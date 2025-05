Photo, vidéo, réseaux : les meilleurs photophones en promo pour les French Days

D’un point de vue esthétique, chacun des smartphones sélectionnés adopte une approche très différente en matière de design, en particulier dans l’intégration de leurs modules photo. Le Samsung Galaxy S25 propose un dos épuré et minimaliste : ses trois capteurs sont disposés en ligne verticale, bien espacés et soulignés par une discrète bordure qui leur donne une présence visuelle sans excès. Ce design sobre repose sur un cadre en aluminium avec des profils plats et des coins légèrement arrondis.

De son côté, le Google Pixel 9 conserve le style emblématique de la gamme Pixel avec une large bande horizontale occupant presque toute la largeur de l’arrière pour abriter les capteurs. Ce choix de design confère au Pixel 9 un aspect immédiatement reconnaissable. Le cadre est en verre, ce qui renforce l’aspect premium du produit, et les lignes sont également plutôt plates.

Enfin, l’iPhone 16e opte pour une approche plus classique, avec un unique capteur photo placé dans le coin supérieur gauche au dos de l’appareil, dans un module très discret. Il est lui aussi constitué d’un cadre en aluminium, avec des bords arrondis.

Concernant les dimensions, l’iPhone 16e est le plus compact, suivi de très près par le Galaxy S25. Le Pixel 9 est quant à lui le plus grand et aussi le plus épais avec 8,5 mm. En matière de poids, le Galaxy S25 est le plus léger, suivi de l’iPhone 16e, tandis que le Pixel 9 affiche un poids plus conséquent.

En termes de coloris, le Galaxy S25 est disponible en bleu clair, bleu nuit, gris et vert d’eau, ainsi que dans des éditions exclusives (noir absolu, corail et or rose sur Samsung.com). Le Pixel 9 se décline en porcelaine, noir, rose et vert amande, avec des finitions originales. L’iPhone 16e est, quant à lui, proposé uniquement en noir ou en blanc. Tous les modèles bénéficient d’une certification d’étanchéité IP68, garantissant leur protection contre l’eau et la poussière, un atout de fiabilité pour un usage au quotidien.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En matière de photographie, les trois modèles retenus présentent des approches assez différentes, à la fois dans la composition de leurs modules photo et dans leurs ambitions. Le Samsung Galaxy S25 propose une configuration à trois capteurs dorsaux. Le capteur principal de 50 mégapixels est stabilisé optiquement, ce qui améliore la qualité des clichés en faible luminosité et réduit les flous.

Il est secondé par un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels, utile pour les paysages ou les photos de groupe, et un téléobjectif de 10 mégapixels offrant un zoom optique 3x également stabilisé. Cette polyvalence permet de couvrir une grande variété de situations photographiques.

Le Google Pixel 9, pour sa part, se concentre sur deux capteurs arrière : un capteur principal de 50 mégapixels également stabilisé optiquement, et un capteur ultra grand-angle de 48 mégapixels, qui prend aussi en charge les photos en mode macro, ce qui le distingue des autres en matière de proximité de sujet. Le Pixel 9 ne dispose toutefois pas de téléobjectif dédié.

Enfin, l’iPhone 16e fait le choix de la simplicité, avec un unique capteur dorsal de 48 mégapixels stabilisé optiquement. Bien qu’il ne dispose pas de second ou de troisième capteur, les algorithmes d’Apple permettent de simuler certains effets comme le zoom numérique ou les modes portrait avec une certaine efficacité.

Côté selfies, le Galaxy S25 intègre un capteur de 12 mégapixels, tout comme l’iPhone 16e. Le Pixel 9, quant à lui, propose un capteur légèrement inférieur sur le papier, avec 10,5 mégapixels. Toutefois, dans les faits, la qualité des selfies reste très proche entre ces trois appareils, grâce aux optimisations logicielles spécifiques à chaque constructeur.

En matière de qualité photographique globale, le Google Pixel 9 se détache nettement grâce à la combinaison de son capteur principal performant, de son ultra grand-angle haute résolution et de ses capacités macro. Il est suivi par le Samsung Galaxy S25, très polyvalent grâce à la présence d’un téléobjectif, bien utile pour les portraits ou les scènes éloignées. L’iPhone 16e, malgré un seul capteur, reste efficace pour les usages courants, mais manque de flexibilité comparé à ses concurrents.

Du côté de la connectivité, les trois modèles sont compatibles 5G, prennent en charge le NFC ainsi que les connexions Bluetooth et Wi-Fi. Le Galaxy S25 et le Pixel 9 sont compatibles avec le Wi-Fi 7, dernière norme en date, garantissant des débits théoriques très élevés. L’iPhone 16e, lui, reste sur le Wi-Fi 6, ce qui peut constituer une légère limite à moyen terme.

Tous trois disposent du Bluetooth (version 5.4 pour le Galaxy, 5.3 pour les deux autres), n’intègrent pas de prise jack, ni d’émetteur infrarouge. Les lecteurs d’empreinte digitales sont placés sous l’écran pour le Galaxy S25 et le Pixel 9, une solution pratique et moderne. En revanche, l’iPhone 16e ne dispose pas de lecteur d’empreinte digitale, misant uniquement sur la reconnaissance faciale Face ID. Notons également que chacun de ces smartphones accepte deux cartes SIM (dont une eSIM dans tous les cas), ce qui facilite les usages professionnels ou les voyages à l’étranger.

