Avant dernier jour pour profiter de Disney à moins de 2 € pendant un an !

Une offre limitée jusqu’à demain soir seulement

Disponible jusqu’à demain soir, cette promo s’adresse tout aussi bien à ceux qui n’ont jamais testé Disney+ qu’à ceux qui souhaitent revenir après une pause.

Et cela concerne aussi les amateurs de smartphones, car, que vous soyez tranquillement installé chez vous devant la télé ou en train de voyager, les yeux sur votre application Disney+, cette promo vous concerne !

En parlant de l'application, elle est particulièrement bien pensée et propose une option qui permet d’adapter l’image pour qu’elle occupe tout l’écran de votre téléphone. Résultat ?

Vos films et séries deviennent encore plus immersifs et sont mis en valeur, d’autant plus que la qualité d’image proposée sur la plateforme est souvent très bonne pour les dernières productions.

Que propose cette offre à 1,99 € ?

Vous accédez à tout le catalogue Disney+ : les films Marvel, les sagas Star Wars, les chefs-d’œuvre Pixar, les documentaires National Geographic, mais aussi les classiques de la Fox.

Que vous soyez fan du film Wall-E d’Andrew Stanton, de Predator de John McTiernan ou des Pirates des Caraïbes de Gore Verbinski et de leurs suites, il y en a vraiment pour tous les goûts.

Certes, cette offre inclut des publicités (sauf dans le mode Junior, conçu pour les enfants et 100 % sans pub). Après 12 mois, l’abonnement passe au tarif standard du moment. Bonne nouvelle cependant : vous pouvez résilier à tout moment, sans engagement.