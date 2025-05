Les smartphones les plus sécurisés pour votre vie privée

En matière de design, les trois modèles présentent des philosophies très différentes, tant par leurs dimensions que par l’agencement de leurs modules photo. Le Google Pixel 9 Pro arbore un style immédiatement reconnaissable avec une bande horizontale qui traverse presque toute la largeur de la face arrière pour loger ses capteurs photo. Cette disposition confère à l'appareil une certaine originalité. À l’inverse, l’iPhone 16 conserve une approche plus classique, avec un module carré logé dans le coin supérieur gauche, une disposition déjà familière sur les précédentes générations. Quant au Samsung Galaxy S25, il mise sur l’épure : ses trois objectifs sont alignés verticalement sur le dos de l'appareil, semblant simplement « posés » sur la coque, soulignés par de fines bordures.

En ce qui concerne les dimensions, le Pixel 9 Pro est de loin le plus imposant avec une hauteur de 162,8 mm pour un poids conséquent de 221 grammes. Il est donc le plus grand et le plus lourd des trois. À l’opposé, le Galaxy S25 se distingue comme le plus compact avec 147 mm de hauteur et un poids plume de seulement 162 grammes, le rendant particulièrement maniable. L’iPhone 16 se place entre les deux avec 147,6 mm de hauteur et un poids de 170 grammes.

Sur le plan esthétique, les profils des Pixel 9 Pro et Galaxy S25 sont plats, avec des coins légèrement arrondis sur le Samsung. L’iPhone 16 conserve également un design plat et anguleux, fidèle aux codes récents d’Apple. Côté couleurs, le Pixel 9 Pro est décliné en porcelaine, rose, vert sauge et noir volcanique. L’iPhone 16 propose cinq teintes : noir, blanc, rose, vert et bleu. Le Galaxy S25 affiche les coloris bleu clair, bleu nuit, gris et vert d’eau, auxquels s’ajoutent trois teintes exclusives à la boutique en ligne de Samsung : noir absolu, corail et or rose.

Enfin, tous les modèles présentés bénéficient d’une certification d’étanchéité IP68, ce qui les rend résistants à l’eau et à la poussière, répondant ainsi aux normes les plus exigeantes dans ce domaine.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sur le plan de la puissance de traitement, chacun des modèles s’appuie sur des puces de dernière génération, mais avec des positionnements différents. Le Google Pixel 9 Pro est propulsé par le processeur Tensor G4, développé en interne par Google. Il est épaulé par une mémoire vive de 16 Go, ce qui est considérable, et peut être doté de 128 Go à 1 To de stockage, bien que non extensible par carte microSD.

L’iPhone 16 utilise pour sa part la puce Apple A18, très performante dans l’écosystème iOS, avec 8 Go de RAM et des capacités de stockage allant jusqu’à 512 Go, là encore sans extension possible. Le Galaxy S25 embarque le Snapdragon 8 Gen 3 optimisé « For Galaxy », une version personnalisée pour Samsung, avec 12 Go de RAM et un stockage maximal de 512 Go, également non extensible.

En termes de hiérarchie de puissance brute, l’iPhone 16 avec sa puce A18 conserve une avance en efficacité énergétique et en puissance unifiée grâce à son optimisation logicielle. Il est suivi de près par le Galaxy S25, dont le Snapdragon optimisé assure d’excellentes performances dans les jeux et applications intensives. Le Pixel 9 Pro, bien qu'équipé d’un processeur maison performant, reste légèrement en retrait dans les benchmarks classiques.

Concernant les écrans, tous trois proposent des dalles AMOLED de très haute qualité. Le Pixel 9 Pro propose un grand écran de 6,8 pouces, avec une définition de 1344x2992 pixels, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité pouvant atteindre jusqu’à 3000 cd/m² dans certaines conditions. Le Galaxy S25, un peu plus compact, dispose d’un écran de 6,2 pouces (1080x2340 pixels) avec un taux de rafraîchissement identique et une luminosité maximale de 2600 cd/m². L’iPhone 16, avec ses 6,1 pouces et une résolution de 1179x2556 pixels, propose lui aussi un rafraîchissement à 120 Hz et une luminosité de 2000 cd/m². Il est aussi le seul à être compatible Dolby Vision, en plus du HDR10+.

