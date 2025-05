Test du Honor 400 Lite : un smartphone stylé, équilibré et abordable

Fiche technique

Écran AMOLED 6,7 pouces, 1080 x 2412 pixels, 120 Hz

Processeur : MediaTek Dimensity 7025 Ultra

8 Go de mémoire vive extensibles

256 Go d’espace de stockage interne non extensibles

Double capteur photo : 50+5 mégapixels / 16 mégapixels

Lecteur d’empreintes digitales sous l’écran

Batterie 5230 mAh, charge filaire 35W

Etanchéité : IP64

Système d’exploitation : Android 15 avec la surcouche logicielle Magic OS 9.0

Design

Le Honor 400 Lite propose des lignes épurées et modernes. Avec ses profils très plats et ses coins subtilement arrondis, il adopte une silhouette élégante qui rappelle certains modèles premium concurrents comme le Samsung Galaxy A36 ou le Xiaomi Redmi Note 14 Pro, par exemple. Le dos, disponible en noir ou gris clair, bénéficie d’un traitement anti-traces de doigts, ce qui permet de conserver un aspect propre malgré une utilisation intensive. Il s’avère assez efficace mais pas totalement non plus.

L’élément photographique, en forme de triangle intégré dans un carré aux coins arrondis, confère une identité visuelle forte à l’appareil. Ce module dépasse légèrement, mais reste discret et harmonieux.

Sur le profil droit, il y a un nouveau bouton (pour Honor). Il s’agit d’une touche sensitive qui permet de lancer l’application Appareil Photo, comme sur les iPhone 16 ou le Oppo Find X8 Pro, par exemple. Une fois dans l’application, il permet de faire la mise au point et de zoomer. L’idée est bonne et la réactivité relativement satisfaisante mais, comme les autres mobiles, nous trouvons qu’il est trop centré et pas assez sur l’extrémité du profil pour assurer une parfaite ergonomie.

Avec des dimensions de 161 x 74,55 x 7,3 mm et un poids de seulement 171 grammes, le Honor 400 Lite se montre particulièrement agréable en main. Sa finesse et sa légèreté facilitent la prise en main, même lors d’une utilisation prolongée. Les matériaux utilisés, bien qu’il s’agisse principalement de plastique pour le cadre, sont de bonne facture et laissent une impression de robustesse. Le ressenti général évoque une certaine élégance, sans tomber dans l’ostentatoire.

En matière de connectivité, le Honor 400 Lite coche la plupart des cases attendues en 2025 : 5G, double SIM (nanoSIM + eSIM), NFC, Bluetooth 5.3 et Wi-Fi 5. On regrette cependant l’absence de Wi-Fi 6, désormais courant chez certains concurrents directs, et l’absence de prise jack 3,5 mm, une tendance qui se généralise sur ce segment. Le port USB-C est bien présent pour la recharge et les transferts de données.

Le lecteur d’empreintes digitales, positionné sous l’écran, se montre réactif et précis lors de nos essais. Il déverrouille rapidement l’appareil, même si certains modèles concurrents haut de gamme proposent des capteurs encore plus véloces. Ce positionnement sous l’écran reste pratique et moderne, valorisant l’aspect épuré de la face avant. Toutefois, selon nous, il est placé un peu trop bas, à seulement 1 cm environ du bord inférieur. Idéalement, nous préférons une position légèrement plus haute à un minimum de 3 cm du bord pour limiter la gymnastique du pouce qui doit venir se caler dessus.

Côté audio, le Honor 400 Lite propose des haut-parleurs stéréo. Le rendu sonore est équilibré et suffisamment puissant pour profiter de vidéos ou de musique sans casque. Cependant, les basses manquent un peu de profondeur, ce qui est habituel sur ce segment. L’absence de prise jack pourra décevoir certains mélomanes, mais la compatibilité Bluetooth 5.3 assure une connexion stable avec des écouteurs sans fil.

