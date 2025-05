Les smartphones à moins de 400 € qui en offrent le plus en 2025

Les trois smartphones proposés affichent des esthétiques bien distinctes, reflet des partis pris de chaque constructeur. Le Google Pixel 7a se distingue par sa fameuse barre horizontale logeant les capteurs photo, qui traverse l’arrière de l’appareil. Cette barre est intégrée dans un dos en verre disponible en quatre coloris : bleu, gris, corail et blanc. Son châssis est compact avec une hauteur de 152 mm, ce qui en fait le plus petit modèle de notre sélection, et ses profils sont arrondis. Il pèse 193,5 grammes.

Le Samsung Galaxy A26, quant à lui, présente un format plus allongé, avec une hauteur de 164 mm, ce qui en fait le smartphone le plus grand ici. Il est aussi le plus lourd avec ses 200 grammes. Son dos en plastique arbore une finition brillante et se décline en trois coloris : vert menthe, noir et blanc. Les trois capteurs photo sont alignés verticalement dans une bande oblongue très discrète. Le design général reste sobre avec un profil légèrement arrondi.

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G adopte un design aux profils plats, plus moderne et anguleux. Les capteurs photo sont regroupés sur une plaque carrée légèrement surélevée, ton sur ton avec le dos du téléphone. Il est décliné en trois coloris : noir, violet et bleu. Avec ses 161,2 mm de hauteur et 187 grammes, il se positionne entre les deux autres en termes de gabarit et est le plus léger du trio.

En matière d’étanchéité, seuls les Pixel 7a et Galaxy A26 sont certifiés IP67, ce qui signifie qu’ils sont protégés contre la poussière et une immersion temporaire dans l’eau. Le Redmi Note 13 Pro 5G est moins bien protégé, avec une certification IP54, le rendant résistant aux éclaboussures mais pas à l’immersion.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sous leurs coques, les trois smartphones affichent des configurations solides mais inégales. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G embarque un Snapdragon 7s Gen 2, un processeur gravé en 4 nm, épaulé par 8 ou 12 Go de RAM et un stockage généreux de 256 ou 512 Go. Il se démarque par l'absence de port microSD, mais son espace de base est conséquent.

Le Samsung Galaxy A26 s’appuie sur un Exynos 1380, gravé en 5 nm, couplé à 8 Go de RAM. Il peut accueillir jusqu’à 256 Go de stockage interne, extensible via une carte microSD jusqu’à 2 To, un avantage notable. Enfin, le Google Pixel 7a repose sur le Google Tensor G2, une puce conçue en interne par Google et aussi utilisée sur des modèles plus chers. Elle est accompagnée de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage non extensible.

En termes de performances pures, le Snapdragon 7s Gen 2 du Xiaomi est légèrement supérieur à l’Exynos 1380, lui-même devant le Tensor G2 en matière de polyvalence et d’efficacité énergétique. Ainsi, en matière de puissance, le classement se fait comme suit : Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G en tête, suivi du Samsung Galaxy A26, puis du Google Pixel 7a.

Concernant les écrans, les trois modèles misent sur la technologie AMOLED ou Super AMOLED, garantissant des noirs profonds et une bonne gestion des contrastes. Le Pixel 7a propose une dalle AMOLED de 6,1 pouces, avec une définition Full HD+ (1080 x 2400 px) et un taux de rafraîchissement limité à 90 Hz. Son écran est plat, protégé par du Gorilla Glass 3.

Le Galaxy A26 monte à 6,7 pouces avec une dalle Super AMOLED Full HD+ (1080 x 2340 px), un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 1000 cd/m². L’écran est plat, bien protégé par du Gorilla Glass et compatible HDR10.

Le Redmi Note 13 Pro 5G propose un écran AMOLED de 6,67 pouces, avec une définition supérieure (1220 x 2712 px), une fréquence de 120 Hz, un échantillonnage tactile à 240 Hz et une luminosité maximale de 1800 cd/m². Il est également compatible HDR10+ et Dolby Vision, avec une protection Gorilla Glass Victus.