En somme, en matière de confort visuel et de qualité d’affichage, le Pixel 9 Pro s’impose par la taille et la luminosité de son écran. Le Galaxy S25 suit grâce à sa très bonne lisibilité et sa fluidité, tandis que l’iPhone 16 offre une excellente calibration colorimétrique, bien qu’un peu plus modeste en luminosité et en taille.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Sur le terrain de la photographie, le Google Pixel 9 Pro embarque un trio d’objectifs très polyvalent : un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique, un ultra grand-angle de 48 mégapixels qui prend également en charge les macros, et un téléobjectif de 48 mégapixels avec un zoom optique 5x. À l’avant, un capteur de 42 mégapixels complète l’ensemble pour les selfies. L’iPhone 16 se montre plus sobre avec un capteur principal de 48 mégapixels, un téléobjectif de 12 mégapixels (zoom optique 2x) et une caméra frontale de 12 mégapixels. Le Galaxy S25 propose une configuration équilibrée : capteur principal de 50 mégapixels, ultra grand-angle de 12 mégapixels et téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique 3x. À l’avant, on retrouve également 12 mégapixels.

En termes de qualité photographique, le Pixel 9 Pro prend l’avantage grâce à sa polyvalence, ses trois objectifs haute résolution et son zoom optique 5x. Il est idéal pour tous types de situations, y compris les portraits, la photo de loin ou en macro. Le Galaxy S25 suit de près, surtout pour sa gestion logicielle et sa fidélité des couleurs. L’iPhone 16, bien qu’équipé d’un capteur principal efficace, manque de flexibilité optique avec seulement un zoom 2x.

Côté connectivité, tous les modèles sont compatibles 5G, disposent du Bluetooth 5.3 ou supérieur, et de la technologie NFC. Le Galaxy S25 se distingue avec le Bluetooth 5.4, plus récent. Concernant le Wi-Fi, le Pixel 9 Pro et le Galaxy S25 supportent le Wi-Fi 7, tandis que l’iPhone 16 est limité au Wi-Fi 6E. Aucun de ces smartphones ne dispose de prise jack ni d’émetteur infrarouge. Le lecteur d’empreintes digitales est placé sous l’écran pour le Pixel 9 Pro et le Galaxy S25. L’iPhone 16, fidèle à sa politique, n’intègre aucun lecteur d’empreinte, misant uniquement sur la reconnaissance faciale Face ID.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Concernant l’autonomie, la capacité de la batterie varie sensiblement entre les modèles. Le Pixel 9 Pro est le mieux doté avec une batterie de 5060 mAh, suivi du Galaxy S25 avec 4000 mAh, et enfin de l’iPhone 16 avec 3274 mAh. En théorie, le smartphone de Google offre la plus grande autonomie, mais cette donnée peut varier selon les usages, l’optimisation logicielle et les conditions d’utilisation. L’iPhone, malgré sa plus petite batterie, bénéficie d’une excellente gestion énergétique grâce à son système iOS et sa puce A18. Le Galaxy S25 offre une autonomie correcte, mais légèrement en retrait par rapport à ses concurrents.

Concernant la recharge, tous supportent une charge rapide de 25 à 30 watts. Le Pixel 9 Pro et l’iPhone 16 sont compatibles avec une puissance de charge filaire allant jusqu’à 30 watts. Le Galaxy S25, lui, se limite à 25 watts. Pour la recharge sans fil, l’iPhone 16 est en tête avec une puissance de 25 watts, suivi par le Pixel 9 Pro (23 watts) et le Galaxy S25 (10 watts). Tous trois permettent également la charge inversée, bien que l’iPhone limite cette fonction à 7,5 watts.

En résumé, pour les utilisateurs à la recherche d’une grande autonomie et de bonnes performances en recharge sans fil, le Pixel 9 Pro s’avère particulièrement intéressant. L’iPhone 16 tire son épingle du jeu grâce à sa gestion énergétique efficace et une charge sans fil puissante. Le Galaxy S25, bien que moins ambitieux sur ce point, reste un bon compromis pour ceux qui privilégient la compacité et la légèreté.