L’écran

Le Honor 400 Lite mise sur une dalle AMOLED de 6,7 pouces, affichant une définition de 1080 x 2412 pixels. Cette technologie assure des noirs profonds, des couleurs vives et un contraste élevé, ce qui rend l’expérience visuelle très plaisante au quotidien. La fréquence de rafraîchissement de 120 Hz garantit une fluidité appréciable lors du défilement ou dans les jeux, tandis que le taux d’échantillonnage tactile de 300 Hz offre une excellente réactivité aux interactions.

Selon Honor, le pic de luminosité annoncé atteint 3500 cd/m² en conditions spéciales, un chiffre impressionnant qui permet de conserver une bonne lisibilité même en plein soleil. À l’usage, l’écran se montre effectivement très lumineux et agréable pour la lecture de contenus multimédias. La compatibilité HDR enrichit encore l’expérience, notamment pour le visionnage de vidéos compatibles.

Les réglages de l’écran sont nombreux : il est possible d’ajuster la température des couleurs, d’activer un mode confort visuel pour réduire la fatigue oculaire, ou encore de personnaliser le rendu selon ses préférences. L’écran bénéficie également d’une technologie de protection signée Honor, qui limite les risques de rayures au quotidien.

Notez également toutes les fonctions de limitation de la fatigue oculaire que l’on peut trouver sur d’autres modèles de la marque, ce qui est de bon augure.

Face à la concurrence, l’écran du Honor 400 Lite s’en sort très bien : il rivalise avec ceux du Samsung Galaxy A36 ou du Xiaomi Redmi Note 14 Pro, qui proposent eux aussi des dalles AMOLED 120 Hz, mais rarement avec un pic de luminosité aussi élevé. Seul bémol, la dalle peut être sujette à quelques reflets en extérieur, un point à surveiller si vous utilisez souvent votre smartphone en plein soleil.

Le système et les applications

Le Honor 400 Lite fonctionne sous Magic OS 9, la surcouche maison basée sur Android. Cette interface se distingue par sa fluidité et sa simplicité d’utilisation. L’organisation des paramètres est logique et intuitive, permettant une prise en main rapide, même pour ceux qui découvrent l’univers Honor. Le niveau de personnalisation est élevé : on peut modifier les thèmes, les icônes ou encore la disposition des menus.

Côté mises à jour, Honor s’engage généralement à proposer cinq ans de mises à jour majeures pour le système et cinq ans de correctifs de sécurité sur ce modèle. C’est un peu moins que le Samsung Galaxy A36 (6 ans) mais plus que les récents Motorola ou le Nothing Phone 3a, par exemple.

Au démarrage, le système (une fois mis à jour) et les applications préinstallées occupent un peu plus de 24 Go sur les 256 Go disponibles. Parmi les applications présentes, on retrouve les services Google, mais aussi quelques applications tierces comme Booking.com, Amazon, Facebook, TikTok, WPS Office, Amazon Music, Trip.com, Block Blast!, Temu et ReelShort. Il est possible de désinstaller la plupart de ces applications si elles ne vous intéressent pas.

Magic OS 9 intègre également des fonctions d’intelligence artificielle, notamment pour la gestion de la batterie, l’optimisation des performances ou la reconnaissance de texte dans les images. L’interface est fluide, les animations sont soignées et la navigation dans les menus se fait sans accroc, selon notre test.

Les performances

Le Honor 400 Lite embarque un processeur MediaTek Dimensity 7025 Ultra, épaulé par 8 Go de RAM physique et 8 Go de RAM virtuelle. Cette configuration permet une utilisation fluide au quotidien, que ce soit pour la navigation web, le multitâche ou les applications exigeantes. Le stockage interne de 256 Go est confortable, mais il n’est pas possible d’ajouter une carte microSD, ce qui peut limiter les utilisateurs les plus gourmands en fichiers multimédias.