En somme, le Pixel 9 se démarque à nouveau par la richesse de ses capteurs et sa compatibilité réseau de pointe, notamment grâce au Wi-Fi 7. Le Galaxy S25 suit de près avec une connectivité complète et un capteur téléobjectif avantageux. L’iPhone 16e, bien que performant, reste légèrement en retrait sur certains aspects techniques.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sous le capot, ces trois photophones reposent sur des plateformes techniques distinctes. Le Samsung Galaxy S25 intègre un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite For Galaxy, une version optimisée du Snapdragon 8 Gen 3 spécifiquement adaptée aux performances du constructeur coréen. Il est épaulé par 12 Go de RAM, et se décline en trois capacités de stockage (128 Go, 256 Go, 512 Go), sans possibilité d’extension via microSD. Le Google Pixel 9 s'appuie sur la puce Tensor G4, conçue en interne par Google, avec également 12 Go de mémoire vive et un stockage identique à celui du Galaxy S25 (128 ou 256 Go), sans extension possible. L’iPhone 16e, de son côté, est animé par le processeur Apple A18, une puce puissante mais légèrement bridée par la présence d’un cœur en moins comparé aux autres modèles d’iPhone 16. Il n’embarque que 8 Go de RAM, et se décline lui aussi en 128, 256 et 512 Go de stockage non extensible.

En matière de performances brutes, le Galaxy S25 s’impose comme le plus puissant, notamment grâce à son processeur optimisé et à sa RAM généreuse. Il est suivi de près par le Pixel 9, dont les optimisations logicielles tirent pleinement parti de la puce Tensor G4, notamment pour les traitements photo. L’iPhone 16e, bien que très fluide au quotidien grâce à iOS, reste légèrement en retrait en termes de puissance brute en raison de sa configuration RAM plus modeste et de sa puce A18 légèrement allégée.

Côté affichage, les trois smartphones misent sur des dalles AMOLED avec une fréquence de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz, assurant une fluidité optimale pour les animations et le défilement. Le Galaxy S25 offre un écran de 6,2 pouces, tout comme le Pixel 9, tandis que l’iPhone 16e reste légèrement plus petit avec 6,1 pouces. En matière de luminosité, le Galaxy S25 atteint un pic très élevé de 2600 cd/m², dépassé uniquement par le Pixel 9, qui peut monter jusqu’à 2700 cd/m² sous certaines conditions. L’iPhone 16e est en retrait sur ce point, avec une luminosité maximale annoncée à 1200 cd/m². Tous trois offrent une définition proche du Full HD+, mais le Pixel 9 présente une légère supériorité avec 1080x2424 pixels, suivi du Galaxy S25 (1080x2340) et de l’iPhone (1170x2532). Le Galaxy S25 et le Pixel 9 ont un écran plat, tandis que l’iPhone propose aussi une dalle plane.

Ainsi, en termes de qualité d’écran, le Pixel 9 prend l’avantage, notamment grâce à sa luminosité record et à ses usages multimédias optimisés. Il est suivi de près par le Galaxy S25, très équilibré, tandis que l’iPhone 16e reste plus modeste en matière d’affichage bien que son écran reste d'excellente facture pour son gabarit.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie d’un smartphone dépend de nombreux facteurs : taille de la batterie, optimisation logicielle, type d’écran ou encore efficacité du processeur. Sur ce point, les trois modèles offrent des prestations assez contrastées. Le Samsung Galaxy S25 dispose d’une batterie de 4000 mAh, ce qui est raisonnable mais peut s’avérer limité pour les usages intensifs, notamment avec son écran lumineux et sa fréquence de rafraîchissement élevée.

Le Google Pixel 9 intègre une batterie de 4700 mAh, bien plus confortable, et couplée à des optimisations propres à Android, cette capacité devrait permettre de tenir aisément une journée et demie en usage standard. L’iPhone 16e, comme souvent chez Apple, ne communique pas officiellement la capacité de sa batterie. Toutefois, les premières estimations évoquent une autonomie équivalente à celle de l’iPhone 15, soit environ entre 18 et 20 heures d’usage mixte, ce qui le positionne dans une moyenne correcte.

Du côté de la recharge, le Galaxy S25 supporte une puissance de 25 watts en filaire, ce qui reste modeste par rapport à la concurrence actuelle. Le Pixel 9, plus généreux, accepte jusqu’à 30 watts. L’iPhone 16e fait jeu égal avec ce dernier avec une recharge filaire annoncée à 30 watts également. En matière de recharge sans fil, le Galaxy S25 est compatible jusqu’à 10 watts, tandis que le Pixel 9 offre une charge sans fil plus rapide à 23 watts, et l’iPhone va plus loin avec 25 watts en sans fil, via le standard MagSafe. À noter que les trois modèles proposent la charge inversée, permettant de recharger un accessoire compatible (écouteurs, montre connectée, etc.) à partir du téléphone, une fonction pratique pour les utilisateurs d’écosystèmes complets.

En conclusion, c’est le Pixel 9 qui offre les meilleures perspectives en autonomie grâce à sa batterie généreuse et à ses capacités de recharge équilibrées. L’iPhone 16e est intéressant pour sa charge sans fil rapide, bien que sa batterie soit moins endurante. Le Galaxy S25 est un peu en retrait sur ce point, notamment du fait de sa batterie plus modeste et de sa puissance de charge limitée.