Ainsi, en matière d’affichage, le Redmi Note 13 Pro 5G domine nettement grâce à sa qualité d’image, sa définition, sa luminosité et ses technologies d’affichage avancées. Il est suivi par le Galaxy A26 pour sa taille d’écran et sa fluidité, puis le Pixel 7a, qui reste correct mais en retrait sur la fréquence et la luminosité.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

La photographie est un autre critère clé pour les utilisateurs. Le Redmi Note 13 Pro 5G se distingue par son capteur principal de 200 mégapixels stabilisé optiquement, accompagné d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un capteur macro de 2 mégapixels. Il propose également une caméra frontale de 16 mégapixels. Ce modèle excelle en matière de netteté et de détails, surtout en bonne lumière.

Le Pixel 7a, bien qu’il ne dispose que de deux capteurs à l’arrière, fait très bonne figure grâce à son traitement logiciel avancé. Il combine un capteur principal de 64 mégapixels stabilisé optiquement et un ultra grand-angle de 13 mégapixels, qui sert également aux prises en macro. La caméra avant est également de 13 mégapixels. Son avantage réside surtout dans l’optimisation logicielle des clichés.

Le Galaxy A26 propose une configuration triple capteur : un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Le capteur à selfie est de 13 mégapixels. Il permet l’enregistrement jusqu’en 4K à 30 images par seconde.

n matière de rendu photographique global, le Pixel 7a s’impose par la qualité de traitement, suivi du Redmi Note 13 Pro 5G pour sa définition et ses options, puis du Galaxy A26, bien équilibré mais légèrement en retrait sur le traitement d’image.

Du côté de la connectivité, les trois smartphones sont compatibles 5G et NFC. Le Pixel 7a propose le Wi-Fi 6E, le Galaxy A26 offre également le Wi-Fi 6E, tandis que le Redmi Note 13 Pro 5G se contente du Wi-Fi 6. Le Galaxy A26 est le seul à proposer une prise jack audio, un avantage pour certains utilisateurs. En revanche, le Redmi Note 13 Pro 5G est le seul à intégrer un émetteur infrarouge, utile pour contrôler des appareils à distance.

En ce qui concerne les lecteurs d’empreintes, ceux du Pixel 7a et du Redmi Note 13 Pro 5G sont situés sous l’écran, ce qui est plus pratique pour un usage quotidien. Le Galaxy A26, lui, l’intègre dans le bouton d’alimentation sur la tranche.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie dépend bien sûr des usages, mais on peut estimer certaines tendances grâce aux caractéristiques techniques. Le Galaxy A26 dispose d’une batterie de 5000 mAh, ce qui, combiné à son écran AMOLED et un processeur relativement peu énergivore, devrait lui assurer l’une des meilleures autonomies.

Le Redmi Note 13 Pro 5G propose une batterie légèrement plus grande encore, à 5100 mAh, et pourrait offrir une autonomie comparable, voire supérieure, bien que son écran plus lumineux et défini consomme davantage. Le Pixel 7a, avec ses 4400 mAh, est le moins bien doté, mais l’optimisation de son système Android pur permet une endurance correcte au quotidien.

En matière de recharge, le Redmi Note 13 Pro 5G se démarque avec une charge filaire rapide à 67 watts, ce qui permet de récupérer une journée d’autonomie en moins de 30 minutes. Le Galaxy A26 se contente de 25 watts, tandis que le Pixel 7a est encore plus modeste avec 20 watts. Cependant, seul ce dernier prend en charge la recharge sans fil, à 18 watts, un avantage notable pour les adeptes de solutions sans câble. Aucun des trois ne propose de recharge inversée.

En résumé, en autonomie pure, Xiaomi et Samsung sont au coude-à-coude, tandis que le Pixel 7a compense sa plus faible batterie par une bonne optimisation. Pour la rapidité de charge, Xiaomi l’emporte clairement. Seul Google propose la recharge sans fil dans cette gamme.