En usage courant, le smartphone se montre réactif et agréable à utiliser. Les applications se lancent relativement rapidement, les transitions sont fluides et la gestion du multitâche ne pose aucun problème. Pour le jeu, le Honor 400 Lite tient la route sur la plupart des titres populaires, même si les jeux les plus gourmands nécessiteront parfois de baisser légèrement les réglages graphiques pour conserver une bonne fluidité. La gestion thermique est correcte : l’appareil chauffe peu, même lors de sessions prolongées.

Comparé à des concurrents comme le Samsung Galaxy A35 (Exynos 1380) ou le Xiaomi Redmi Note 13 Pro (Snapdragon 7s Gen 2) par exemple, le Honor 400 Lite se situe dans la bonne moyenne, sans pour autant se démarquer par des performances brutes exceptionnelles. Il mise davantage sur l’équilibre et la stabilité que sur la puissance pure, ce qui conviendra à la majorité des utilisateurs.

Le multimédia

Le volet photo du Honor 400 Lite est assuré par un capteur principal de 108 mégapixels stabilisé optiquement, accompagné d’un capteur de 5 mégapixels dédié au mode portrait. À l’avant, on retrouve un capteur selfie de 16 mégapixels, épaulé par une lampe torche douce pour des autoportraits réussis même en basse lumière.

L’application photo est simple à prendre en main, avec des modes accessibles rapidement et une interface claire. Les clichés réalisés avec le capteur principal sont détaillés, avec des couleurs naturelles et une bonne gestion de la dynamique. La stabilisation optique aide à obtenir des photos nettes, même en conditions de faible luminosité. Le mode portrait profite du capteur secondaire pour offrir un effet de flou d’arrière-plan convaincant, bien que parfois perfectible sur les contours complexes.

Comme évoqué un peu plus haut, l’utilisation du bouton sensitif pour zoomer ou faire la mise au point est pratique mais elle s’avère finalement trop peu ergonomique car son emplacement un peu trop centré et pas assez à l’extrémité du profil.

Le capteur selfie de 16 mégapixels, associé à la lampe torche douce, permet de réussir ses autoportraits même dans des environnements sombres. Les vidéos sont stables et de bonne qualité pour un smartphone de cette gamme.

L’autonomie

Le Honor 400 Lite intègre une batterie de 5230 mAh, une capacité supérieure à la moyenne sur ce segment. À l’usage, le smartphone tient aisément une journée et demie en utilisation mixte, voire davantage en usage modéré. L’optimisation logicielle de Magic OS 9 contribue à limiter la consommation énergétique, notamment grâce à des modes d’économie d’énergie efficaces.

La charge filaire de 35 W permet de récupérer rapidement de l’autonomie : comptez environ 70% de batterie en 30 minutes, d’après nos essais. En revanche, il n’y a pas de charge sans fil ni de charge inversée, des fonctionnalités encore rares sur ce segment mais présentes sur certains modèles plus haut de gamme.

Notre avis

Selon notre test, le Honor 400 Lite est, selon nous, une future valeur sûre sur le marché des smartphones milieu de gamme. Son design élégant, sa légèreté et la qualité perçue de ses matériaux en font un appareil agréable à utiliser au quotidien. L’écran très lumineux, offre une expérience visuelle de haut niveau, tandis que la batterie garantit une autonomie confortable pour tous les usages.

Côté performances, le chipset assure une fluidité satisfaisante, que ce soit pour le multitâche ou le jeu occasionnel. Le volet photo se montre plutôt convaincant et permet de capturer des images détaillées dans la plupart des situations. L’interface Magic OS 9 est fluide, personnalisable et bien pensée, même si la politique de mises à jour reste perfectible face à certains concurrents.

Selon nous, le Honor 400 Lite offre un excellent rapport qualité/prix pour qui cherche un smartphone équilibré, élégant et performant, sans pour autant viser le très haut de gamme. Nous le recommandons à tous ceux qui souhaitent un appareil fiable, polyvalent et agréable à utiliser au quotidien, à condition de ne pas avoir besoin d’extensions de stockage ou de fonctionnalités premium comme la charge sans fil.