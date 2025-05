Une avancée attendue qui pourrait transformer la gamme Galaxy

Cette information, rapportée par plusieurs médias spécialisés, indique que Samsung est prêt à moderniser sa technologie de batterie, un domaine où la marque a souvent été critiquée pour sa lenteur à innover. Le prototype de smartphone tri-pliant, qui devrait être commercialisé plus tard cette année, serait donc le premier appareil Samsung à bénéficier de cette technologie plus avancée.

D'après les informations disponibles, la batterie silicium-carbone du tri-pliant aurait une capacité inférieure à 5 000 mAh, ce qui correspond à la moyenne des téléphones Samsung actuels. Toutefois, la technologie silicium-carbone permettrait d'offrir une autonomie satisfaisante malgré cette capacité relativement modeste. Cette caractéristique est particulièrement importante pour un appareil se repliant en trois, dont le grand écran nécessite davantage d'énergie pour fonctionner.

Une technologie déjà adoptée par la concurrence

Samsung n'est pas le premier fabricant à se tourner vers cette technologie. Plusieurs marques concurrentes, notamment chinoises, ont déjà intégré des batteries silicium-carbone dans leurs smartphones haut de gamme. On peut citer le Honor Magic7 Pro, OnePlus 13 et le Xiaomi 15 par exemple, qui utilisent tous cette technologie pour améliorer l'autonomie de leurs appareils sans augmenter leur épaisseur.

Les batteries silicium-carbone présentent plusieurs avantages par rapport aux batteries lithium-ion traditionnelles. En effet, elles offrent une densité énergétique plus élevée, ce qui signifie qu'elles peuvent stocker plus d'énergie dans un espace identique. Elles se chargent également plus rapidement et sont plus durables dans le temps. De plus, elles génèrent moins de chaleur lors d'utilisations intensives comme les jeux ou l'enregistrement vidéo.

La concurrence propose déjà des vitesses de charge impressionnantes, dépassant souvent les 100W, alors que le Galaxy S25 Ultra de Samsung ne se charge qu'à 45W. L'adoption de batteries silicium-carbone pourrait permettre à Samsung de combler ce retard technologique.

Un lancement limité pour le tri-pliant

Le smartphone tri-pliant de Samsung ne devrait pas être produit en masse. Selon les sources, l'entreprise prévoit une production initiale d'environ 200 000 unités, avec une disponibilité limitée à quelques régions seulement, principalement la Corée du Sud et la Chine. Cette stratégie s'explique par le prix élevé attendu pour cet appareil innovant, Samsung anticipant des ventes modestes.

En interne, le téléphone serait connu sous le nom de code "Q7M", avec deux versions distinctes : le modèle SM-F968N pour la Corée du Sud et le SM-F9680 pour la Chine. Pour réduire les coûts de production, Samsung aurait décidé d'utiliser certains composants similaires à ceux du Galaxy Z Fold7, comme le mécanisme de charnière, les haut-parleurs et certaines découpes.

Le concept de smartphone tri-pliant n'est pas nouveau pour Samsung. L'entreprise a déposé plusieurs brevets pour des appareils à triple pliage au fil des ans. Un brevet publié en juin 2021 montrait déjà un appareil avec un écran unique se pliant à deux endroits, utilisant deux charnières différentes : l'une se pliant vers l'intérieur, comme sur les Galaxy Z Fold et Z Flip actuels, et l'autre vers l'extérieur, rappelant le design du Huawei Mate XS alors que le même fabricant propose le Mate XT qui se plie en trois.

Vers une généralisation de cette technologie ?

Si le tri-pliant sera le premier appareil Samsung à utiliser une batterie silicium-carbone, cette technologie pourrait rapidement se répandre dans d'autres modèles de la marque. Des rumeurs suggèrent que la série Galaxy S26, prévue pour 2026, pourrait également adopter cette technologie, avec potentiellement des batteries de 6 000 à 7 000 mAh occupant le même espace que les batteries actuelles.

Cette évolution serait bienvenue pour Samsung, qui n'a pas particulièrement brillé dans le domaine des batteries ces dernières années. La série Galaxy S25 a conservé les mêmes capacités de batterie que la génération précédente, sans amélioration notable. L'adoption de batteries silicium-carbone pourrait donc constituer un argument de vente important pour les futurs appareils de la marque.

Parallèlement, il semblerait que Samsung travaille également sur des batteries à l'état solide (SSB), une technologie encore plus avancée qui devrait être commercialisée pour les objets connectés en 2026. Cette diversification des technologies de batterie montre que l'entreprise est consciente de l'importance de l'autonomie dans l'expérience utilisateur et cherche à rattraper son retard dans ce domaine.