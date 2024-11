Asus ROG Phone 9 : le smartphone gaming repousse les limites avec son écran 185 Hz

La nouvelle série de smartphones Asus ROG Phone 9 devrait s’articuler autour de plusieurs modèles notamment avec une version standard et une version Pro, à minima.

Selon des sources jugées assez sérieuses, il semblerait que le ROG Phone 9 introduit une première mondiale avec son écran OLED LTPO. En effet, ce modèle et ses contemporains seraient capables d'atteindre une fréquence de rafraîchissement de 185 Hz. Cette caractéristique dépasse les 165 Hz proposés par son prédécesseur et établit un nouveau standard dans l'industrie mobile. L'écran de 6,78 pouces en diagonale bénéficierait également d'une luminosité maximale de 2 500 cd/m² et d'une protection Gorilla Glass Victus 2. La technologie LTPO permet une adaptation dynamique de la fréquence entre 1 et 120 Hz en usage normal, le mode 185 Hz étant réservé aux sessions de jeu.

Des performances techniques à la hauteur des attentes

Sous le capot, la déclinaison la plus haut de gamme du smartphone embarquera le nouveau processeur Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, dans une version « Extreme Edition » spécialement optimisée, d’après les tests réalisés sous Geekbench. Cette puce s'accompagne d'une mémoire vive généreuse de 24 Go de RAM. Pour gérer la chaleur générée par ces composants puissants, Asus a prévu un système de refroidissement élaboré comprenant une chambre à vapeur et l'accessoire AeroActive Cooler.

Un arsenal photographique de pointe et des fonctionnalités enrichies

L'appareil photo principal utiliserait un capteur Sony Lytia 700 de 50 mégapixels, complété par un ultra grand-angle de 13 mégapixels et, sur la version Pro, un téléobjectif de 32 mégapixels offrant un zoom optique 3x. La batterie de 5 800 mAh promettrait une autonomie confortable, avec une charge rapide de 65 watts. Le smartphone serait livré sous Android 15 et bénéficierait des dernières technologies de connectivité, notamment le Wi-Fi 7.

La face arrière conserverait la matrice de LED AniMe Vision, permettant d'afficher des messages et des animations personnalisées. Cette fonctionnalité, auparavant réservée aux versions Pro, s'enrichirait de nouvelles possibilités grâce à l'intelligence artificielle.

Les premiers tests de performances, notamment sur Geekbench, laissent présager des capacités impressionnantes pour l'intelligence artificielle et le traitement des tâches complexes. La présentation officielle prochaine permettra de découvrir l'ensemble des innovations apportées par cette nouvelle génération, qui devrait consolider la position d'Asus sur le marché des smartphones dédiés au jeu.