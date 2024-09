Aujourd’hui seulement ce smartphone que nous avons noté 5 sur 5 vous fait gagner 20 % de votre achat et passe sous les 200 € !

Chaque année, Xiaomi sort les nouveaux modèles de sa célèbre gamme Redmi Note. Nous en sommes à la 13e génération, mais c’est sur la précédente que nous allons nous concentrer, et plus particulièrement sur le Xiaomi Redmi Note 12 Pro qui fut l'un des smartphones les plus vendus de la marque l’année dernière.

Principales caractéristiques techniques :

Écran AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

Chipset MediaTek Dimensity 1080

6 ou 8 Go de mémoire vive extensibles

128 ou 256 Go de stockage interne non extensibles

Triple capteur photo 50+8+2 mégapixels

Capteur frontal 16 mégapixels

Lecteur d’empreinte digitale sur le profil

Batterie 5000 mAh compatible charge 67 watts

Système d’exploitation : Android 13 avec une surcouche logicielle MIUI 14

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro est un smartphone qui se place en concurrent direct de Samsung, et surtout de sa gamme A. Il propose un écran Amoled magnifique, qui prend en charge le Dolby Vision. Il propose également une puissance de calcul cohérente et qui ne perd pas le souffle ; une autonomie longue durée grâce à sa batterie de 5000 mAh et un appareil photo performant qui sera utile dans la plupart des situations !

Dans notre test, nous lui avons donné la note de 5/5, celui-ci ayant réussi à nous convaincre qu’il était compétent dans presque tous les domaines, une polyvalence absolument essentielle quand on en vient à observer les caractéristiques d’un smartphone de milieu de gamme.

Découvrez notre test complet pour plus d'informations techniques sur le Xiaomi Redmi Note 12 Pro !

Une promotion à ne pas rater avec aujourd’hui seulement un boost !

Sur Rakuten, vous pouvez trouver en ce moment le Xiaomi Redmi Note 12 Pro à seulement 190 €, un bien petit prix quand on sait que celui-ci était proposé à sa sortie aux alentours des 450 € ! De plus, aujourd’hui seulement si vous achetez cet appareil, vous recevez un boost de cashback pour votre prochain achat, soit 24, 71 €. Pour cela, il suffit de vous inscrire au programme de fidélité entièrement gratuit de Rakuten, le club R.