphone pliable de la marque.

Sylvain Pichot - publié le 07/08/2026 à 15h30
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Apple iPhone Ultra intro

D'après le mémo consulté par Bloomberg, Apple a informé ses équipes de vente que l'événement de présentation se déroulerait durant la première quinzaine de septembre. La firme de Cupertino a même ouvert une loterie interne pour désigner les employés qui accompagneront la gestion logistique de la soirée en présentiel. Traditionnellement, Apple choisit le deuxième mardi ou mercredi de septembre pour ses annonces. 
Cette année, le Labor Day américain tombant le lundi 7 septembre, l'événement pourrait se tenir le mercredi 9 septembre, la marque prévoyant généralement une fenêtre de déplacement pour ses invités. D'autres sources évoquent toutefois une date légèrement antérieure, le 8 septembre, ce qui reste cohérent avec le calendrier habituel des lancements iPhone.

Cette keynote a une importance particulière puisqu'elle marquera la première présentation produit dirigée par John Ternus, le nouveau directeur général qui succède à Tim Cook à compter du 1er septembre. Elle coïncidera également avec le lancement du tout premier smartphone pliable d'Apple.

l'iPhone Ultra, un pari technique risqué

L’iPhone Ultra adopterait un format de type livre ou plus précisément passeport, court et large, avec un écran interne compris entre 7,7 et 7,8 pouces et un écran externe de couverture d'environ 5,3 à 5,5 pouces. Il aurait le même format que le Samsung Galaxy Z Fold8. Contrainte majeure de ce format ultrafin : l'appareil serait dépourvu de Face ID. Selon plusieurs fabricants concernés par la chaîne d'approvisionnement, Apple intégrerait à la place un capteur Touch ID directement dans le bouton d'alimentation latéral, une solution déjà éprouvée sur l'iPad Air. Le téléobjectif serait également sacrifié, l'appareil se limitant à deux capteurs de 48 mégapixels à l'arrière.

Apple iPhone Ultra coque letemsvetemapplem.eu

Concernant le calendrier de production, plusieurs sources fiables indiquent que la fabrication en série, initialement prévue en juin 2026, aurait été repoussée à août en raison de problèmes de validation technique. Cette situation pourrait décaler la disponibilité effective de l'appareil à novembre ou décembre 2026, avec une distribution plus large repoussée au premier trimestre 2027. Selon la marque, ce premier pliable devrait tout de même capter jusqu'à 25% des parts du marché mondial des smartphones pliables dès cette année, un chiffre qui illustre l'attente suscitée par ce lancement.

L'iPhone 18 Pro et sa puce A20 en 2 nm

L'iPhone 18 Pro, quant à lui, conserverait les fonctionnalités phares de la gamme Pro, dont Face ID et un téléobjectif. Ce modèle profiterait d'un Dynamic Island réduit, d'un appareil photo principal à ouverture variable ainsi que d'une batterie de plus grande capacité. Le processeur A20, gravé en 2 nanomètres par TSMC, équiperait l'ensemble de la nouvelle gamme, apportant des gains attendus en performance et en efficacité énergétique.
 

Sylvain Pichot

Sylvain Pichot

Rédacteur expert Smartphone

Journaliste professionnel depuis 2000, j'ai réussi à faire de ma passion mon métier. Je suis curieux de toutes les nouvelles technologies mais plus particulièrement ce qui touche aux smartphones et à la mobilité. Travaillant pour le site LesMobiles.com depuis 2020, je m'attache à partager des informations aussi pertinentes que possibles sur les appareils mobiles ainsi qu'à réaliser des comparatifs de smartphones pour aider les lecteurs à faire les meilleurs choix, en fonction de leurs besoins.
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